Ministrul Apărării: România, pregătită să intercepteze orice intruziune în spațiul aerian

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat luni seară la Antena 3 CNN că autoritățile din România păstrează legăturile cu aliații NATO, astfel încât sunt avertizate din timp dacă avioane rusești intră în spațiul aerian românesc, iar avioanele de luptă ale aliaților NATO vor acționa conform procedurilor stabilite la nivelul Alianței Nord-Atlantice.

„Noi suntem în legătură cu aliații NATO, avem ceea ce se cheamă early warnings, le vedem venind spre noi din timp. Au fost cazuri în care (avioanele rusești – n.r.) au mușcat, cum se zice, din Flight Information Region, o regiune peste Marea Neagră care e controlată de la București și mai trece câte unul în fugă pe acolo, au mai fost cazuri, însă nu au fost amenințări directe. Există aceste proceduri de interceptare, avem avioane care sunt pregătite tot timpul, 24 din 24, cu armament și cu piloți, să se ridice de la sol, se și ridică de la sol când este nevoie, fie în cazul avioanelor, fie în cazul dronelor. Deci avem toate procedurile și toate capabilitățile la locul lor. (Avioanele care intră în spațiul aerian românesc – n.r.) vor fi interceptate, adică vor veni avioane lângă ele, vor stabili un contact radio, le va spune să se întoarcă, dacă nu se întorc există pașii militari și se ajunge, ultima instanță este doborârea lor”, a declarat Ionuț Moșteanu.

Ministrul Apărării a comentat, de asemenea, conținutul ordinii de zi a următoarei ședințe a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) privind dronele și persoanele care pot lua măsuri împotriva acestora. „E doar o clarificare operațională” despre lanțul de comandă, a explicat Moșteanu.. El a mai precizat că trebuie să fie luat încă un aviz pentru modificarea legii Apărării.

Ministrul Apărării a fost întrebat cât de aproape este alianța nord-atlantică de o confruntare armată cu Rusia.

„NATO își va apăra teritoriul și am văzut în Polonia drone de întrebuințare unică, acele Șahed-uri au fost date jos pe teritoriul unei țări NATO dar asta nu înseamnă război, ci că o organizație defensivă, de apărare, a apărat teritoriul său și al partenerilor. În Estonia au fost piloții italieni care au intervenit și au trimis acasă avioanele rusești.

Avem și noi aici piloți și avioane germane, pe lângă piloții și escadrilele noastre, avem cinci avioane germane cu piloți la noi în România, ne apărăm unii pe alții. Sunt sigur că provocările vor continua și dacă insistă și vor insista cu aceste provocări, țările NATO se vor apăra. De aici până la război e cale lungă. Nu va fi un război al Rusiei cu NATO”.

Ministrul a fost întrebat și ce se întâmplă dacă avioane militare ale Rusiei invadează spațiul NATO și sunt doborâte.

Nicușor Dan a convocat CSAT

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința CSAT pentru joi, 25 septembrie, la Palatul Cotroceni. Principalele puncte vizează protecția împotriva dronelor și stabilirea procedurilor de acțiune împotriva aeronavelor neautorizate.

Administrația Prezidențială a anunțat că ședința CSAT începe la ora 12:00 și abordează stabilirea obiectivelor ce necesită măsuri de protecție în fața amenințărilor provenite de la sisteme de aeronave fără pilot la bord. De asemenea, vor fi discutate cerințele tehnice generale ale echipamentelor și sistemelor necesare implementării acestor măsuri.

Un alt subiect aflat pe ordinea de zi privește stabilirea persoanelor împuternicite să aprobe sau să ordone acțiuni împotriva aeronavelor și vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național. Totodată, vor fi stabilite procedurile de informare privind acțiunile de control asupra utilizării spațiului aerian.