Luca Niculescu efectuează prima sa vizită în străinătate în calitate de premier. Se va întâlni cu Maia Sandu și Vasile Tofan

Premierul Luca Niculescu efectuează marţi, 27 octombrie, prima vizită externă, în Republica Moldova, unde se va întâlni cu omologul său, Vasile Tofan, și președinta Maia Sandu.

Luca Niculescu Foto: Inquam photos/Mălina Norocea

Potrivit Guvernului României, Luca Niculescu se va întâlni, la ora 10:00, cu personalul Consulatului General al României la Chişinău, iar la ora 10:45 va avea o întrevedere cu IPS Antonie, Arhiepiscopul Chişinăului, Mitropolitul Basarabiei şi Exarhul Plaiurilor.

Ulterior, la ora 11:50, premierul va avea o întâlnire cu personalul Ambasadei României în Republica Moldova. Luca Niculescu se va întâlni și cu reprezentanții companiilor româneşti care derulează proiecte de investiţii în Republica Moldova, tot la sediul Ambasadei României la Chişinău.

Cu premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, va avea o întrevedere tête-à-tête la ora 14:25, urmată de întrevederea în plen a celor două delegaţii.

Luca Niculescu va fi primit într-o ceremonie oficială de primire, cu garda de onoare, la sediul Guvernului.

La ora 15:30 cei doi vor susţine o conferinţă comună de presă.

La ora 16:15 premierul Luca Niculescu va merge în vizită, alături de prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, la Staţia Electrică Chişinău / Linia Vulcăneşti-Chişinău.

Şeful Executivului se va întâlni, la ora 17:00, cu Igor Grosu, preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, iar la 18.00 cu Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, la sediul Preşedinţiei Republicii Moldova.