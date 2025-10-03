Marius Lulea: „Nicușor Dan ne-a făcut de râs la Copenhaga”. George Simion prezintă în Parlament „raportul AUR despre alegeri”

George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a anunțat că va pune pe masa parlamentarilor, vineri, „raportul AUR despre alegeri”. Între timp, unul dintre liderii partidului, Marius Lulea, l-a atacat pe președintele Nicușor Dan pe aceeași temă.

Prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, l-a criticat pe Nicușor Dan pentru prestația de la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga, unde șeful statului a prezentat materialul Procurorului General privind dezinformarea rusă din alegerile prezidențiale din 2024.

„Nicușor Dan ne-a făcut de râs la Copenhaga, pentru că a demonstrat că anularea (n.r alegerilor) a fost ilegală”, a spus Lulea, vineri, la Realitatea Plus.

„Raportul AUR despre alegeri” va fi expus public chiar în Parlamentul României, la ora 13:00, în prezența lui George Simion și a unei echipe formate din avocați și specialiști din domeniu, potrivit Realitatea Plus.

Liderul AUR consideră că raportul ar avea forța de a declanșa o procedură de suspendare a președintelui României.

La sfârșitul lunii septembrie, președintele Nicușor Dan a declarat, la Timișoara, că autoritățile române nu pot face public întregul dosar privind imixtiunea Rusiei în alegerile prezidențiale din 2024, subliniind că mai sunt necesare câteva luni pentru completarea investigațiilor

„Am citit tot dosarul. Mai important este că față de noiembrie 2024 avem mult mai multe elemente și de context și specifice. Sunt diferite rapoarte ale unor țări europene care spun că pentru ei este un nivel de evidență că există un război hibrid pe care Rusia îl duce în Europa, inclusiv în România”, a explicat șeful statului, la finalul evenimentului „Timișoara Cities Summit 2025”,

Nicușor Dan a apreciat raportul Parchetului General, care a adus dovezi noi privind imixtiunea externă.

„Mi-a plăcut foarte mult raportul procurorului general. Noi aveam pe componenta finanțare externă o probă – acel milion de euro de la Peșchir. Pe componenta de destabilizare aveam componenta pe gruparea Potra. Nu aveam până la raportul parchetului o dovadă că Rusia a interferat cu publicitatea în campania electorală. Avem dovadă că au fost mai multe site-uri unde au fost folosite firme de publicitate din Rusia. Este un fapt dezvăluit de Parchetul General”, a declarat Nicușor Dan.

Totuși, președintele a subliniat că imaginea completă nu este încă conturată: „Nu avem în momentul de față imaginea completă. Probabil ne mai trebuie câteva luni. Când voi avea imaginea completă voi ieși public.”

În august, Adrian Axinia, vicepreședintele AUR, a cerut demisia Iulianei Scântei și a tuturor judecătorilor CCR care au decis anularea alegerilor prezidențiale din 2024, după declarațiile în care judecătoarea a încercat să justifice decizia Curții Constituționale din 6 decembrie 2024.

„Iuliana Scântei, împreună cu toţi judecătorii care au decis anularea alegerilor prezidenţiale din 2024, ar trebui să aibă decenţa de a-şi da demisia din funcţiile deţinute la Curtea Constituţională a României", preciza Adrian Axinia, potrivit unui comunicat transmis atunci de AUR

În opinia lui Adrian Axinia, afirmaţiile Laurei Scântei reprezintă „dovada clară că acea hotărâre a fost deopotrivă neconstituţională şi nedemocratică, luată la comandă politică şi având ca suport nişte «referate» ale serviciilor secrete asumate sub antetul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării”.

Laura-Iuliana Scântei, judecător la Curtea Constituțională a României, explicase, pe 19 august, la Râșnov, în cadrul unei dezbateri, cum s-a ajuns la anularea alegerilor prezidențiale, arătând că dacă CCR nu ar fi decis anularea alegerilor în baza documentelor desecretizate, atunci ar fi ajuns să valideze „ceva ce nu a fost potrivit legii”.