Ministrul Economiei intervine în discuția despre plafonarea prețurilor: „Va trebui să fie o decizie în coaliție”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat că orice hotărâre privind prelungirea sau eliminarea plafonării prețurilor la alimente poate fi luată doar prin unanimitatea Coaliției de guvernare și după o analiză atentă a situației bugetare.

„În mod normal, dacă această plafonare se va prelungi sau va fi eliminată, va trebui să fie o decizie în coaliție. Care până acum nu a fost, din informațiile mele”, a subliniat ministrul, sâmbătă, 13 septembrie, la Digi24.

Acesta a explicat că singurul criteriu real în luarea deciziei îl reprezintă disponibilitatea financiară a statului:

„Trebuie ca Ministerul de Finanțe să vină cu cifre. După ce vedem aceste cifre, guvernul nu poate să decidă dacă mai poate susține sau nu mai poate susține. E o chestie extraordinar de limpede pe care unii și alții încearcă să o speculeze politic”.

Miruță a respins acuzațiile privind o posibilă „epurare” masivă în administrație, explicând că reducerile de personal vehiculate public reprezintă un „narativ neadevărat”, întrucât multe instituții funcționează pe organigrame cu posturi vacante.

Declarațiile ministrului vin după ce, sâmbătă, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a anunțat că plafonarea prețurilor la alimentele de bază va expira la 1 octombrie 2025.

Anunțul a stârnit reacția PSD. Liderul interimar Sorin Grindeanu a transmis pe Facebook că partidul său nu este de acord cu o asemenea măsură:

„Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord! Specialiștii spun că ridicarea plafonării ar crește imediat inflația cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși. Așadar, nu văd nimic pozitiv în ridicarea acestui mecanism de protecție, mai ales că el îi ajută pe românii cu venituri mici și medii!”.