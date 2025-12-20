Tragedie pe șantierul unei grădinițe din Timiș: un bărbat a murit și altul a fost rănit după ce au căzut de pe o schelă

Un bărbat și-a pierdut viața, iar altul a fost rănit grav, sâmbătă, 20 decembrie, în timpul unor lucrări de reparații la o grădiniță din localitatea Jebel, județul Timiș, după ce au căzut de pe o schelă, potrivit Poliției Timiș, citate de publicația locală deBanat.ro.

La fața locului au intervenit echipaje medicale, care au constatat decesul bărbatului de 45 de ani, iar cealaltă persoană, în vârstă de 34 de ani, a fost transportată la spital în stare gravă pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Primele verificări indică faptul că bărbatul decedat lucra fără forme legale de angajare, reprezentanții firmei susținând că actele urmau să fie întocmite și depuse. Cei doi efectuau lucrări de reparații la imobilul cu destinația grădiniță.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiuni de nerespectarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă, neluarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă, vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă. Ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele producerii tragediei.