Ludovic Orban, consilierul președintelui Nicușor Dan: Coaliția de guvernare este „într-o stare de disfuncționalitate”

Ludovic Orban, noul consilier al președintelui Nicușor Dan, afirmă că actuala coaliție de guvernare este „într-o stare de disfuncționalitate”, cauzată de interese partinice, și cere măsuri urgente pentru echilibrarea bugetului și relansarea economiei.

Noul consilier prezidențial al președintelui Nicușor Dan, Ludovic Orban, a declarat la Digi24 că actuala coaliție de guvernare se confruntă cu „o stare de disfuncționalitate”, cauzată de „egoismul partinic al unor formațiuni politice”. El a transmis că liderii Coaliției trebuie să se concentreze pe măsuri economice clare, care să reducă dezechilibrele bugetare și să redea încredere mediului de afaceri.

„Partenerii din Coaliție trebuie să se concentreze pe rezolvarea problemelor cu care se confruntă România, în special pe dezechilibrul bugetar grav și pe măsuri care să sprijine relansarea economică”, a afirmat Orban.

Consilierul prezidențial a adăugat că președintele Nicușor Dan își dorește stabilitate politică și va acționa ca mediator între partidele din coaliție, pentru a le orienta spre soluții și nu spre discursuri electorale.

Referitor la reformele administrative amânate, Orban a spus că „în cel mai scurt timp, Coaliția trebuie să decidă măsurile de restructurare din administrația centrală și locală, pentru că există loc de economii și multe cheltuieli nejustificate”.

El a subliniat că este „absolut necesar” ca aceste decizii să fie luate înainte de adoptarea bugetului de stat, indicator esențial pentru stabilitatea economică a țării.

În privința unei eventuale noi întâlniri între președinte și liderii Coaliției, Orban a declarat că Nicușor Dan „va interveni atunci când va fi necesar, pentru a ajuta la găsirea unei înțelegeri”.

Olguța Vasilescu: „Dacă Bolojan nu acceptă propunerile PSD, coaliția se rupe”

Vicepreședinta PSD și primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a afirmat în mai multe intervenții la Antena 3 și Digi24 că actuala coaliție riscă să se destrame dacă premierul Ilie Bolojan nu va accepta propunerile social-democraților în pachetul de măsuri economice și dacă PNL și USR vor merge împreună cu un candidat comun la Primăria Capitalei.

„Dacă în pachetul 3 de măsuri nu sunt prinse și propunerile noastre, în mod sigur ne vom retrage din coaliție”, a declarat Vasilescu. Ea a subliniat că „nu e în regulă ce face domnul Bolojan”, pe care l-a acuzat de lipsă de flexibilitate și de tendința de a impune decizii fără consultare.

Edilul din Craiova a criticat, de asemenea, ordonanțele care impun sancțiuni primarilor pentru întârzieri la retrocedări și a spus că premierul „a avut multe scăpări în privința administrației publice locale”.

Despre alegerile din București, Vasilescu a spus că „PSD nu va accepta o mini-coaliție în interiorul coaliției”. „Dacă USR și PNL vor avea un candidat comun la Primăria Capitalei, se va rupe coaliția, aproape sigur”, a avertizat ea.