search
Sâmbătă, 13 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Românii ar putea avea o nouă zi liberă. Un senator PSD a depus un proiect prin care prima zi de școală să fie liberă pentru părinți

0
0
Publicat:

Un senator PSD propune ca prima zi de școală să fie declarată zi liberă pentru părinți, susținând că statul trebuie să sprijine familia, în contextul în care inițiative similare au fost respinse anterior, argumentul fiind că majoritatea profesorilor sunt și ei părinți.  

Un senator PSD vrea ca prima zi de școală să fie zi liberă pentru părinți / Sursa foto: Agerpres
Un senator PSD vrea ca prima zi de școală să fie zi liberă pentru părinți / Sursa foto: Agerpres

Inițiativă legislativă a unui senator PSD: zi liberă pentru părinți în prima zi de școală

Senatorul PSD Claudiu-Daniel Catană a depus la Senat o inițiativă legislativă prin care propune ca prima zi a anului școlar să fie liberă pentru părinți. Măsura ar urma să fie aplicată angajaților care au copii în învățământul preșcolar, primar și gimnazial, potrivit romaniatv.net.

„Festivitatea de deschidere a fiecărui an şcolar reprezintă un moment încărcat de emoţii, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi. De cele mai multe ori, emoţiile cele mai puternice le încearcă părinţii, deoarece ei îşi pun cele mai multe întrebări: «Se va acomoda oare copilul meu la grădiniţă/şcoală?», «Va plânge?», «Va vrea să stea fără mine?» sunt doar câteva din gândurile ce-i frământă pe părinţi. 

(…) Din păcate, începutul anului şcolar coincide cu o zi lucrătoare, iar ca părinţii să poate fi prezenţi la festivitate e nevoie ca aceştia să îşi ia o zi liberă din concediul de odihnă sau să se învoiască de la locul de muncă. Nu puţine au fost cazurile când angajatorul a refuzat învoirea sau chiar a sancţionat o eventuală întârziere a angajatului”, se arată în expunerea de motive a proiectului. 

Proiectul se află momentan la Senat, acolo unde urmează să fie stabilite procedurile parlamentare pentru perioada următoare. 

„Fiecare copil are nevoie de sprijinul emoțional al părinților într-un moment atât de important. Nu vorbim doar despre un eveniment festiv, vorbim despre o etapă de viață care lasă amprente. Statul trebuie să fie partenerul familiei, nu un obstacol în calea ei.

Voi lupta pentru ca această inițiativă să devină lege. Cred într-un sistem educational care pornește cu dreptul, alături de părinți, nu în lipsa lor”, a scris Claudiu-Daniel Catană pe Facebook. 

Ce zile libere sunt deja prevăzute pentru 2025 de care românii se bucură pentru mai multă odihnă 

Super-vacanță de Crăciun 2025, Revelion 2026 și Sfântul Ioan 2026: Perioada sărbătorilor de iarnă și a Revelionului dintre 2025 și 2026 se transformă pentru un mare număr de români într-un adevărat concediu. Asta pentru că există multe sărbători legale în zilele din săptămână și punți stabilite de Guvern. 

În 2025, liberele de Crăciun și Revelion oferă românilor șansa de a se bucura de mai multe zile consecutive de odihnă, întrucât sărbătorile cad spre final de săptămână.

Prima zi de Crăciun (25 decembrie) cade joi, astfel că angajații se vor bucura de un weekend prelungit de patru zile (25–28 decembrie).

Revelionul vine tot într-o zi de joi, iar începutul anului 2026 va fi marcat de încă un weekend prelungit (1–4 ianuarie).

Care sunt zilele libere legale cu ocazia Sărbătorilor de iarnă

Zilele libere de Crăciun și Anul Nou sunt următoarele:

– 25 decembrie 2025 – prima zi de Crăciun (joi)

– 26 decembrie 2025 – a doua zi de Crăciun (vineri)

– 1 ianuarie 2026 – Anul Nou (joi)

– 2 ianuarie 2026 – a doua zi de Anul Nou (vineri)

Ce zile libere mai au românii în 2025

În noiembrie va fi o singură zi de sărbătoare legală, nelucrătoare, pe 30 noiembrie, care însă va fi într-o duminică.

În decembrie vor fi trei zile de sărbătoare legală, nelucrătoare: 1, 25 și 26 decembrie.

– 30 noiembrie – Sfântul Andrei (duminică)

– 1 decembrie – Ziua Națională a României (luni)

– 25 decembrie – prima zi de Crăciun (joi)

– 26 decembrie – a doua zi de Crăciun (vineri)

Zilele libere de care se vor bucura românii în ianuarie 2026

– 1 ianuarie – Anul Nou (joi)

– 2 ianuarie – A doua zi de Anul Nou (vineri)

– 6 ianuarie – sărbătoarea de Bobotează (marți)

– 7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul (miercuri)

– 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române (sâmbătă) 

Angajații care sunt nevoiți, în anumite sectoare de activitate, să lucreze în zilele libere consfințite prin lege, au dreptul să solicite recompensarea la salariu sau alte zile libere, la cerere, în următoarele 30 de zile calendaristice.

Pe lângă acestea, în 2026, românii se vor bucura și în restul anului de zile libere legale:

10 – 13 aprilie — Paște ortodox 20261 mai — Ziua Muncii1 iunie — Ziua Copilului31 mai (duminică) – Rusalii, 1 iunie (luni) — A doua zi de Rusalii15 august — Adormirea Maicii Domnului30 noiembrie — Sfântul Andrei1 decembrie — Ziua Națională a României25 decembrie, 26 decembrie — Crăciunul 

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce condiții pune Donald Trump țărilor NATO pentru ca SUA să impună sancţiuni Rusiei
digi24.ro
image
Ieșire nervoasă a lui Trump: ”Dacă NATO face ce spun eu, războiul se va termina rapid!”
stirileprotv.ro
image
Șofer din Sibiu, reținut pentru conducere sub influența alcoolului la doar o zi după ce își recuperase permisul. Ce ALCOOLEMIE avea
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
Ce alimente nu mănâncă niciodată Victor Pițurcă. Fostul selecționer al României are un loc special de unde își procură hrana
fanatik.ro
image
Un profesor îi cere daune morale de 50.000 de lei unui elev care l-a numit „bulangiu”. Anterior, cadrul didactic a refuzat să-i strângă mâna
libertatea.ro
image
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
digi24.ro
image
„La 22 de ani, trebuie să știi să folosești cardul de credit”. Cine este fotbalistul miliardar criticat dur că se ține de fusta mamei
gsp.ro
image
Are o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar a decis să nu le lase nimic! ”Sunt banii mei, doar ai mei!”
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal
observatornews.ro
image
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
cancan.ro
image
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
prosport.ro
image
Schimbări importante la impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport. Care sunt majorările
playtech.ro
image
Ce relații răsunătoare a avut Carlos Alcaraz, câștigătorul US Open 2025. Pe lista iubitelor s-ar afla și o româncă
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gică Hagi a zis ”Da” și revine! Prima reacție: ”Mă duc cu drag. Am acceptat-o pentru că sunt liber”
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
Bursele tăiate ar putea fi reintroduse în sistem. Anunțul făcut de ministrul Educației
kanald.ro
image
Pensia militară anticipată în 2025: cât primești dacă ieși din sistem după 20, 25 sau 30 de ani. Exemplu de calcul
playtech.ro
image
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
wowbiz.ro
image
Ora de iarnă 2025: De ce se schimbă ora numai în weekend. De ce anul ăsta dăm ceasul înapoi mai devreme
romaniatv.net
image
Riscuri mari ca reforma lui Bolojan să nu dea rezultate. Ratingul de țară pentru România e tot prost
mediaflux.ro
image
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Zodia care astăzi, 13 septembrie, o să primească o veste bună! E legată de job sau de viața sentimentală
click.ro
image
Cum arată solista Elena Cârstea, care spunea despre bărbații români că sunt porci, după 19 ani de locuit în America
click.ro
image
Ce mult s-a schimbat Irinel Columbeanu, de când a pierdut milioanele de euro. Ion Cassian: „Dumnezeu îți dă câte-o palmă de nu-ți mai revii toată viața”. Marea lui dorință
click.ro
Diana și Charles, Getty (3) jpg
Ce nemilos era Regele Charles în tinerețe. A lăsat-o pe Diana plângând în hohote, după ce abia născuse
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
image
Zodia care astăzi, 13 septembrie, o să primească o veste bună! E legată de job sau de viața sentimentală

OK! Magazine

image
Elevi regali. Școala la Palat, între agonie și extaz: „William era popular ca un rege al balului, dar lui Harry i-a fost greu”

Click! Pentru femei

image
Julia Roberts, o mamă strictă: „Le spuneam copiilor limitele și cum nu se schimbă niciun centimetru”

Click! Sănătate

image
Copiii cu autism au aceste simptome