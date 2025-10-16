search
Joi, 16 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Consilierul lui Nicușor Dan conturează portretul viitorilor șefi de servicii secrete. Ce criterii trebuie să îndeplinească directorii SRI şi SIE

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ludovic Orban, consilierul pe probleme politice interne al președintelui Nicușor Dan, spune ce criterii ar trebui sa îndeplinească viitorii șefi ai serviciilor de informații.

Nicușor Dan nu a avansat un termen pana la care va nominaliza șefii serviciilor. Foto: Presidency
Nicușor Dan nu a avansat un termen pana la care va nominaliza șefii serviciilor. Foto: Presidency

"SRI, prin lege, este obligat să apere siguranța națională, securitatea României, împotriva unor tipuri de amenințări care nu sunt de natură militară, direct, adică nu o agresiune militară, dar există alte tipuri de amenință la adresa asiguranței naționale, la adresa vieții fiecărui cetățean și a ordinii constituționale la care SRI trebuie să fie pregătit. Iar astăzi este evident că ne confruntăm cu un război informațional, cu un asalt care nu există numai în România. (..) Și trebuie să fim pregătiți. Iar SRI are un rol fundamental. Gândiți-vă că e un centru Cyber care, în mod normal, dacă este bine pregătit, poate să îți furnizeze toate informațiile pe care le spun. (..) Există capabilități (n.r la Centrul Cyberint), există dotări, există oameni care au expertiza acolo, numai că ei trebuie bine organizați și trebuie folosite toate energiile și toate resursele în funcție de intensitatea amenințării care există. Poate că analizezi mai multe resurse și faci o mobilizare mult mai serioasă pentru a folosi aceste capabilități pentru a demonta toate aceste agresiuni la adresa României", a afirmat, la Interviurile Adevărul, Ludovic Orban, cu privire la atribuțiile SRI.

Fără orizont pentru numirea șefilor de servicii

Consilierul lui Nicușor Dan a menționat cǎ președintele este preocupat de numirea șefilor de servicii, însa a evitat sa avanseze un termen pana la care se vor face schimbările: "Președinte Nicușor Dan, mod evident, va formula propunerile de director. Sunt convins că este preocupat de o modernizare a servicilor și mai ales de o activitate a servicilor care să fie sub control civil și care să fie în beneficiul general al României. Anunțul va fi făcut când lucrurile vor fi pregătite. Situația politică în care ne găsim e o situație politică diferită. Președintele Nicușor Dan este în situația de a colabora și chiar a fost implicat în formarea acestei coaliții, care era singura coaliție care cât de cât oferea o soluție acceptabilă pentru guvernarea României și, în mod evident, ținând cont de faptul că atât directorul SRI, cât și directorul SIE sunt votați de Parlament, va trebui să existe o înțelegere cu actorii politici din coaliție pentru susținere. (..) Președintele Nicușor Dan evident că este preocupat de acest subiect. Nu dau eu termene. Vă spun doar că este foarte preocupat de acest subiect și, mai ales acum, având în vedere și faptul că Președinția pregătește strategia de apărare care urmează să fie discutată în Parlament, cu siguranță există o mare preocupare pentru a putea finaliza aceste nume. (..) Foarte important ca să se ajungă la o funcționare normală și, mai ales, la o orientare a activității serviciilor de informații spre obiectivele care sunt urmărite în nou context politic și, mai ales, direcțiile care sunt date de președintele ales Nicușor".

Citește și: Ludovic Orban reclamă „managementul dezastruos” de la CFR Călători, arătând că fostul manager „a pus compania într-o formă bună”

Intrebat despre cine sunt persoanele care ar putea prelua conducerea SRI și SIE, Orban a afirmat: 

"La SRI, de exemplu, că s-a vorbit foarte mult despre el, în niciun caz nu trebuie să fie militar și niciun caz nu trebuie să fie avut în istoricul lui, să spun, activități care să pun în situația de a nu putea exerciția controlul civil și un management care să fie în interesul societății civile. Evident, poate să provinǎ din zona privată, din zona de organizații neguvernamentale, mai ales de apărarea drepturilor și libertăților individuale, trebuie să fie un om cât de cât familiarizat cu modul de funcționare al serviciilor și care să aibă, în același timp, capacitatea de a putea imprima direcția pe care o dorește președintele".

Ludovic Orban a declarat ca ar trebui schimbată legea de funcționare a serviciilor de informații și cea a siguranței naționale. 

În ceea ce privește includerea ofițerilor de informații în cauze de corupție, consilierul lui Nicușor Dan spune cum ar putea funcționa colaborarea procurori-parchete: "SRI este o instituție care beneficiază de informații și care poate să semnaleze și poate să acționeze ca un avertizor, cum sunt avertizorii de integritate din instituțiile publice".

Întrebat pana unde se pot implica serviciile în politica, justiție sau viața publica, Orban a spus: "Eu am să vă dau o limită în care și am acționat. O limită, de exemplu, eu am semnat, am inițiat împreună cu alți parlamentari, sesizarea Curții Constituționale cu privire la un articol introdus în care puteau fi folosite interceptările făcute de SRI ca probe în cercetarea și în decizia instanților, chiar dacă ele nu erau făcute pe speța respectivă în cadrul instrumentării dosarului respectiv de către procurorul care instrumentează. Adică nu mi se pare corect ca practic niște înregistrări, care probabil sunt făcute întâmplător, să poată să fie folosite, pentru că ele scoase din context pot să nu aibă nicio relevanță cu cauza. Am atacat-o și Curtea Constituțională a declarat neconstituțional articolul respectiv".

Ludovic Orban este consilierul președintelui Nicușor Dan pe probleme de politica interna, în procesul de numire a șefilor serviciilor de informații având rolul de a gestiona legătură cu partidele politice parlamentare de la putere. 

Mai multe nume au fost vehiculate în ultima perioada pentru funcțiile de șefi SRI și SIE, însa unii dintre cei nominalizati au fost numiți consilier în cadrul Administrației Prezidențiale. Astfel, potrivit informațiilor Adevărul, nu mai sunt valabile aceste variante. Conducerea SRI este asigurata de prim-adjunctul Răzvan Ionescu, iar a SIE de Gabriel Vlase, vizat de mai multe controverse privind integritatea. Lucian Pahonțu, văzut uneori în preajma lui Nicușor Dan, este director al SPP, acesta fiind in paralel si pensionar militar. 

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
digi24.ro
image
Surse: Percheziţii la Spitalul Militar Central. Directoarea unității, vizată într-un dosar cu prejudiciu de 8 milioane de lei
stirileprotv.ro
image
Horoscop 17 octombrie 2025. BERBECII sunt hotărâți să acționeze
gandul.ro
image
Încă un sector din Transalpina se închide
mediafax.ro
image
Economii de sute de milioane la consumul de carburant la stat. Un parlamentar vrea implementarea modelului Lasconi/Bolojan în toată țara
fanatik.ro
image
Scandal într-un complex de lux din Capitală. „Au mașini de sute de mii de euro, dar nu plătesc întreținerea apartamentului”
libertatea.ro
image
VIDEO Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește, vin Banca Mondială sau FMI și îl sterg din pix”
digi24.ro
image
Cristi Borcea, prima reacție, după ce a apărut că va fi audiat într-un dosar de înșelăciune: „Cele două să răspundă în fața legii!”
gsp.ro
image
Răsturnare de situație: acuzat de viol în casa lui Michael Schumacher! Cine e, de fapt, suspectul și decizia instanței
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
antena3.ro
image
Un milionar de 79 de ani și-a căutat iubită pe Tinder. Povestea demnă de film s-a transformat rapid în coșmar
observatornews.ro
image
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este traumatizată! Ce repetă micuța încontinuu
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Cum se va calcula pensia pentru angajații MAI în 2026. Schimbări legislative
playtech.ro
image
Stanciu sau Hagi? Cine va fi căpitanul echipei naționale! Decizia anunțată de Mircea Lucescu în direct
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Zile libere pentru părinți când se închid școlile și grădinițele. Legea a fost dată din 2020
kanald.ro
image
Europa gata de război cu Rusia până în 2030
playtech.ro
image
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
wowbiz.ro
image
Doliu în Biserică! Îndrăgitul preot Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani. A făcut infarct! Familia și enoriașii sunt devastați!
romaniatv.net
image
Ghidul ajutoarelor pentru pensionari privind plata facturilor la utilități! De marți, 21 octombrie 2025, se pot depune cererile pentru bani
mediaflux.ro
image
Cristi Borcea, prima reacție, după ce a apărut că va fi audiat într-un dosar de înșelăciune: „Cele două să răspundă în fața legii!”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Horoscopul de astăzi, 16 octombrie 2025: Schimbări bruște de energie afectează aceste semne zodiacale, pe măsură ce Luna se întâlnește cu Ketu în semnul Leului
actualitate.net
image
De ce nu s-a însurat niciodată Gabriel Dorobanțu. Ce părere are despre femei și care este marele său regret după 4 decenii de carieră
click.ro
image
Legătură paranormală? Ce i s-a întâmplat pe scenă lui Victor Yila, după decesul Marinelei Chelaru: „M-am cutremurat, sunt semne din alte lumi...”. Cum i-a apărut în vis?
click.ro
image
Crimele care au îngrozit Bucureștiul comunist. Povestea celui mai temut criminal în serie din România
click.ro
Monica Bîrlădeanu în chip de Regina Maria la gala Nu există nu se poate by Andreea Marin FOTO Faceboo (4) jpg
Frumoasă ca o crăiasă! Monica Bîrlădeanu a fost din nou, pentru o seară, Regina Maria
okmagazine.ro
Jennifer Aniston sursa foto Profimedia jpg
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției
clickpentrufemei.ro
fantana jpg
Misterul scheletelor descoperite într-o fântână antică din Croația a fost rezolvat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
image
De ce nu s-a însurat niciodată Gabriel Dorobanțu. Ce părere are despre femei și care este marele său regret după 4 decenii de carieră

OK! Magazine

image
Lucrul pe care îl au în comun Kate Middleton și Prințesa Rajwa a Iordaniei. Admiratorii regali îl consideră total demodat

Click! Pentru femei

image
Tom Cruise s-a despărțit de iubita cu aproape 30 de ani mai tânără! Ce defect i-a găsit?

Click! Sănătate

image
Atenție la aceste alimente, pot să provoace pietre la rinichi!