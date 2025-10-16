Interviu „Boloş i-a avertizat pe Ciolacu și Iohannis în legătură cu deficitul. I-a durut la bască”. Ludovic Orban îi acuză pe cei doi de iresponsabilitate

Ludovic Orban, fost premier și actual consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, a vorbit la Interviurile „Adevărul” despre greșelile guvernării anterioare, care au condus la situația economică grea din prezent. El i-a acuzat pe Marcel Ciolacu și Klaus Iohannis ca, deși au fost avertizați cu privire la situația precară, nu au fost preocupați viitorul României.

„Fostul ministru al Finanțelor, Marcel Boloș, l-a avertizat și pe premier și pe președinte în legătură cu deficitul care tot crește. Și nimic, niciun semn, i-a durut la bască. Nu au avut niciun pic de simț de răspundere, de preocupare față de România și față de viitorul României. Datoriile astea, chiar dacă nu le plătim noi, le vor plăti copiii noștri, nepoții noștri. Plus că dacă vom ajunge în situația în care nu ne mai putem finanța, Doamne ferește să ajungem într-o situație cum a fost situația Greciei, toată lumea va avea de suferit în România”, a spus consilierul prezidențial Ludovic Orban la Interviurile „Adevărul”.

Ludovic Orban critică fosta guvernare pentru inacțiunea legată de necesitatea reducerii deficitului bugetar.

„Realitatea este că și în perioada lui Ciucă, și în perioada lui Ciolacu, în toate dialogurile care le-au avut cu diverși actori relevanți, pur și simplu i-au mințit. Adică au făcut promisiuni pe care nu le-au respectat. Și au încercat să dreagă busuiocul făcând legi ale bugetului în care nu aveau niciun fel de realism”, mai spune consilierul prezidențial.

Situația economică, datorată anului 2024. "Au mascat deficitul”

Întrebat dacă aceasta e cauza situației economice actuale, consilierul prezidențial a precizat că anul trecut, în mod special, a fost marcat de iresponsabilitatea liderilor politici.

„Din cauza, în special a anului 2024, în care au fost iresponsabili. Au dat drumul la cheltuieli, deși știau că producția industrială înregistrează un regres. Investițiile străine sunt în al doilea an consecutiv de scădere. Construcțiile în privat erau, de asemenea, în declin. Deci aveai toate elementele ca să poți să anticipezi o reducere a veniturilor bugetare. Ce au făcut? Fiind an electoral - după noi potopul - cam asta a fost.

Au mascat deficitul, amânând plăți care trebuiau făcute în 2024, pe 2025. În 2025 s-a intrat deja cu un deficit. A fost iresponsabilitate. Din păcate în România nu este această educație pentru omul de rând, în care să fie considerată inacceptabilă o asemenea atitudine iresponsabilă, să cheltuiești bani publici, fără să ai veniturile necesare (...) Ar trebui să nu se permită un deficit mai mare decât creșterea economică pe anul anterior. (...) A existat o tendință constantă de creștere a deficitului bugetar și o reducere a creșterii economice”, mai explică Orban.

Fostul ministru Marcel Boloș a făcut mai multe precizări în ultimele luni, cu privire la discuțiile pe care le-ar fi avut anul trecut în Guvern, avertizând că România riscă să piardă bani din PNRR. Totodată, el a dezvăluit că fostul premier Marcel Ciolacu i-ar fi spus că-l „doare în organul genital de deficit” atunci când l-a avertizat.