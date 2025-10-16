Consilierul lui Nicușor Dan conturează portretul viitorilor șefi de servicii secrete. Ce criterii trebuie să îndeplinească directorii SRI şi SIE

Ludovic Orban, consilierul pe probleme politice interne al președintelui Nicușor Dan, spune ce criterii ar trebui sa îndeplinească viitorii șefi ai serviciilor de informații.

"SRI, prin lege, este obligat să apere siguranța națională, securitatea României, împotriva unor tipuri de amenințări care nu sunt de natură militară, direct, adică nu o agresiune militară, dar există alte tipuri de amenință la adresa asiguranței naționale, la adresa vieții fiecărui cetățean și a ordinii constituționale la care SRI trebuie să fie pregătit. Iar astăzi este evident că ne confruntăm cu un război informațional, cu un asalt care nu există numai în România. (..) Și trebuie să fim pregătiți. Iar SRI are un rol fundamental. Gândiți-vă că e un centru Cyber care, în mod normal, dacă este bine pregătit, poate să îți furnizeze toate informațiile pe care le spun. (..) Există capabilități (n.r la Centrul Cyberint), există dotări, există oameni care au expertiza acolo, numai că ei trebuie bine organizați și trebuie folosite toate energiile și toate resursele în funcție de intensitatea amenințării care există. Poate că analizezi mai multe resurse și faci o mobilizare mult mai serioasă pentru a folosi aceste capabilități pentru a demonta toate aceste agresiuni la adresa României", a afirmat, la Interviurile Adevărul, Ludovic Orban, cu privire la atribuțiile SRI.

Fără orizont pentru numirea șefilor de servicii

Consilierul lui Nicușor Dan a menționat cǎ președintele este preocupat de numirea șefilor de servicii, însa a evitat sa avanseze un termen pana la care se vor face schimbările: "Președinte Nicușor Dan, mod evident, va formula propunerile de director. Sunt convins că este preocupat de o modernizare a servicilor și mai ales de o activitate a servicilor care să fie sub control civil și care să fie în beneficiul general al României. Anunțul va fi făcut când lucrurile vor fi pregătite. Situația politică în care ne găsim e o situație politică diferită. Președintele Nicușor Dan este în situația de a colabora și chiar a fost implicat în formarea acestei coaliții, care era singura coaliție care cât de cât oferea o soluție acceptabilă pentru guvernarea României și, în mod evident, ținând cont de faptul că atât directorul SRI, cât și directorul SIE sunt votați de Parlament, va trebui să existe o înțelegere cu actorii politici din coaliție pentru susținere. (..) Președintele Nicușor Dan evident că este preocupat de acest subiect. Nu dau eu termene. Vă spun doar că este foarte preocupat de acest subiect și, mai ales acum, având în vedere și faptul că Președinția pregătește strategia de apărare care urmează să fie discutată în Parlament, cu siguranță există o mare preocupare pentru a putea finaliza aceste nume. (..) Foarte important ca să se ajungă la o funcționare normală și, mai ales, la o orientare a activității serviciilor de informații spre obiectivele care sunt urmărite în nou context politic și, mai ales, direcțiile care sunt date de președintele ales Nicușor".

Intrebat despre cine sunt persoanele care ar putea prelua conducerea SRI și SIE, Orban a afirmat:

"La SRI, de exemplu, că s-a vorbit foarte mult despre el, în niciun caz nu trebuie să fie militar și niciun caz nu trebuie să fie avut în istoricul lui, să spun, activități care să pun în situația de a nu putea exerciția controlul civil și un management care să fie în interesul societății civile. Evident, poate să provinǎ din zona privată, din zona de organizații neguvernamentale, mai ales de apărarea drepturilor și libertăților individuale, trebuie să fie un om cât de cât familiarizat cu modul de funcționare al serviciilor și care să aibă, în același timp, capacitatea de a putea imprima direcția pe care o dorește președintele".

Ludovic Orban a declarat ca ar trebui schimbată legea de funcționare a serviciilor de informații și cea a siguranței naționale.

În ceea ce privește includerea ofițerilor de informații în cauze de corupție, consilierul lui Nicușor Dan spune cum ar putea funcționa colaborarea procurori-parchete: "SRI este o instituție care beneficiază de informații și care poate să semnaleze și poate să acționeze ca un avertizor, cum sunt avertizorii de integritate din instituțiile publice".

Întrebat pana unde se pot implica serviciile în politica, justiție sau viața publica, Orban a spus: "Eu am să vă dau o limită în care și am acționat. O limită, de exemplu, eu am semnat, am inițiat împreună cu alți parlamentari, sesizarea Curții Constituționale cu privire la un articol introdus în care puteau fi folosite interceptările făcute de SRI ca probe în cercetarea și în decizia instanților, chiar dacă ele nu erau făcute pe speța respectivă în cadrul instrumentării dosarului respectiv de către procurorul care instrumentează. Adică nu mi se pare corect ca practic niște înregistrări, care probabil sunt făcute întâmplător, să poată să fie folosite, pentru că ele scoase din context pot să nu aibă nicio relevanță cu cauza. Am atacat-o și Curtea Constituțională a declarat neconstituțional articolul respectiv".

Ludovic Orban este consilierul președintelui Nicușor Dan pe probleme de politica interna, în procesul de numire a șefilor serviciilor de informații având rolul de a gestiona legătură cu partidele politice parlamentare de la putere.

Mai multe nume au fost vehiculate în ultima perioada pentru funcțiile de șefi SRI și SIE, însa unii dintre cei nominalizati au fost numiți consilier în cadrul Administrației Prezidențiale. Astfel, potrivit informațiilor Adevărul, nu mai sunt valabile aceste variante. Conducerea SRI este asigurata de prim-adjunctul Răzvan Ionescu, iar a SIE de Gabriel Vlase, vizat de mai multe controverse privind integritatea. Lucian Pahonțu, văzut uneori în preajma lui Nicușor Dan, este director al SPP, acesta fiind in paralel si pensionar militar.