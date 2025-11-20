Guvernul a aprobat joi, 20 noiembrie, cadrul legal necesar punerii în aplicare a Instrumentului financiar european SAFE, al cărui principal beneficiar va fi MApN, a anunţat ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu.

„Astăzi am făcut un pas obligatoriu, un pas necesar pentru a asigura cadrul legal punerii în aplicare a Instrumentului SAFE de finanţare pentru întărirea bazei industriale de apărare a Europei. Un document în care stabilim exact paşii pe care îi facem în această procedură. Paşii care urmează în momentul acesta sunt prezentarea în CSAT a listei, plecăm de la momentul aprilie 2025, când a fost prezentată o listă lungă de proiecte în CSAT, ca anexă la o hotărâre de CSAT din acel moment.

Pe parcursul verii şi acum în toamnă au fost foarte multe întâlniri la nivelul Cancelariei premierului, care este coordonatoarea acestui proiect SAFE, cu producătorii şi cu beneficiarii, cu potenţialii furnizori şi cu beneficiarii din partea statului român. Şi aici vreau să remarc munca extraordinară pe care a făcut-o Mihai Jurca şi echipa lui de aici de la Cancelarie. Deci dânşii sunt coordonatorii, Ministerul Apărării Naţionale este principalul beneficiar al acestui instrument de finanţare. De asemenea, Ministerul Transporturilor este un beneficiar important şi mai sunt şi alte instituţii, cum ar fi Ministerul de Interne, SRI, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă”, a declarat Ionuţ Moşteanu într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Ionuț Moșteanu a mai subliniat că „Ministerul Economiei a fost, de asemenea, implicat (...), va da condiţiile de cooperare industrială, de localizare a producţiei pentru principalele programe de înzestrare".

„Nu s-a semnat nimic în momentul ăsta”

Până în acest moment nu a fost semnat niciun contract aferent SAFE, a precizat ministrul.

„Legat de plan, că au fost multe întrebări, dar ce intră, dar ce iese, dar aia intră, dar aia nu iese, s-a semnat, nu s-a semnat. Nu s-a semnat nimic în momentul ăsta. Şi putem spune că există un contract în momentul în care semnăm contractul după ce negociem condiţiile tehnice, condiţiile de cooperare industrială, plecând de la condiţiile, cerinţele operaţionale ale armatei. Acum vorbesc doar de partea Ministerului Apărării Naţionale. Şi urmează să avem aceste discuţii până la anul, în mai, când vom închide contractele şi vom stabili achiziţiile comune şi între ţările europene, cu cine le facem şi în ce măsură, şi ce parte şi cât de mult din fiecare program se va construi în România şi cât de mult în alte ţări", a afirmat Moşteanu.

„Până la finalul lui mai 2026 semnăm contractele„

Ionuț Moșteanu a reamintit că proiectele care se vor derula prin intermediul SAFE au două componente importante, partea de apărare şi partea de transporturi.

„Sunt două componente importante, deci partea de apărare şi partea de transporturi. Acolo avem două componente importante, două loturi majore de autostradă, ambele în Moldova, Paşcani-Ungheni şi Paşcani-Siret. Acolo pot să vă dea colegii de la Transporturi oricând mai multe detalii. Deci urmează să mergem la CSAT cu lista, o trimitem către Comisie la finalul săptămânii viitoare. Comisia ne răspunde, sper eu, până în ianuarie. (...) Apoi, până la finalul lui mai 2026 semnăm contractele", a explicat Moşteanu.