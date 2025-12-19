Lovitură pentru Sorin Oprescu. Fostul primar rămâne cu 10 ani și 8 luni de închisoare, după decizia definitivă a ÎCCJ

Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au respins cererea de recurs în casație formulată de fostul primar general al Capitalei, Sorin Oprescu. Prin această decizie, condamnarea la 10 ani și 8 luni de închisoare rămâne definitivă, confirmând hotărârea pronunțată de Curtea de Apel București în mai 2022, prin care acesta a fost găsit vinovat de fapte de corupție.

În prezent, Sorin Oprescu se află în Grecia, unde refuzul autorităților elene de a-l extrăda continuă să îl țină departe de executarea pedepsei. Pe 27 noiembrie, Curtea de Apel din Salonic a respins a doua cerere de extrădare înaintată de statul român.

Fostul edil nu a fost prezent la ședința de judecată, fiind internat în spital, potrivit Știrile ProTV. Avocatul său a invocat în fața instanței starea precară de sănătate a lui Oprescu, susținând că acesta „nu ar putea să își îngrijească sănătatea în închisoare, cu atât mai puțin în penitenciarele din România”.

Decizia instanței din Grecia poate fi atacată cu apel, astfel că procedura de extrădare nu este definitiv închisă.

Pentru ce a fost condamnat Sorin Oprescu

În 2022, Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare, fiind acuzat că ar fi primit mită în valoare de 25.000 de euro de la fostul director al Administrației Naționale a Penitenciarelor. Sentința a fost pronunțată în lipsa sa, după ce acesta a părăsit România și s-a refugiat în Grecia înainte de verdict.

Prima tentativă de extrădare, formulată în același an, a fost respinsă de autoritățile elene, care au invocat condițiile de detenție din România.

Autoritățile române: condițiile din penitenciare sunt la standarde europene

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că între timp situația din sistemul penitenciar s-a schimbat semnificativ. Potrivit acestuia, „condițiile de detenție oferite de România sunt la standarde europene”, iar motivul invocat anterior de autoritățile din Grecia pentru refuzul extrădării „a dispărut”.

Reprezentanții Ministerului Justiției susțin că reformele recente ar putea facilita, în viitorul apropiat, aducerea în țară a fostului primar general al Capitalei.