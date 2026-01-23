search
Vineri, 23 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bolojan îi dă replica lui Claudiu Manda pe tema schimbării „lăutarului” : „Când a fost greu, cineva trebuia să-şi asume responsabilitatea. Nu lucrăm după ureche”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Premierul Ilie Bolojan a răspuns criticilor venite din partea PSD, explicând că asumarea responsabilității în perioade dificile a fost necesară, în contextul în care România se confrunta cu probleme bugetare serioase. Declarațiile vin după ce secretarul general al PSD, Claudiu Manda a amenințat că ar putea fi „schimbat lăutarul”, cu referire la șeful Guvernului.

Manda criticase acrivitatea lui Ilie Bolojan FOTO: Mediafax / Alexandru Dobre
Manda criticase acrivitatea lui Ilie Bolojan FOTO: Mediafax / Alexandru Dobre

Invitat la Digi24, șeful Guvernului a comentat afirmațiile liderilor PSD Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu, care au susținut că situația economică a României nu ar fi fost atât de gravă precum a prezentat-o actualul Executiv.

Ilie Bolojan a pus sub semnul întrebării aceste declarații, amintind că, înainte de preluarea mandatului, România se împrumuta doar pe termen scurt, la dobânzi ridicate:

„Dacă totul era bine, vă întreb, de ce trebuie să faci scamatorii, dacă totul este în bună regulă, dacă situația era bună și nu s-a făcut mare lucru, de ce n-a vrut nimeni să-și asume această poziție de premier – știind ce va urma. Angajamente nenumărate care n-au fost respectate, situație bugetară și concret, dacă totul era bine, de ce cu două luni de zile înainte de a prelua acest guvern, România s-a împrumutat doar pe termen scurt, pe un an de zile, pentru că dobânzile erau foarte mari? E foarte ușor să declari tot felul de lucruri, după ce România a trecut printr-o situație dificilă, dar atunci când a fost greu, cineva trebuia să-și asume responsabilitatea și am făcut asta fiind convins că fac ceea ce este necesar pentru țara noastră”. 

„Nu lucrăm după ureche”

Referindu-se la criticile lui Claudiu Manda - care a sugerat că PSD ar putea cere schimbarea lui Bolojan dacă acesta nu respectă „playlistul”,  termen folosit pentru a desemna programul de guvernare și deciziile asumate în coaliție - Bolojan a afirmat că astfel de declarații nu îl afectează.

„Noi nu lucrăm după ureche. Avem un plan, un program de guvernare, iar coaliția și-a asumat reducerea cheltuielilor din sectorul public cu 20%”, a precizat premierul, adăugând că unele măsuri ar fi putut fi implementate mai rapid dacă toți partenerii ar fi susținut „lucrurile corecte, chiar dacă incomode”.

Nicio discuție despre demisie în coaliție

Întrebat dacă vreun lider politic i-a cerut demisia, Bolojan a negat categoric.

„Nu a existat o astfel de discuție. În afară de mici înțepături, firești când sunt mai mulți lideri la aceeași masă, toate problemele au fost discutate și convenite fără dispute majore”, a explicat premierul la Digi24

Despre o eventuală ieșire a PSD de la guvernare

Premierul a evitat să facă speculații privind viitorul Coaliției, afirmând că decizia aparține exclusiv PSD.

„Stabilitatea politică este importantă pentru România, pentru predictibilitatea economică și pentru costurile de finanțare. Fiecare partid decide ce consideră de cuviință”, a spus Bolojan.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața casei sale pentru a da vina pe el
digi24.ro
image
Imagini bizare cu Kim Jong Un într-un spa aburos, îmbrăcat de iarnă, lângă supușii înfierbântați | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cel mai mare cutremur din istorie! Urmările catastrofale: Ce s-a întâmplat cu oamenii
gandul.ro
image
Bolojan, anunț-BOMBĂ despre taxe și impozite! Ce a decis: „Economia va fi...”
mediafax.ro
image
A aflat din social media că soțul vrea să divorțeze. Camelia Voinea a reacționat la acuzațiile făcute de bărbat
fanatik.ro
image
Situație dramatică în Ucraina: „Cea mai grea zi din 2022 încoace”
libertatea.ro
image
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
digi24.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă
digisport.ro
image
Mărturisirea care a spart tăcerea în cazul crimei din Timiș. Cum a aflat unchiul victimei, direct de la unul dintre adolescenții vinovați, că băiatul fusese omorât
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
Oraşul din România care renunţă la ghenă şi tomberoane şi le înlocuieşte cu pubele inteligente
observatornews.ro
image
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale autopsiei
cancan.ro
image
FOTO. Alexia Tălpan, blonda care a zăpăcit internetul cu formele sale! Iubitul ei n-a debutat încă în Superliga
prosport.ro
image
Locuitorii unei comune din România, impozit de 10.000 de lei pe locuinţe. Sunt de 30 de ori mai mari ca în alţi ani, acuzaţiile cetăţenilor
playtech.ro
image
Cât costă un șnițel de pui cu cartofi prăjiți la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețul e foarte bun pentru mulți români
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Denis Alibec și-a găsit echipă: la 4.700 de kilometri de București!
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan intră în coliziune directă cu Ilie Bolojan: Se opune măsurii pregătite la Guvern
stiripesurse.ro
image
Unchiul lui Mario a rupt tăcerea. Ce mesaj i-ar fi trimis unul dintre faptași băiatului de 15 ani, după ce a comis fapta: „Pentru a-și crea un alibi”
kanald.ro
image
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
wowbiz.ro
image
Bomba momentului. Nicuşor Dan a semnat DEMISIA, e cutremur!
romaniatv.net
image
Trump și Putin s-au înțeles demult: Donbas rămâne la ruși. Câți bani primește în schimb Zelenski
mediaflux.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Cel mai în vogă nume pentru bebeluși în 2026. Din anii 60 nu a mai fost atât de popular
actualitate.net
image
Horoscop 24 ianuarie. Balanțele au protecție astrală, câștiguri suplimentare pentru Vărsători
click.ro
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
William Kate Wales, GettyImages jpg
Cel mai dureros zvon despre Kate și William reapare. Cuplul regal trece prin „provocări” înainte de a 15-a aniversare a nunții
okmagazine.ro
Fursecuri nuci cu crema Sursa foto shutterstock 558061027 jpg
Fursecuri „nuci‟ cu cremă. Mai fragede nu există!
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andra, în lacrimi în direct la „La Măruță”: „Este ceva peste care nu pot să trec!”
image
Horoscop 24 ianuarie. Balanțele au protecție astrală, câștiguri suplimentare pentru Vărsători

OK! Magazine

image
Cel mai dureros zvon despre Kate și William reapare. Cuplul regal trece prin „provocări” înainte de a 15-a aniversare a nunții

Click! Pentru femei

image
Povestea ochelarilor care „au oprit Cel de-al Treilea Război Mondial”. Președintele Macron i-a făcut celebri!

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!