Românii ar putea avea o nouă zi liberă. Un senator PSD a depus un proiect prin care prima zi de școală să fie liberă pentru părinți

Un senator PSD propune ca prima zi de școală să fie declarată zi liberă pentru părinți, susținând că statul trebuie să sprijine familia, în contextul în care inițiative similare au fost respinse anterior, argumentul fiind că majoritatea profesorilor sunt și ei părinți.

Inițiativă legislativă a unui senator PSD: zi liberă pentru părinți în prima zi de școală

Senatorul PSD Claudiu-Daniel Catană a depus la Senat o inițiativă legislativă prin care propune ca prima zi a anului școlar să fie liberă pentru părinți. Măsura ar urma să fie aplicată angajaților care au copii în învățământul preșcolar, primar și gimnazial, potrivit romaniatv.net.

„Festivitatea de deschidere a fiecărui an şcolar reprezintă un moment încărcat de emoţii, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi. De cele mai multe ori, emoţiile cele mai puternice le încearcă părinţii, deoarece ei îşi pun cele mai multe întrebări: «Se va acomoda oare copilul meu la grădiniţă/şcoală?», «Va plânge?», «Va vrea să stea fără mine?» sunt doar câteva din gândurile ce-i frământă pe părinţi.

(…) Din păcate, începutul anului şcolar coincide cu o zi lucrătoare, iar ca părinţii să poate fi prezenţi la festivitate e nevoie ca aceştia să îşi ia o zi liberă din concediul de odihnă sau să se învoiască de la locul de muncă. Nu puţine au fost cazurile când angajatorul a refuzat învoirea sau chiar a sancţionat o eventuală întârziere a angajatului”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Proiectul se află momentan la Senat, acolo unde urmează să fie stabilite procedurile parlamentare pentru perioada următoare.

„Fiecare copil are nevoie de sprijinul emoțional al părinților într-un moment atât de important. Nu vorbim doar despre un eveniment festiv, vorbim despre o etapă de viață care lasă amprente. Statul trebuie să fie partenerul familiei, nu un obstacol în calea ei.

Voi lupta pentru ca această inițiativă să devină lege. Cred într-un sistem educational care pornește cu dreptul, alături de părinți, nu în lipsa lor”, a scris Claudiu-Daniel Catană pe Facebook.

Ce zile libere sunt deja prevăzute pentru 2025 de care românii se bucură pentru mai multă odihnă

Super-vacanță de Crăciun 2025, Revelion 2026 și Sfântul Ioan 2026: Perioada sărbătorilor de iarnă și a Revelionului dintre 2025 și 2026 se transformă pentru un mare număr de români într-un adevărat concediu. Asta pentru că există multe sărbători legale în zilele din săptămână și punți stabilite de Guvern.

În 2025, liberele de Crăciun și Revelion oferă românilor șansa de a se bucura de mai multe zile consecutive de odihnă, întrucât sărbătorile cad spre final de săptămână.

Prima zi de Crăciun (25 decembrie) cade joi, astfel că angajații se vor bucura de un weekend prelungit de patru zile (25–28 decembrie).

Revelionul vine tot într-o zi de joi, iar începutul anului 2026 va fi marcat de încă un weekend prelungit (1–4 ianuarie).

Care sunt zilele libere legale cu ocazia Sărbătorilor de iarnă

Zilele libere de Crăciun și Anul Nou sunt următoarele:

– 25 decembrie 2025 – prima zi de Crăciun (joi)

– 26 decembrie 2025 – a doua zi de Crăciun (vineri)

– 1 ianuarie 2026 – Anul Nou (joi)

– 2 ianuarie 2026 – a doua zi de Anul Nou (vineri)

Ce zile libere mai au românii în 2025

În noiembrie va fi o singură zi de sărbătoare legală, nelucrătoare, pe 30 noiembrie, care însă va fi într-o duminică.

În decembrie vor fi trei zile de sărbătoare legală, nelucrătoare: 1, 25 și 26 decembrie.

– 30 noiembrie – Sfântul Andrei (duminică)

– 1 decembrie – Ziua Națională a României (luni)

– 25 decembrie – prima zi de Crăciun (joi)

– 26 decembrie – a doua zi de Crăciun (vineri)

Zilele libere de care se vor bucura românii în ianuarie 2026

– 1 ianuarie – Anul Nou (joi)

– 2 ianuarie – A doua zi de Anul Nou (vineri)

– 6 ianuarie – sărbătoarea de Bobotează (marți)

– 7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul (miercuri)

– 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române (sâmbătă)

Angajații care sunt nevoiți, în anumite sectoare de activitate, să lucreze în zilele libere consfințite prin lege, au dreptul să solicite recompensarea la salariu sau alte zile libere, la cerere, în următoarele 30 de zile calendaristice.

Pe lângă acestea, în 2026, românii se vor bucura și în restul anului de zile libere legale:

10 – 13 aprilie — Paște ortodox 20261 mai — Ziua Muncii1 iunie — Ziua Copilului31 mai (duminică) – Rusalii, 1 iunie (luni) — A doua zi de Rusalii15 august — Adormirea Maicii Domnului30 noiembrie — Sfântul Andrei1 decembrie — Ziua Națională a României25 decembrie, 26 decembrie — Crăciunul