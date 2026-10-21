 România și Letonia trag un semnal privind securitatea în Marea Neagră. Primele discuții între noul ministru de Externe și omologul leton | adevarul.ro
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România și Letonia trag un semnal privind securitatea în Marea Neagră. Primele discuții între noul ministru de Externe și omologul leton

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Dan Neculăescu, noul ministru al Afacerilor Externe, a avut miercuri, 21 octombrie, o discuție cu omologul său din Letonia, Baiba Braže, pe tema securității euroatlantice și a importanței strategice a regiunii Mării Negre.

Dan Neculăescu și Baiba Braže
Dan Neculăescu și Baiba Braže Foto: X Dan Neculăescu

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Dan Neculăescu a subliniat legătura dintre stabilitatea din regiunea Mării Negre și siguranța lanțurilor globale de aprovizionare cu alimente:

„Un schimb de opinii valoros astăzi cu Baiba Braže. România și Letonia sunt aliați apropiați, ferm angajați în asigurarea securității euroatlantice. Securitatea Mării Negre înseamnă securitate alimentară globală”. 

Ministrul român a reafirmat, de asemenea, sprijinul Bucureștiului pentru activitatea Letoniei în cadrul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

„Marea Neagră trebuie să stea în prim-planul agendei euroatlantice”

Amintim că noul ministru al Afacerilor Externe vrea ca securitatea Mării Negre să devină o prioritate pe agenda NATO și a Uniunii Europene.

În primul mesaj după preluarea mandatului, Dan Neculăescu a subliniat că România are nevoie de sprijinul aliaților pentru a face față provocărilor de securitate din regiune.

Dan Neculăescu a insistat asupra importanței strategice a Mării Negre.

„Tocmai de aceea, veți auzi de multe ori de la mine despre importanța Mării Negre, așa cum o vor auzi constant și omologii mei, ori de câte ori voi susține nevoia unui efort comun pentru siguranța acestei regiuni. Marea Neagră trebuie să stea în prim-planul agendei euroatlantice, exact așa cum am văzut și astăzi la sediul NATO, în cadrul reuniunii Consiliului Nord-Atlantic la nivel de ambasadori, convocată la solicitarea expresă a Președintelui Nicușor Dan”, a precizat șeful diplomației române.

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