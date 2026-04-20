Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
Vicepremierul Oana Gheorghiu la Interviurile „Adevărul”

Criza politică împinge România spre haos economic. Economistul Cristian Păun avertizează: cursul poate exploda, la fel și dobânzile

Instabilitatea politică din România riscă să genereze efecte economice imediate, avertizează profesorul de economie Cristian Păun, într-o analiză, la Digi24. Potrivit acestuia, tensiunile politice deja influențează piața valutară, în condițiile în care euro a depășit pragul de 5,10 lei, apropiindu-se de recordul istoric de 5,12 lei înregistrat pe 8 mai.

FOTO Shutterstock

Cristian Păun susține că o prelungire a crizei ar putea accelera deprecierea monedei naționale și ar putea duce la creșterea dobânzilor.

„România depinde puternic de finanțarea externă, iar o perioadă de instabilitate poate determina creditorii să majoreze costurile de împrumut”, a explicat profesorul, subliniind că jumătate din datoria publică este denominată în valută.

Dobânzi mai mari și presiune pe cursul valutar

Economistul atrage atenția că o criză politică ar putea determina o creștere rapidă a dobânzilor, cu impact direct asupra creditelor populației.

„ROBOR și IRCC ar putea crește imediat”, a spus Cristian Păun, explicând că statul se finanțează masiv și de pe piața internă.

Totodată, ar putea crește presiunea asupra cursului dacă statul va fi nevoit să cumpere valută pentru plata obligațiilor externe. În opinia sa, o depreciere accelerată ar putea împinge cursul spre 5,3–5,4 lei, în scenariul unei crize politice prelungite.

Riscul retrogradării ratingului de țară

Cristian Păun avertizează că România se află într-o zonă vulnerabilă, având perspectivă negativă din partea agențiilor de rating. O eventuală retrogradare în categoria „junk” ar putea determina retrageri masive de capital, estimate de economist la 40–50 de miliarde de euro, ceea ce ar pune o presiune suplimentară pe cursul de schimb.

Pe termen lung, pierderea credibilității ar putea avea efect atât asupra investițiilor străine, cât și asupra celor locale.

Lipsa de predictibilitate este cel mai mare risc în acest moment”, a subliniat Cristian Păun, respingând comparațiile cu situația politică din Bulgaria, pe motiv că structura economică și monetară a celor două state este diferită.

Avertismentele economistului vin într-un moment în care România se confruntă cu un deficit bugetar de 7,65% pentru 2025, iar Fondul Monetar Internațional estimează pentru acest an o creștere economică de doar 0,7%.

Un euro mai scump ar presupune costuri mai mari pentru energie, importuri și credite în moneda europeană.

Amintim că social-democrații s-au întâlnit în această dimineață, în format online ,într-o ședință a Biroului Permanent, iar la ora 17, la Palatul Parlamentului urmează să aibă loc evenimentul „Momentul Adevărului” la care sunt așteptați peste 200 de membri. 5000 de membrii vor vota pentru sau împotriva ieșirii de la guvernare a miniștrilor PSD.

