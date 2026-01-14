Premierul Ilie Bolojan a început discuțiile cu miniștrii despre bugetul pe 2026. Când va fi adoptat

Premierul Ilie Bolojan a chemat miercuri în ședință o parte din miniștri, ca să discute despre bugetul pentru 2026 și menținerea deficitului sub pragul de 6,5%. Printre aceștia sunt miniștrii Transporturilor, Agriculturii, Sănătății, Muncii, Familiei, Justiției și Energiei.

Miniștrii PSD ai Transporturilor, Agriculturii, Sănătății, Muncii, Familiei, Justiției și Energiei au ajuns miercuri la Guvern, pentru discutarea bugetului pe 2026 și reorganizările din instituții.

După amiază urmează să fie chemați la Guvern miniștrii USR, iar joi cei ai PNL și UDMR:

2026 se anunță un an extrem de complicat, în care ar urma să se taie din cheltuieli pentru a ajunge la un deficit maxim de 6,5%.

Proiectul de buget va fi discutat luna viitoare iar premierul a anunțat că speră ca până la finele lui februarie să fie și aprobat.

”Ar trebui să îl avem adoptat până la sfârşitul lunii februarie. Dar asta nu depinde exclusiv de Guvern. Se ajunge în discuţii în Parlament, va ţine şi de Parlament. Dar sper, aşa cum am spus, să-l avem adoptat cât mai repede", a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan, la TVR 1, marţi seară.

Premierul a afirmat că, în contextul ”dificil” economic, economia poate fi relansată cu ajutorul fondurilor europene pentru care e nevoie de co-finanţări. În ceea ce priveşte domeniile prioritare, el a indicat energia, infrastructura, metalurgia.