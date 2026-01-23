Ilie Bolojan îi răspunde Olguţei Vasilescu, după ce l-a acuzat că a lăsat Craiova în frig: „Dacă ar fi gestionat cu atenție lucrurile, nu s-ar fi ajuns într-o astfel de situație”

Premierul Ilie Bolojan a respins vineri seară, la Digi 24, acuzațiile Liei Olguța Vasilescu privind situația termoficării din Craiova și a afirmat că municipiul a beneficiat de finanțări consistente, însă fără ca proiectele să fie duse la capăt.

„Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocate pentru CET 168 de milioane de euro timp de patru ani de zile și nu s-au făcut lucrările acolo? Bolojan a numit oamenii în Consiliul de Administrație sau am avut o responsabilitate directă pe tema asta? Eu sunt de vină că anul trecut am mai luat un împrumut de 70 de milioane de euro de la EximBank, pe care nu-l vor mai rambursa niciodată, tot de la statul român, pentru care, în afară de a plăti certificate de CO2 sau alte lucruri, nu au investit acolo? Adică, haideți să discutăm foarte deschis lucrurile”, a spus premierul la Digi24.

Reacția vine după ce primarul municipiului, Lia Olguța Vasilescu, l-a acuzat că ar fi lăsat craiovenii în frig.

„Au fost alocate 168 de milioane de euro pentru CET și nu s-au făcut lucrările”

Bolojan a insistat că soluția pentru Craiova este un proiect solid de modernizare, licitații transparente și sprijin guvernamental direcționat către fonduri europene și fonduri de modernizare.

„Eu nu fac acuzații, eu v-am dat niște cifre. V-am spus că dacă s-ar fi realizat proiectul pe fonduri europene, dacă Ministerul Energiei, dacă societatea comercială care este acolo, conducerea societății, cei care i-au numit pe ei în Consiliul de Administrație, Primăria Craiova, care este clientul de bază al acestei companii, ar fi gestionat cu atenție lucrurile, nu s-ar fi ajuns într-o astfel de situație. Iar aceste situații se rezolvă nu prin căutarea unui vinovat acum, ci se rezolvă printr-un proiect serios care trebuie făcut acolo, prin licitații făcute la prețuri de piață, ținând cont de realitățile din această piață de energie și printr-adevăr, un sprijin dat de la Guvern prin diferite posibilități, direcționarea unor fonduri europene, fondul de modernizare, în așa fel încât să avem o centrală dimensionată la capacitate, în mod corect la Craiova, și nu un proiect prost care a fost făcut acum câțiva ani de zile, de 295 de megawați electrici, în timp ce necesarul de energie este de maximum jumătate cât a fost făcut ăsta”, a mai spus Ilie Bolojan.

Premierul a adăugat:

„Dar asta înseamnă să stai pe proiecte, să lucrezi, să tratezi lucrurile serios și, din păcate, o astfel de centrală nu poate fi realizată de pe o zi pe alta. Aici e vorba de doi-trei ani de zile până apare ceva”.

Acuzațiile Olguței Vasilescu la adresa lui Ilie Bolojan

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a susținut duminică, într-o conferință de presă, că premierul ar fi refuzat alocarea a 350 de milioane de lei pentru reparațiile grupurilor energetice

„Această centrală aparţine Guvernului României, şi nu Primăriei Craiova. În această centrală nu poate să facă investiţii decât Guvernul României. În urmă cu câteva luni, ministrul Energiei a solicitat, prin memorandum, Guvernului României suma de 350 de milioane de lei pentru a face reparaţii la grupurile energetice. Domnul Ilie Bolojan a considerat că nu este importantă această societate, a considerat că este o gaură neagră în care nu mai trebuie să investească, deşi această societate introduce în bandă 100 de Megawaţi în fiecare an, această societate asigură încălzirea oraşului Craiova. Această societate asigură de asemenea energia necesară pentru producătorul Ford, care este al doilea producător din România şi al doilea plătitor de taxe din România", spune, duminică, Olguţa Vasilescu, potrivit Agerpres.

Edilul a afirmat că refuzul de a oferi cele 350 de milioane, pentru prima oară în ultimii 30 de ani, a dus la neefectuarea de reparații la Electrocentrale Craiova și la repetate întreruperi ale căldurii în oraș.

„Nu s-au făcut reparaţii la grupurile energetice şi din această cauză am avut mai multe situaţii în această iarnă, vreo cinci, în care pur şi simplu populaţia Craiovei a rămas fără încălzire pentru o perioadă de 24 de ore şi mai bine şi de asemenea firma Ford a trebuit să-şi întrerupă producţia”, a punctat aceasta.

Ulterior, europarlamentarul Claudiu Manda, secretar general al PSD, a criticat public poziția premierului, afirmând că „nu cântă din același playlist” cu partenerii de coaliție și sugerând că ar putea veni momentul „schimbării lăutarului” dacă nu respectă programul de guvernare.