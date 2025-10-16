Prezent la Interviurile Adevărul, Ludovic Orban, consilierul pe probleme de politică internă al președintelui Nicușor Dan, a vorbit despre partidele parlamentare și colaborarea cu acestea.

"AUR are un Congres propagandistic, acolo alegerile sunt cu aplauze, nu sunt alegeri pe bune și, de altfel, cea mai mare problemă a acestui partid este că, practic, fac numai un simulacru de democrație. Sigur că au Congres, dar gândiți-vă că ei nu au alegeri, nici la nivel local, nici la nivel județean. Iar cei care vin la Congres sunt cei care sunt numiți de cei pe care-i numește Simion. (..) Deci AUR nu are organizate alegeri, nici la nivel local, nici la nivel județen. Iar ceea ce zic ei că sunt congrese sunt, de fapt, niște simulacre de democrație. Pentru că Simon numește toate conducerile cu statut de interimar (..). Dacă te uiți de câte ori s-au schimbat președinții prin județe, cu sau fără motiv, îți dai seama că acolo practic nu există o legitimitate dată de vot. E o problemă inclusiv cu aplicația care a fost semnalată de oameni care au fost în AUR, care este la cheremul administratorului, care poate inclusiv să șteargă tot istoricul de membri și inclusiv toate cotizațiile pe care le-ai plătit și tu să nu mai ai niciun drept ca membru de partid. Astea sunt probleme reale care țin de respectarea legii de organizare și funcționare a partidului, așa că ce are Simion e un simulacru de congres", a declarat Ludovic Orban.

Totuși, spune acesta, din postura de consilier prezidențial va comunica cu liderul de partid: "Cu siguranță că voi încercați sa comunic și cu George Simion, pentru că este președintele unui partid parlamentar. Chiar dacă am niște puncte de vedere pe care le-am exprimat public, evident că voi comunica cu orice actor politic relevant. Asta nu înseamnă că voi face vreo înțelegere cu orice actor politic relevant".

Ludovic Orban a fost numit recent consilier al președintelui României. Anterior, după plecarea din PNL, a fost președinte al Partidului Forța Dreptei, formațiune care l-a susținut pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale. Orban a fost si prim-ministru în timpul pandemiei, fiind demis prin moțiune de cenzurǎ.