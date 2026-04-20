Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
Vicepremierul Oana Gheorghiu la Interviurile „Adevărul”

LIVE TEXT Zi decisivă pentru viitorul guvernării. SURSE - PSD nu vrea Guvernul, ci „capul” lui Ilie Bolojan

Social Democrații s-au întâlnit, în această dimineață, în format online într-o ședință a Biroului Permanent iar la ora 17, la Palatul Parlamentului urmează să aibă loc evenimentul „Momentul Adevărului” la care sunt așteptați peste 200 de membri. 5000 de membrii vor vota pentru sau împotriva ieșirii de la guvernare a miniștrilor PSD. În această dimineață se stabilește forma întrebării formulate pentru membrii votanți în această seară și alte detalii de organizare pentru seara aceasta.

Sorin Grindeanu FOTO: Octav Ganea Inquam
UPDATE 11.00  PSD cere retragerea inițiativelor de privatizare

Chiar în ziua votului PSD îi reproșează lui Ilie Bolojan faptul că nu a făcut o consultare publică înainte de a decide „în cerc restrâns" inițiativa de a pune pe piață activele companiilor deținute de statul român.

„PSD îl somează pe prim-ministrul Ilie Bolojan să nu scoată la vânzare companiile de stat profitabile. PSD solicită premierului și vicepremierului să retragă imediat din procedura legislativă orice inițiativă de vânzare a acestor companii!

PSD subliniază că înainte de prezentarea vicepremierului Oana Gheorghiu, nu a existat nicio consultare cu partenerii de Coaliție, dar nici cu miniștrii de resort ai PSD!  Prim-ministrul nu are dreptul de a hotărî într-un cerc restrâns vânzarea celor mai importante și mai profitabile companii de stat. O astfel de decizie nu se poate lua fără o dezbatere publică la nivelul Parlamentului, organul reprezentativ suprem al poporului român.  În acest sens PSD va introduce în Parlament, un proiect de lege pentru interzicerea timp de doi ani de zile a vânzării de active la companiile profitabile ale statului", se arată într-un comunicat transmis de social democrați.

Știrea ințială

Surse din conducerea PSD au declarat pentru „Adevărul” că această criză nu se va întinde în timp și că scopul final nu ar fi preluarea conducerii Guvernului ci înlăturarea lui Ilie Bolojan. De altfel așa este formulată și întrebarea pentru ședința de diseară.

„Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan? (Răspuns: DA/ NU)”, va fi întrebarea adresată delegaților social-democrați.

Ilie Bolojan însă este dispus să apeleze la miniștrii tehnocrați potrivit surselor "Adevărul".

Ce urmează după votul de diseară?

Potrivit informațiilor „Adevărul”, rezultatul este o formalitate: premierul va primi un ultimatum de 3 zile pentru a demisiona, până pe 23 aprilie. Dacă acesta refuză miniștri PSD ar urma să iasă de guvernare.

Având în vedere faptul că premierul a anunțat deja că nu va demisiona, printre scenarii se numără și posibilitatea ca PSD să ajungă în opoziție alături de AUR.

Campania declarațiilor publice

Printre cei care au ieșit pentru susținerea din această seară este și Gabriela Firea, fostul primar ar Capitalei.

„Alături de colegii mei din Sectorul 4, la Conferința de alegeri. Oameni cu experiență administrativă, care au un palmares de realizări în Capitală, o echipă sudată, care va pune cu siguranță umărul, pentru a rezolva problemele din Bucureşti. Felicitări, Alexandru Hazem Kansou pentru votul de ieri, prin care ai devenit preşedintele social democraților din sectorul 4 - un model de administrație performantă pentru întreaga țară.”, a scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.

Tot printre cei vocali pentru susținerea deciziei se află și Mihai Fifor, fost ministru al Apărării. 

Nu credeam că după Orban și Cîțu, PNL poate produce ceva mai sinistru, mai toxic pentru țara asta. Și totuși, iată, se poate. Îl avem în carne și oase pe "miracolul" de la Bihor. Pe Ilie Bolojan.

Nu cred că am văzut om mai bolnav de putere, mai avid de control absolut, dar în același timp mai gol de idei, de viziune, de empatie și de interes față de nevoile românilor. Adică exact cum NU ar trebui să fie un premier. Omul care, în numai câteva luni, a reușit să ducă țara în gard, economia în recesiune și românii în pragul falimentului.

Și asta în vreme ce lui i se pare absolut normal. În numele unei "reforme" pe care numai el o vede. Românii văd săracie. Și nicio direcție care să le dea curaj și speranță.", a scris acesta pe Facebook.

