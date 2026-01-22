search
Joi, 22 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Cum comunică și gestionează crizele Guvernul Bolojan. „Nu au cultura comunicațională de tipul unei organizații inteligente"

0
0
Publicat:

Comunicarea cabinetului condus de Ilie Bolojan, în unele cazuri deficitară, este un produs al lipsei „culturii comunicaționale”, precum și a lipsei „culturii de coaliție”, actuala formulă guvernamentală fiind principalul impediment, potrivit experților.

Trei membri au părăsit până acum Guvernul Bolojan FOTO Inquam / Arhivă
Trei membri au părăsit până acum Guvernul Bolojan FOTO Inquam / Arhivă

Trei membri ai cabinetului Bolojan au demisionat până în prezent în urma unor scandaluri publice sau a unor nemulțumiri din societate legate de activitatea lor. 

„De fiecare dată ar fi trebuit, când pleacă un ministru, să ieși și să spui de ce l-ai numit, după ce criterii, care erau meritele lui și speranțele pe care le-ai pus în el, și pe urmă de ce l-ai demis, care au fost greșelile sau neîmplinirile și unde te-a dezamăgit”, explică expertul în comunicare publică Dumitru Borțun pentru „Adevărul”, amintind că demisiile din Executivul condus de Ilie Bolojan au venit și în urma discuțiilor „între patru ochi” cu premierul.

Dincolo de subiectele dezbătute în spațiul public între partidele guvernării, chiar și poziționările privind scandalurile din jurul miniștrilor se lasă uneori așteptate, Executivul având o comunicare de tip „reactiv”, în loc să anticipeze momentele de criză, explică expertul: 

„Problema este să ai o politică permanentă de comunicare constructivă, care să aducă un set de valori și prin setul de valori trebuie, de fapt, să formezi o imagine publică. (...) Nu au cultura comunicațională de tipul unei organizații inteligente. Asta există la multe dintre firmele, companiile, corporațiile din mediul privat, dar la instituțiile statului român nu. Nu există cultură managerială, cultură organizațională care să cuprindă competențe de comunicare. Lipsește transparența, care este o parte componentă a contractului social dintre guvernanți și guvernați și lipsește explicația”.

Formula coaliției, un impediment

Analiștii consultați de „Adevărul” explică faptul că stilul de comunicare al Guvernului se explică însă și prin formula Coaliției, care nu numai că întrunește partide aflate la poli opuși în privința ideologiei, ci este și „un guvern al reformei”.

„S-a constituit pe bază de reformă. Apare în convenție, în documentul coaliției, reforma cu obiectivele ei. Iar principalul adversar al reformei este PSD”, indică Dumitru Borțun.

Politologul Cristian Pîrvulescu explică faptul că, „în general, comunicarea guvernamentală a fost abruptă, dură, încruntată, asemenea prim ministrului, vorbind despre sacrificii și neprezentând niciun fel de soluții” în cele 6 luni de mandat de până acum. 

Unele scandaluri din jurul membrilor guvernului au adus inclusiv riscuri de rupere a coaliției, „vechea moștenire” a relațiilor conflictuale dintre PSD și partenerii săi de guvernare, fiind unul dintre elementele care se remarcă constant, potrivit politologului Cristian Pîrvulescu, care vorbește și despre un PSD care „se joacă cu focul”:

Citește și: Scandalurile care macină Coaliția. Analist: „Pare că cea mai importantă voce este a premierului”

„În cazul Marinescu, primul ministru nu-și poate permite o situație tensionată cu PSD. A fost foarte criticat pentru asta. A criticat plagiatul, dar doar atât. Pentru simplu motiv că asta ar antrena căderea guvernului și nu vrea ca responsabilitatea căderii guvernului să fie a domniei sale. Cei care vor face să cadă guvernul, trebuie să-și asume responsabilitatea. (...) PSD se joacă cu focul și nu își găsește, de fapt, un loc în politica românească pentru că se bazează foarte mult pe structurile sale administrative locale”. 

Cum s-au gestionat ministerele

De fiecare dată când un membru al Guvernului s-a remarcat „a fost atacat de ceilalți membri ai coaliției”, mai spune Cristian Pîrvulescu, cu referire la reprezentanții USR din Guvern:

„Alți miniștri au comunicat mai puțin, dar au și riscat mai puțin. (..) Dar cu toate astea, de exemplu, ministra Afacerilor Externe a fost ținta atacurilor PSD. Și în egală măsură, și miniștri PSD care au încercat să se evidențieze, au fost și ei ținta unor atacuri. Nu există cultura coaliției și cultura interesului general. Nu există cultura stabilității instituționale”.

Doi vicepremieri au demisionat în numai 5 luni de mandat

Guvernul Bolojan a fost instalat în iunie 2025. La numai o lună distanță venea prima demisie, a vicepremierului independent ales de șeful Guvernului, Dragoș Anastasiu, după apariția unor informații privind implicarea sa într-un dosar de dare de mită și a unor afirmații controversate pe tema infracțiunii de date de mitǎ. 

În numai cinci luni, Executivul s-a confruntat cu o a doua criză de imagine în jurul unui vicepremier demisionar. Fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat pe 28 noiembrie, ca urmare a unor dezvăluiri apărute în spațiul public pe 25 noiembrie privind CV-ul său. 

A treia plecare este marcată de fostul ministru al Educației, Daniel David, care și-a anunțat demisia la finalul anului trecut, pe 22 decembrie. 

Scandalurile din jurul membrilor Guvernului Bolojan nu au fost însă doar în cazul miniștrilor demisionari, fiind vizați si cei care sunt în prezent în funcții, precum noul vicepremier independent, Oana Gheorghiu, ministra Mediului, Diana Buzoianu (USR) sau ministrul Justiției, Radu Marinescu (PSD), vizat de acuzații de plagiat. 

Nu în ultimul rând, tensiunile din jurul Guvernului sunt marcate și de subiecte care au încins spiritele, atât în partide, cât și între formațiunile aflate la guvernare, context în care comunicarea Executivului a fost contestată inclusiv din interior. „Vreau să ştiu de ce colegii mei care asigură astăzi conducerea Partidului Naţional Liberal nu ies să explice oamenilor ce se întâmplă, pentru că Winston Churchill spunea că 80% din buna guvernare este comunicarea, Václav Havel spunea că, dacă vrei să fii apreciat de oameni trebuie să comunici. Altfel, degeaba faci lucruri pentru ei. Pot să dau nenumărate exemple”, a precizat eurodeputatul Rareş Bogdan, care a mers luni la prima ședință pe anul acesta a conducerii PNL pentru a afla răspunsurile. 

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50% din datoria SUA. „O recesiune cum nu au avut în 250 de ani”
digi24.ro
image
Trump anunță o înțelegere cu NATO pentru Groenlanda și renunță la tarifele vamale pentru Europa
stirileprotv.ro
image
ANAF va sta cu ochii pe împrumuturile între rude! Documentele care te feresc de PROBLEME
gandul.ro
image
HOROSCOP 22 ianuarie. Pot apărea cheltuieli neprevăzute pentru o zodie, iar alți nativi sunt favorizați în plan emoțional
mediafax.ro
image
Motivul pentru care soția lui Brooklyn Beckham a plâns în ziua nunții. Un invitat face dezvăluiri incendiare
fanatik.ro
image
Ororile prin care a trecut tânăra ținută sclavă de șeful ISIS: „Soția lui era chiar mai rea decât el”
libertatea.ro
image
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump se află la conducerea SUA
digi24.ro
image
„Love my girls” » A furat toate privirile la petrecerea de logodnă a lui Radu Drăgușin, la Athenee Palace
gsp.ro
image
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Un apartament a înghețat la propriu după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie, iar țevile de apă s-au spart
antena3.ro
image
Filmul uciderii lui Mario Alin Berinde. Doi minori au pus la cale un plan diabolic
observatornews.ro
image
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
cancan.ro
image
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
prosport.ro
image
Zona din Bucureşti în care s-au vândut cele mai multe apartamente în 2025. Un sfert din totalul înregistrat la nivelul Capitalei, doar într-un singur sector
playtech.ro
image
Faza care nu s-a văzut la TV în Galatasaray – Atletico Madrid 1-1. De ce i-a certat Istvan Kovacs pe jucătorii lui Simeone. Video
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
NEWS ALERT S-a aflat: cine va fi noul selecționer al României! ”Lucrurile sunt 99% bătute în cuie”
digisport.ro
image
Situația de la Marea Neagră ar putea închide una dintre cele mai vechi rivalități din Europa
stiripesurse.ro
image
Filmul crimei din Timiș, unde Alin a fost înjunghiat de prieteni și apoi îngropat în curtea unei case. Motivul halucinant pentru care i-ar fi luat viața
kanald.ro
image
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Bunicii noştri pierd 825 de lei la pensie, pe cine afectează măsura şi de când se aplică
romaniatv.net
image
Reducere drastică. Guvernul vrea să taie 85% din pensiile celor care rămân să lucreze la stat
mediaflux.ro
image
A numit țara-model pentru România: „Nu trebuie copiat 100%, putem să adaptăm!”
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Crima din Timiș a șocat România. Cum a fost ucis Alin, tânărul de 15 ani, de alți doi adolescenți de 13 și 15 ani. Descoperirea macabră făcută de polițiști
actualitate.net
image
Horoscop joi, 22 ianuarie. Taurii riscă să aibă conflicte în cuplu, iar Leii o gafează pe parte financiară
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Minciunele moldovenești de casă. Rețeta tradițională care readuce gustul copilăriei la tine în farfurie
click.ro
Kate și William, vizită în Scoția marți, 20 ianuarie, Profimedia (7) jpg
Prințesa Kate, din nou superbă în carouri. În Scoția, a etalat un nou palton din garderoba sa
okmagazine.ro
Prințul William, Kate Middleton sursa foto Profimedia jpg
Kate ar fi „prea conservatoare” ca să încerce ce-i place soțului ei în dormitor. Care ar fi marea plăcere a lui „Dirty Will”?
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Sbonski de Passabon Galeasse a la voile jpg
Cele mai puternice tipuri de nave de război din istorie: din secolul VII î.Hr. până în secolul XVII d.Hr.
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce Ilie Năstase și Luminița Anghel refuză să-și mai ajute copiii adoptivi cu bani? Radu Leca, psiholog: „Un copil vine cu răni vechi!” E cale de împăcare?
image
Horoscop joi, 22 ianuarie. Taurii riscă să aibă conflicte în cuplu, iar Leii o gafează pe parte financiară

OK! Magazine

image
Kate ar fi „prea conservatoare” ca să încerce ce-i place soțului ei în dormitor. Care ar fi marea plăcere a lui „Dirty Will”?

Click! Pentru femei

image
Scarlett Johansson a pierdut titlul de „actriță cu cele mai mari încasări”, iar soțul ei n-a întârziat să reacționeze

Click! Sănătate

image
A făcut cancer colorectal la 24 de ani. Care au fost cele 3 simptome prezente?