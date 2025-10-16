search
Joi, 16 Octombrie 2025
Ludovic Orban, la Interviurile Adevărul. Ce spune noul consilier prezidențial despre situația din coaliție

Publicat:
Ultima actualizare:

Ludovic Orban, numit recent în funcția de consilier prezidențial al președintelui Nicușor Dan, vine la Interviurile Adevărul.

Ludovic Orban, fost premier, fost șef PNL și președinte al partidului Forța Dreptei, a fost numit recent consilier prezidențial de președintele Nicușor Dan. 

Acesta explică, la interviurile „Adevărul” cum vede situația din coaliție, în ce condiții mai pot fi organizate alegerile din Capital[ și care sunt subiectele cele mai importante pe care actuala coaliție de guvernare trebuie să ajungă la un consens. 

Dezinformări în spațiul public. „Armata ar fi trebuit să comunice mai bine”

După războiul declanșat de Rusia în Ucraina au circulat în foarte multe informații false cu privire la mobilizarea oamenilor, explică consilierul. „Armata ar fi trebuit să explice mult mai bine aceste lucruri. (...) în mod normal ar fi trebuit să existe o comunicare între armată și Ministerul de Interne”, spune Ludovic Orban. 

„Este o formă de agresiune la adresa unei țări atunci când este coordonată de o țară străină, manipularea, dezinformarea, fabrica asta de informații false, care urmăresc crearea unei situații de tensiune, fac parte din ceea ce se numește războiul hibrid. Vedem că s-a intensificat grav acest bombardament de informații false”, explică Ludovic Orban.

Rolul serviciilor de informații

„SRI prin lege este obligat să apere siguranța națională. Există alte tipuri de amenințări la adresa siguranței naționale, la care SRI trebuie să fie pregătit, iar azi este evident că ne confruntăm cu un asalt”, mai spune Orban. 

Prin urmare, „SRI are un rol fundamental”. 

„Președintele va formula propunerile de director, sunt convins că este preocupat de o modernizare a serviciilor”, mai spune consilierul, însă spune că acest lucru se va întâmpla „când lucrurile vor fi pregătite”. 

Ce trebuie să bifeze propunerea pentru conducerea SRI

Situația politică este una diferită și ținând cont că directorii serviciilor sunt votați de parlament, va trebui să existe o înțelegere cu liderii coaliției de guvernare, mai explică acesta.  

Întrebat dacă ar trebui să vină din zona politică sau civilă, Orban a explicat: „În niciun caz nu trebuie să fie militar și în niciun caz nu trebuie să fi avut în istoricul lui activități care să îl pună în situația de a nu putea exercita controlul. Poate să provină din zona privată, de organizații neguvernamentale, mai ales de apărare a drepturilor și libertăților fundamentale, trebuie să fie cât de cât familiarizat cu modul de funcționare al organizațiilor și să aibă capacitatea de a imprima direcția pe care o dorește președintele”.

El a precizat că în Lege SRI nu scrie că directorul trebuie să fie civil.  

Știre în curs de actualizare

FOTO Facebok / Ludovic Orban
Politică

