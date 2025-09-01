search
Luni, 1 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Ursula von der Leyen ajunge luni în România. De ce nu va fi Ilie Bolojan prezent la întâlnire

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președinta Comisiei Europene efectuează luni, 1 septembrie, o vizită de lucru în România, într-un tur al țărilor din „prima linie” a conflictului cu Rusia. Ursula von der Leyen va discuta despre consolidarea cooperării UE-NATO cu președintele Nicușor Dan și cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, care va participa la întâlnire în locul lui Ilie Bolojan.

Ursula von der Leyen va ajunge luni la Constanța. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Ursula von der Leyen va ajunge luni la Constanța. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Ursula von der Leyen va ajunge la Constanța abia după-amiază, precizează surse din Guvern. În prima parte a zilei președinta Comisiei Europene se va deplasa la Vilnius, unde se va întâlni cu președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda. Ei vor vizita de asemenea frontiera acestei țări cu Belarus. Cei doi președinți vor asista la pregătirile împotriva amenințărilor hibride și convenționale.

După această vizită, Ursula von der Leyen va călători către România, unde se va întâlni cu oficialii români, împreună cu care se va deplasa apoi către zona Mării Negre, în apropierea orașului Constanța.

Președinta Comisiei Europene va discuta cu oficiali guvernamentali și ai armatei despre cooperarea UE-NATO, precum și despre prevenirea, detectarea, apărarea împotriva și descurajarea amenințărilor maritime și hibride. Ilie Bolojan nu va fi prezent. „Luni la ora 12 premierul va fi la întâlnirea coalitiei pentru amendamentele parlamentarilor la pachetele adoptate vineri. La ora 16 va fi ședința de guvern pentru aceste amendamente, iar la ora  19 angajarea răspunderii”, au explicat surse guvernamentale. Astfel, Guvernul va fi reprezentat de către ministrul Apărării Ionuț Moșteanu.

Șeful statului Nicușor Dan a anunțat, duminică, că printre temele de discuție pe care le va aborda cu Ursula von der Leyen  se numără cele privind apărarea europeană, deficitul bugetar și PNRR. „După cum știți, doamna von der Leyen a vizitat țările din Flancul Estic. Deci o să fie o discuție legată de apărarea europeană pe Flancul Estic, de mecanismul SAFE și bineînțeles chestiuni care vizează relațiile noastre cu Comisia Europeană și, nu e un secret, chestiunea deficitului și a PNRR”, a declarat Nicușor Dan, întrebat ce mesaj va avea România la discuția cu Ursula von der Leyen.

Turul țărilor „aflate în prima linie” în conflictul cu Rusia

Duminică, preşedinta Comisiei Europene a vizitat fabrică de muniţie din Bulgaria. 

„Vă mulțumim pentru sprijinul acordat apărării Ucrainei. Acesta contribuie la securitatea Europei în ansamblu", a scris Ursula von der Leyen pe X.

De vineri, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen face un tur al „statelelor UE din prima linie, pentru a consolida solidaritatea și apărarea”, anunță reprezentanța Comisiei Europene la București. Este vorba despre Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia,  Bulgaria, Lituania și România.

„Vizita sa va evidenția sprijinul UE pentru statele membre care se confruntă cu provocări din cauza faptului că au frontiere comune cu Rusia sau cu Belarus. De asemenea, ea va discuta despre securitatea și apărarea Europei cu lideri de guvern și cu cadre militare”, a precizat reprezentanța Comisiei Europene la București. 

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea lui Lucy Guo, cea mai tânără miliardară din lume care a pornit de la zero. Cum a făcut primii bani, în copilărie
digi24.ro
image
Rovinieta se scumpește de la 1 septembrie 2025. Cât plătesc în plus șoferii pentru taxa de drum. Noile tarife
stirileprotv.ro
image
Cele 4 zodii care își schimbă viața începând cu 1 septembrie 2025. Saturn retrograd în Pești aduce transformări majore
gandul.ro
image
Prețul rovinietei pentru autoturisme aproape s-a dublat începând de astăzi. Amenzile cresc și ele
mediafax.ro
image
Ce a spus soția lui Cristi Manea despre violența împotriva femeilor. Irina Manea, reacție după derapajul manelistului Tzancă Uraganu
fanatik.ro
image
Avocata care și-a vândut casa pentru a finanța trei asasinate vrea să scape cu suspendare. Apărarea: „Va opta pentru procedura simplificată”
libertatea.ro
image
Noul imperiu cibernetic al lui Putin se răspândește în toată lumea. Țările care au căzut în capcana digitală a Kremlinului
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct și a făcut ravagii: „Gata, îl scoatem din lot! O să rămână în club”
gsp.ro
image
Decizia luată de americani, după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită la New York
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
antena3.ro
image
Filmul accidentului din Cluj: Un pasager a murit strivit sub greutatea altuia. "Am simţit că alunecăm"
observatornews.ro
image
Crimă în Cernavodă! Leonard Ion, un recidivist cu trecut violent, și-a înjunghiat mortal rivalul 😲
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
prosport.ro
image
Trump rupe tăcerea după ce s-a aflat că e la un pas de moarte! A explicat exact ce se întâmplă, ce sunt semnele de pe mâini
playtech.ro
image
Veste proastă pentru Mircea Lucescu: Daniel Bîrligea de la FCSB, suspect de ruptură musculară! Prima reacție oficială a FRF
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali i-a decis soarta lui Elias Charalambous, imediat după CFR - FCSB 2-2
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
Un tânăr a murit în județul Iași, în timp ce se plimba cu bicicleta! Acesta și-a găsit sfârșitul la doar 22 de ani
kanald.ro
image
Pedala de accelerație are o funcție ascunsă în mașinile hibride și puțini șoferi...
playtech.ro
image
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Radu Mazăre din Madagascar
romaniatv.net
image
Lovitură pentru pensionari! Sute de mii de seniorii plătesc CASS chiar dacă au pensie sub 3.000 lei
mediaflux.ro
image
Fostul campion cu Dinamo se iubește cu fata șefului de la FRF
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce spune cu adevărat ziua ta de naștere despre tine, potrivit științei
actualitate.net
image
Ispita Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii, lângă Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău. Fotografia a stârnit un val de reacții: „Am primit unele comentarii pline de hate”
click.ro
image
Horoscop septembrie 2025. Fecioarele au noroc pe toate planurile, iar Vărsătorii schimbă locul de muncă și încep o nouă relație de dragoste
click.ro
image
O româncă superbă a făcut furori pe covorul roșu de la Veneția. Cine este Loredana Salanță, femeia care a stat la câțiva metri de George Clooney
click.ro
Mahra French Montana jpg
Prințesa neglijată din Dubai s-a logodit cu un rapper celebru, după ce i-a cerut soțului divorțul pe Instagram
okmagazine.ro
fantasy astral wallpaper composition jpg
Horoscop bilunar 29 august – 11 septembrie 2025. Cum ne influențează Soarele în Fecioară și Luna Plină în Pești
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
image
Ispita Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii, lângă Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău. Fotografia a stârnit un val de reacții: „Am primit unele comentarii pline de hate”

OK! Magazine

image
Prințul Harry mărturisește că toată viața sa va regreta ultima discuție pe care a avut-o cu mama sa

Click! Pentru femei

image
Nativii care au cele mai mari șanse să devină cunoscuți

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă