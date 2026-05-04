„Sunt probleme mari de management la companiile de stat”, susține șeful statului. Soluția cu care vine Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, 4 mai, în legătură cu tensiunile iscate în coaliţie pe tema reformării companiilor de stat, că lucrurile se pot rezolva „cu tact şi cu negociere între părţi”.

Șeful statului a fost întrebat despre disputele apărute între formațiunile politice pe tema reformării companiilor de stat, un subiect care a generat divergențe de viziune în interiorul coaliției.

„Toți românii știu că sunt probleme mari de management la companiile de stat și noi trebuie să facem în așa fel încât să reușim să le facem să funcționeze pe principiile economice și să reușim să aducem un management competent acolo”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a admis că aceste reforme au generat tensiuni între partenerii de guvernare, însă a insistat că soluțiile trebuie găsite prin dialog instituțional și compromis politic.

„Acest lucru a născut tensiuni și diferențe de viziune, dar lucrurile se pot rezolva cu tact și cu negociere între părți. Negocierea asta trebuie să meargă înainte pentru că nu se poate face altfel”, a adăugat șeful statului.

Recent, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, i-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan şi pe vicepremierul Oana Gheorghiu că vor să vândă pachete de acţiuni de până la 10 miliarde de lei „hoţeşte”, excluzând chiar şi Bursa de Valori şi făcându-le „cadou” unor fonduri alese chiar de guvernanţi şi la un preţ ales chiar de guvernanţi. El dă ca exemplu Hidroelectrica şi Romgaz, spunând că, prin acest procedeu, „cuplul Gheorghiu-Bolojan ar aduce statului o gaură de aproximativ 1 miliard de lei”.

El susţine că vicepremierul Gheorghiu propune şi premierul Bolojan aprobă vânzarea acestor pachete de acţiuni printr-un mecanism numit plasare accelerată privată, „descris în mod preţios în actele guvernamentale cu abrevierea în engleză, ABB, adică accelerated book building”.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a publicat un mesaj pe Facebook în care explica reforma companiilor de stat și respingea acuzațiile potrivit cărora statul ar urma să vândă companii strategice.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a subliniat la Interviurile „Adevărul” că planul de reformă privind companiile de stat trebuie să continue, în ciuda reacțiilor politice apărute după prezentarea primei liste de societăți analizate. Viceprim-ministrul a explicat și modul în care instituțiile au refuzat să ofere documente la controalele pe care le-a întreprins, invocând motive pe care le consideră nejustificate.

Fostul secretar general al Guvernului, Radu Oprea a criticat propunerea vicepremierului Oana Gheorghiu privind listarea la bursă a unor companii de stat, susținând că aceasta ridică „patru probleme distincte” și este construită pe o serie de confuzii publice, pe care le numeşte „mituri”.