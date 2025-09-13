search
Sâmbătă, 13 Septembrie 2025
Decizia de a nu prelungi plafonarea prețurilor la alimente, „aprobată de întreaga coaliție”. Premierul va discuta cu retailerii pentru a evita scumpirile

Guvernul a decis, prin coaliția de guvernare, să nu mai prelungească plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, apreciind că măsura anterioară a creat distorsiuni economice. Săptămâna viitoare, premierul va discuta cu retailerii pentru a preveni creșteri semnificative de prețuri.  

Guvernul confirmă că plafonarea prețurilor la alimente va fi eliminată / Sursa foto: Inquam Photos
Guvernul confirmă că plafonarea prețurilor la alimente va fi eliminată / Sursa foto: Inquam Photos

Guvernul nu mai prelungește plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază

Guvernul României a anunțat că nu va mai prelungi plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, măsură care fusese aplicată anterior pentru a proteja consumatorii. Decizia a fost luată de coaliția de guvernare, fără vreo opinie contrară din Coaliție, a precizat purtătoarea de cuvânt a Executivului, Oana Ene Dogioiu. 

Potrivit acesteia, prelungirea anterioară a plafonării, decisă în urmă cu trei luni, urma să fie ultima, întrucât a generat distorsiuni economice atât pentru producători, cât și pentru comercianți. Aceasta a subliniat că măsura, deși menită să țină prețurile sub control, a creat efecte neprevăzute asupra lanțului de aprovizionare.

„Decizia neprelungirii plafonarii adaosului comercial la alimentele de baza a fost luata de coalitia de guvernare. Coalitia a decis, fara nicio opinie contrara, la momentul respectiv, ca prelungirea din urma cu trei luni a plafonarii urma sa fie ultima deoarece a provocat distorsiuni economice atat la nivelul producatorilor cat si al comerciantilor. Saptamana viitoare premierul va avea discutii cu reprezentanții retailerilor pentru a se asigura ca neprelungirea plafonarii nu va provoca cresteri importante de preturi” a spus purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Oana Ene Dogioiu. 

Premierul Ilie Bolojan va negocia săptămâna viitoare cu retailerii pentru a evita scumpirile dupa eliminarea plafonării prețurilor

Pentru a preveni eventuale creșteri semnificative de prețuri, premierul României va avea săptămâna viitoare discuții directe cu reprezentanții retailerilor. Guvernul urmărește astfel să mențină un echilibru între protecția consumatorilor și stabilitatea pieței.

Decizia survine într-un context economic tensionat, în care inflația continuă să afecteze puterea de cumpărare a românilor, iar autoritățile încearcă să găsească soluții care să nu pună presiune suplimentară pe buzunarele cetățenilor.

Noi tensiuni în Coaliție. Grindeanu cere clarficări și avertizează: ridicarea plafonului la adaosul comercial ar lovi puternic românii. 

Sorin Grindeanu, președintele PSD, avertizează că ridicarea plafonării adaosului comercial la alimente, neagreată de partid, ar putea crește inflația cu 2-3 puncte procentuale și ar afecta puterea de cumpărare a românilor.   

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat într-o postare pe Facebook față de zvonurile privind ridicarea plafonării adaosului comercial la alimente, considerând că o astfel de măsură ar crește inflația și ar lovi direct în puterea de cumpărare a românilor. În același timp, el a lansat Planul economic al PSD, un program menit să stimuleze investițiile, crearea de locuri de muncă și să ofere oportunități tinerilor. 

„Este un semnal care m-a îngrijorat, la fel de mult ca zvonurile privind renunțarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie.

Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord!

Specialiștii spun că ridicarea plafonării ar crește imediat inflația cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși! 

Așadar, nu văd nimic pozitiv în ridicarea acestui mecanism de protecție, mai ales că el îi ajută pe românii cu venituri mici și medii!

O spun public și o voi afirma clar și în cadrul viitoarei Coaliții: presiunea prețurilor deja se resimte puternic în buzunarele oamenilor, nu este nevoie de o lovitură suplimentară!

Să gândim de două ori înainte de orice acțiune guvernamentală!” a scris șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

Plafonarea adaosului comercial la alimente a crescut vânzările cu 30% 

  Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a spus că vânzarea produselor a crescut cu 30%, de când a intrat în vigoare plafonarea adaosului comercial, fiind realizate scăderi ale preţurilor cuprinse între 7% şi 33% la produsele vizate de această măsură.   

Politică

