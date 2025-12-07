search
Duminică, 7 Decembrie 2025
Mesajul surprinzător postat de Elena Lasconi după rezultatele care-l arată câștigător pe Ciucu la Primăria București

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:

Fosta candidată la președinție Elena Lasconi, membră USR, a transmis, duminică seară, un mesaj de apreciere pentru candidatul liberal Ciprian Ciucu, declarat câștigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei. Postarea de pe Facebook a fost însoțită de o fotografie în care Lasconi apare alături de actualul edil al Sectorului 6. 

Elena Lasconi alături de Ciprian Ciucu FOTO: Facebook / Elena Lasconi
„O zi bună pentru democrație”, a scris Elena Lasconi, într-un mesaj publicat pe Facebook după anunțarea rezultatelor parțiale ale alegerilor pentru Primăria Capitalei. Postarea a fost însoțită de o fotografie în care fosta candidată la președinție apare alături de Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6.

Cu o zi înainte, Lasconi a făcut un mesaj mai amplu, amintind de aniversarea unui an de la anularea scrutinului prezidențial din 2024. În acel context, ea a subliniat că „a trecut un an de când democrația din România a primit cea mai grea lovitură din ultimii 36 de ani”, explicând că „sistemul, disperat să țină cu dinții de putere, a dat de pământ cu democrația și a îmbolnăvit România”, care este „măcinată în fiecare zi de ură, neîncredere, dezbinare, dezinformare, frică și nemulțumire”

„Rezultatul: un popor și mai dezbinat, împărțit în multe tabere, teoria conspirației este mai prezentă decât realitatea, percepțiile sunt mai puternice decât adevărul, mulți și-au pierdut încrederea în vot, în instituțiile statului și tuturor ne merge mai rău ca anul trecut. Deși mă consider o femeie optimistă, nu reușesc să văd la fel viitorul României. Încă mai sper că Dumnezeu nu ne va lăsa”, a adăugat ea, reflectând asupra stării actuale a democrației, potrivit News.ro.

Fosta candidată a mai întrebat retoric: „Ce bine poți construi pe o astfel de temelie?”, încheind mesajul cu un apel la speranță și încredere în oameni.

Rezultatele exit-poll realizate de CURS și Avangarde arată că Ciprian Ciucu se situează pe primul loc cu 32,7%, urmat de Daniel Băluță cu 26,3% și Anca Alexandrescu cu 20,2%. Cătălin Drulă obține 12,8%, iar Ana Ciceală ajunge la 6%.

Conform sondajului de opinie INSCOP Research, voturile bucureștenilor pentru poziția de Primar General al Capitalei se distribuie după cum urmează: 31.7% Ciprian Ciucu (PNL), urmat de Daniel Băluță (PSD) cu 26.1% dintre opțiuni, Anca Alexandrescu (independentă sprijinită de AUR și PNȚCD) 21.1%, Cătălin Drulă (USR) 12.8% și Ana Ciceală (SENS) 7%. Alți candidați înscriși în cursă au cumulat 1.3% din voturi.

