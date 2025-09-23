Ministrul Apărării Naționale, întâlnire cu ambasadorul Marii Britanii la București. Trei subiecte fierbinți discutate de cei doi oficiali

Regatul Unit este unul dintre "cei mai importanţi" aliaţi ai României, a declarat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, după o întâlnire cu ambasadorul britanic la Bucureşti, Giles Portman.

Cei doi au discutat despre situaţia de securitate la Marea Neagră, sprijinul pentru Ucraina şi implementarea acordului bilateral de cooperare în domeniul apărării dintre România şi Marea Britanie, scrie Agerpres.

”Astăzi am avut o întâlnire foarte bună cu Giles Portman, ambasadorul Regatului Unit la Bucureşti. Am discutat despre situaţia de securitate la Marea Neagră, sprijinul pentru Ucraina şi implementarea acordului bilateral de cooperare în domeniul apărării dintre România şi Marea Britanie. Regatul Unit este unul dintre cei mai importanţi aliaţi ai României. Cooperăm în cadrul NATO, în Coaliţia pentru capabilităţi maritime şi în multe alte iniţiative care consolidează securitatea Flancului Estic. Unitatea transatlantică este cea mai puternică garanţie a păcii şi securităţii noastre”, a scris ministrul marţi pe Facebook.

Luni, 22 septembrie, Liviu-Ionuț Moșteanu, a primit vizita ambasadorului Ungariei în România, E.S. doamna Katalin Kissne Hlatki, aceasta fiind prima întâlnire a celor doi oficiali după prezentarea scrisorilor de acreditare pe data de 8 iulie 2025.