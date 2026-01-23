Taxele pe case și apartamente în 2027. Bolojan: Primăriile vor avea un soft pentru valoarea de piață a imobilelor

Din 2027, primăriile și cetățenii vor putea vedea valoarea de piață a imobilelor în fiecare localitate, datorită unui nou soft implementat de Ministerul Finanțelor. Premierul Ilie Bolojan a precizat că, în ciuda acestei schimbări, taxele pe proprietate nu vor crește.

„Nu ar urma să crească taxele pe proprietate în 2027, dar România, în PNRR, s-a angajat că va pregăti un model de calcul în care impozitul pe proprietate să se facă la valoarea de piaţă. În aproape toate ţările europene, impozitarea proprietăţii se face la valoarea de piaţă. Noi am rămas cu nişte indicatori vechi, în care valoarea era una de tip contabil, definită, după care se aplicau diferite procente, în funcţie de localitate, în funcţie de zonarea localităţii şi aşa mai departe. Anul acesta am încercat să venim cu o formulă care să se apropie de valoarea de piaţă medie din România”, a declarat Bolojan, la Radio România Actualități.

„Din 2027, primăriile și cetățenii vor avea la dispoziție un soft care va arăta valoarea de piață a proprietăților din toate localitățile din țară”, a declarat Bolojan, la la Radio România Actualități.

Șeful Executivului a explicat că, în prezent, impozitele se calculează pe baza unor indicatori vechi, de tip contabil, care nu reflectă valoarea reală a imobilelor.

Premierul a subliniat că datele din noul soft vor proveni din tranzacțiile imobiliare raportate anual. Astfel, se va putea determina valoarea de piață a locuințelor din cartierele marilor orașe sau din localitățile rurale, oferind primăriilor o bază mai precisă pentru calcularea impozitelor locale. Acesta a explicat că valoarea de piață și procentul de impozitare sunt două componente separate.

„Valoarea unui impozit se determină din două componente - baza, valoarea de piaţă şi procentul de impozitare. Primăriile vor avea posibilitatea să regleze acest procent. Chiar dacă, ipotetic, baza de impozitare, valoarea de piaţă, este mai mare decât valoarea de astăzi. Astăzi e undeva, cred, în jur de 500, puţin peste 500 de euro pe metru pătrat. Sigur, în zona de rural este mai mică, în zona de urban este mai mare. Dar acest calcul va putea fi reglat de către primării în aşa fel încât nivelul impozitelor din România să nu fie diferit într-o proporţie generală în 2027 faţă de 2026”, a spus Bolojan.