Ludovic Orban: „Sa ne uităm cine zice că Bolojan e inflexibil, unii care vin cu idei trasnite”

Ludovic Orban, fost premier și actual consilier al președintelui Nicușor Dan, a precizat la Interviurile „Adevărul” că actualul șef al Executivului, Ilie Bolojan, este atacat sistemic. Potrivit fostului premier, cei care îl acuză acum pe Bolojan că este inflexibil, o fac pe fondul unor campanii politice.

Întrebat dacă inflexibilitatea premierului Ilie Bolojan este unul dintre motivele pentru care coaliția nu funcționează foarte bine, așa cum acuză mai multe voci, chiar și din PNL, Ludovic Orban a precizat că actualul premier este atacat sistemic, însă în baza unor campanii politice:

„Să ne uităm cine spune că e inflexibil Ilie Bolojan și că o ține numai pe a lui. Unii care vin cu niște idei complet trăsnite și care, de fapt, nu vor decât să-și facă campanie politică internă sau externă. Să ne uităm și la modul în care Ilie Bolojan este atacat aproape sistemic de anumiți lideri din plan secund, de cele mai multe ori, repet, nu pentru că există neapărat motive serioase, ci pentru că așa dă bine pentru o anumită categorie de public. Da, sunt inclusivi primari PNL care l-au criticat pe Ilie Bolojan. Ăsta-i adevărul”.

În contextul actualei situații economice, cu un guvern condus de liberalul Ilie Bolojan, care vine cu pachete de măsuri de austeritate pentru scăderea deficitului bugetar, partidul pe care îl conduce se „uzează”. Încrederea de care se bucura liderul Executivului a scăzut rapid în ultimele luni.

PSD a acuzat în mai multe rânduri că actuala conducere a guvernului ia deciziile fără consultare. De altfel, măsurile din cele două pachete adoptate până acum, cu asumarea răspunderii Guvernului în Parlament, au devenit un motiv de scandal în coaliție. Social-democrații încearcă să adopte contra-măsuri în Parlament, acuzându-l pe premier că le blochează.

Acuzațiile la adresa premierului au venit însă din mai multe părți, inclusiv din alte instituții ale statului, în contextul proiectului care modifică condițiile de pensionare ale magistraților, precum și din propriul partid, pe fondul discuțiilor pentru reforma administrației locale, care rămâne o restantă a pachetului doi de măsuri-fiscal bugetare.