Lasconi, sigură că ea ar fi câștigat alegerile de anul trecut. „Pe mine sistemul m-a doborât”

Fosta candidată Elena Lasconi susține că ar fi câștigat alegerile prezidențiale din 2024 și acuză sistemul că i-ar fi inventat „mizerii”, ar fi pus presiune pe ea și ar fi recurs la anularea scrutinului pentru a o împiedica să ajungă președinte.

„Ce vă faceți, pentru că eu câștigam alegerile anul trecut! Însă bucuria cea mai mare a mea știți care este? Faptul că pe mine sistemul nu m-a doborât. A încercat să-mi găsească de toate... de la toate mizeriile inventate, de toate. Au pus presiune pe mine - nu sunt intimidabilă - și au găsit cea mai mizerabilă metodă, fără precedent, pentru că nu există așa ceva, de anulare a alegerilor”, a declarat Elena Lasconi la Digi24.

Ea susține că are date care să dovedească aceste afirmații, susținând că: „Uitați, și domnul Orban a ieșit zilele trecute cu dezvăluiri - nu știu de ce a tăcut atât timp. Pentru că era bine? Era cu sistemul? Pentru că, altfel, din exterior pare că e femeia care nu înțelege pentru că nu știe unde îi este locul... că ar fi câștigat Georgescu. Nu este adevărat! Înainte cu două zile știam că i-am luat fața lui Georgescu. Să fie sănătoși”

Fosta candidată a declarat totodată că a simțit pe propria piele „cât de tare s-a indus frica, iar atunci mi-am dat seama cât de puternic este sistemul”.

„Eu n-am văzut influența rusă. Însă mi-a dat fiori atunci când am văzut la televizor o conversație pe care a avut-o Georgescu cu cineva, iar partea periculoasă pe care a spus-o Georgescu a fost: Am un plan. Fraților, cei care aveți un plan, mai bine nu vorbiți la telefon, pentru că poate vă treziți cu dosar. Eu nu îi iau apărarea, pentru că omul are nevoie mare de o expertiză psihiatrică, iar în acest caz este nevoie și de o cercetare la sânge din partea organelor de urmărire penală, dar de la aia până la a anula alegeri democratice, într-o țară democratică? Nu!”, a mai declarat Lasconi.

Elena Lasconi a demisionat în luna mai din funcția de președintă a Uniunii Salvați România (USR), după ce a obținut în alegeri un rezultat cu o diferență de aproximativ 16 procente la alegerile prezidențiale 2025 față de primul tur al alegerilor anulate anul trecut. Ea s-a clasat pe locul cinci, obținând mai puțin de 3% din voturi. În noiembrie 2024 a obținut 19,17% din voturi.