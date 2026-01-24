Ministrul Agriculturii îl acuză pe premierul Bolojan de lipsă de comunicare cu miniștrii

Florin Barbu, ministrul PSD al Agriculturii, îi reproșează premierului Ilie Bolojan că vorbește foarte rar cu membrii Cabinetului său și că nu acordă timp pentru o colaborare constantă.

Invitat în emisiunea „Insider politic”, difuzată sâmbătă la Prima TV, Florin Barbu a vorbit despre relația sa cu șeful Guvernului și despre modul în care funcționează comunicarea în interiorul Executivului. Întrebat ce relație are cu Ilie Bolojan, ministrul a răspuns: „Una instituțională, destul de bună”. Realizatorul a remarcat formularea prudentă: „Apreciez acest «destul de»”, iar Barbu a completat: „Dar să știți că ar trebui o comunicare mai bună”.

„Foarte rar” se văd în afara ședințelor de guvern

Discuția a continuat cu o clarificare: problema este una personală sau una generală, între premier și miniștri? Răspunsul ministrului a fost tranșant: „Între premier și miniștri. Cea mai mare greșeală a premierilor din ultimii ani a fost că nu au avut o colaborare și nu și-au făcut timp ca o dată pe săptămână, o oră, două ore, să stea de vorbă cu miniștrii”.

Întrebat dacă acest lucru înseamnă că nu discută aproape deloc cu Ilie Bolojan în afara ședințelor de guvern, Florin Barbu a confirmat: „Foarte rar”.

Florin Barbu a mai lucrat la Palatul Victoria și în alte două guverne, alături de fostul lider PSD Marcel Ciolacu, și spune că lipsa unei comunicări regulate între premier și miniștri este o problemă care se repetă de ani buni.