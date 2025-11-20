Ministrul Apărării Naționale susține reforma administrativ-teritorială şi o lege unică a salarizării bugetare. „Oricât ar fugi unii de asta, tot aici o să ajungem”

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a pledat, joi, pentru implementarea unei reforme administrativ-teritoriale şi a unei legi unice a salarizării în vederea eficientizării cheltuielilor.

El şi-a reiterat convingerea că, în contextul actual, nu este oportună reducerea anvelopei salariale în domeniul Apărării.

"Vor fi discuţii în continuare la nivel de coaliţie şi la nivel de Guvern şi, în final, vom prezenta concluziile. Presiunea bugetară e mare, costurile cu cheltuielile salariale sunt mari, undeva la 150 de miliarde pe an. 12 miliarde de lei din aceste costuri sunt la Ministerul Apărării. E o parte importantă, e şi o parte importantă din societate care lucrează în subordinea Ministerului Apărării: militarii români şi, la fel, cei din tot sistemul naţional de securitate", a precizat Moşteanu, în cadrul unei conferinţe de presă, la Palatul Victoria, scrie Agerpres.

Potrivit acestuia, Guvernul încearcă să găsească soluţii pentru decizii luate în trecut.

"Dacă noi, ani şi ani, continuăm cu acelaşi număr de judeţe, acelaşi număr de instituţii, acelaşi număr de Primării în toată ţara, care abia reuşesc să-şi acopere cheltuielile de salarii şi de întreţinere, foarte puţine reuşesc să facă asta, nu o să ajungem nicăieri. (...) Trebuie reformă administrativ-teritorială şi, oricât ar fugi unii de asta, tot aici o să ajungem", a subliniat el.

Ministrul Apărării a precizat că Polonia, ţară care a pornit de la "aceeaşi realitate istorică comunistă" ca şi România, a implementat o astfel de reformă în anii '90.

"Polonia este acum, iată, într-un moment în care - că tot vorbim de apărare şi se fac comparaţii - bagă anul acesta în apărarea Poloniei 4,7% din PIB, undeva la 47 de miliarde de dolari. Deci, iată, au ajuns la asta administrându-şi bine cheltuielile şi teritoriul, administraţiile centrale şi administraţiile locale. Asta trebuie să facem şi noi", a argumentat Ionuţ Moşteanu.

El a menţionat, totodată, că o lege unică a salarizării bugetare, prevăzută iniţial ca jalon pentru 2023, ar asigura "transparenţă", "echitate şi aşteptări corecte" pentru următorii ani.

Referitor la pachetul privind administraţia locală, a adăugat Moşteanu, urmează să se stabilească dacă va fi implementat înainte sau după alegerile parţiale din Bucureşti.

"Vom vedea în ce formă va ieşi acest pachet administrativ şi va fi o discuţie în coaliţie săptămâna viitoare, împreună cu premierul. Vom decide dacă o facem înainte - până la alegeri mai sunt două săptămâni şi ceva - dacă o facem până atunci sau după. Din punctul meu de vedere, important - şi din punctul nostru de vedere - să o avem în vigoare în momentul în care construim bugetul de anul viitor", a transmis ministrul.