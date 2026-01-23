Bolojan îi dă replica lui Claudiu Manda pe tema schimbării „lăutarului” : „Când a fost greu, cineva trebuia să-şi asume responsabilitatea. Nu lucrăm după ureche”

Premierul Ilie Bolojan a răspuns criticilor venite din partea PSD, explicând că asumarea responsabilității în perioade dificile a fost necesară, în contextul în care România se confrunta cu probleme bugetare serioase. Declarațiile vin după ce secretarul general al PSD, Claudiu Manda a amenințat că ar putea fi „schimbat lăutarul”, cu referire la șeful Guvernului.



Invitat la Digi24, șeful Guvernului a comentat afirmațiile liderilor PSD Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu, care au susținut că situația economică a României nu ar fi fost atât de gravă precum a prezentat-o actualul Executiv.

Ilie Bolojan a pus sub semnul întrebării aceste declarații, amintind că, înainte de preluarea mandatului, România se împrumuta doar pe termen scurt, la dobânzi ridicate:

„Dacă totul era bine, vă întreb, de ce trebuie să faci scamatorii, dacă totul este în bună regulă, dacă situația era bună și nu s-a făcut mare lucru, de ce n-a vrut nimeni să-și asume această poziție de premier – știind ce va urma. Angajamente nenumărate care n-au fost respectate, situație bugetară și concret, dacă totul era bine, de ce cu două luni de zile înainte de a prelua acest guvern, România s-a împrumutat doar pe termen scurt, pe un an de zile, pentru că dobânzile erau foarte mari? E foarte ușor să declari tot felul de lucruri, după ce România a trecut printr-o situație dificilă, dar atunci când a fost greu, cineva trebuia să-și asume responsabilitatea și am făcut asta fiind convins că fac ceea ce este necesar pentru țara noastră”.

„Nu lucrăm după ureche”

Referindu-se la criticile lui Claudiu Manda - care a sugerat că PSD ar putea cere schimbarea lui Bolojan dacă acesta nu respectă „playlistul”, termen folosit pentru a desemna programul de guvernare și deciziile asumate în coaliție - Bolojan a afirmat că astfel de declarații nu îl afectează.

„Noi nu lucrăm după ureche. Avem un plan, un program de guvernare, iar coaliția și-a asumat reducerea cheltuielilor din sectorul public cu 20%”, a precizat premierul, adăugând că unele măsuri ar fi putut fi implementate mai rapid dacă toți partenerii ar fi susținut „lucrurile corecte, chiar dacă incomode”.

Nicio discuție despre demisie în coaliție

Întrebat dacă vreun lider politic i-a cerut demisia, Bolojan a negat categoric.

„Nu a existat o astfel de discuție. În afară de mici înțepături, firești când sunt mai mulți lideri la aceeași masă, toate problemele au fost discutate și convenite fără dispute majore”, a explicat premierul la Digi24

Despre o eventuală ieșire a PSD de la guvernare

Premierul a evitat să facă speculații privind viitorul Coaliției, afirmând că decizia aparține exclusiv PSD.

„Stabilitatea politică este importantă pentru România, pentru predictibilitatea economică și pentru costurile de finanțare. Fiecare partid decide ce consideră de cuviință”, a spus Bolojan.