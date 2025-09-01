Cele două decizii care pot duce la demisia premierului Bolojan. Marile dispute din coaliția de guvernare | SURSE

Premierul Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în coaliția de guvernare. Motivul? Reforma administrației publice.

PSD si UDMR se opun categoric ca primarii să taie peste 20% din posturile publice, susțin surse politice pentru Adevărul. Nici primarii PNL nu văd cu ochi buni reforma demarată de Ilie Bolojan. Singurul partid de partea premierului la negocierile din coaliție a fost USR, partid cu foarte puțini primari.

Liderii PSD și UDMR i-au transmis premierului că primarii sunt de acord să renunțe la posturile neocupate în acest moment, dar să nu fie puși în situația de a da angajați afară. „Primarii se tem că lumea e furioasă și că vor pierde mandatele la alegerile din 2028. Nu vor să se asocieze cu măsurile de austeritate ale Guvernului”, susțin surse din coaliția de guvernare.

În schimb, premierul Ilie Bolojan a cerut o reformă amplă a administrației publice, nu doar tăierea unor posturi oricum neocupate.

„Nu pot să târâi toate reformele așa. E bătaie de joc. Ce mai faci când vin reformele grele, dacă nici măcar 10 la sută nu poți tăia în administrația locală? Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, să tăiem 10 la sută din administrația locală, căutați altă soluție, fără mine. Să vină altcineva care să își impună punctul de vedere”, a spus Bolojan în ședința coaliției de guvernare.

Premierul le-a transmis apropiaților că ia serios în calcul să demisioneze, susțin sursele citate. “Dacă pachetul doi de reforme, pe care își va angaja astăzi răspunderea nu trece de CCR, iar coaliția nu acceptă reforma administrației publice, Ilie Bolojan nu vrea să mai rămână în fruntea guvernului. Acestea sunt cele două mari condiții pe care le are pentru a continua. Altfel, tot efortul său politic a fost în zadar”, susține, pentru Adevărul, unul dintre liderii coaliției de guvernare.

Guvernul îşi asumă, luni, de la ora 19.00, răspunderea pe cel de-al doilea pachet de măsuri pregătite pentru reducerea deficitului bugetar. AUR a anunțat deja că va contesta legea la CCR, așadar decizia finală va aparține Curții Constituționale.

Pachetul doi cuprinde măsuri pe cinci segmente - pensiile magistraţilor, sănătate, companiile de stat, companiile autofinanţate - ASF, ANCOM şi ANRE şi componenta de fiscalitate-insolvenţă.