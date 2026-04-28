Vicepremierul Oana Gheorghiu acuză că moțiunea PSD-AUR se bazează pe minciuni: „Am ajuns să aprindem lumina…s-au supărat”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a reacționat după ce în moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR guvernul este acuzat că vrea să vândă companiile de stat pentru a acoperi „eșecuri politice”.

Aceasta respinge acuzațiile și susține că documentele invocate sunt publice și reprezintă doar o listă de opțiuni, nu un plan de privatizare.

„Este o dovadă că această moțiune este o minciună pentru că ați avut acces la documente - o listă pusă pe masa discuției, dacă voiam să vindem ceva nu prin public. Vânzarea accelerată se face prin Bursa de Valori. Am făcut o listă astfel încât să avem mai multe variante și să aducem banii acasă. Această moțiune dacă e așa cum sună se bazează pe o minciună pentru că documentele sunt publice. E o listă exploratorie, dar transparența nu mai contează pentru România”, a declarat Oana Gheorghiu, în cadrul unei conferințe de presă de la Guvern.

În paralel, reforma companiilor de stat promovată de Guvernul Bolojan a tensionat coaliția, PSD acuzând că executivul „vinde țara” și anunțând ieșirea de la guvernare.

Vicepremierul a comentat și criticile privind privatizările, invocând exemple din guvernările anterioare PSD și susținând că listarea companiilor de stat a adus venituri importante la buget.

„Sper să probeze lucrurile astea, oamenii ăștia se luptă cu instrumente care aduc prosperitate. 14 miliarde de lei companiile de stat care nu sunt listate la burse. Cele listate au adus 8 miliarde de lei la buget din dividende. Nu își asumă că scoate de la Guvernare oamenii capabili, se opun reformei. Am ajuns să aprindem lumina…s-au supărat”, a adăugat Oana Gheorghiu.

Moțiunea de cenzură depusă de PSD, AUR și PACE – Întâi România cere demiterea Guvernului și îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de „vânzare frauduloasă a averii statului” și de „subevaluarea companiilor strategice”.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost depusă chiar astăzi în Parlament. Partidul Social Democrat a anunțat, într-un comunicat de presă, că a strâns voturile necesare pentru căderea Guvernului Bolojan și cere „un premier capabil de colaborare”.

Oana Gheorghiu a prezentat la jumătatea lunii aprilie primele 22 de companii de stat pe care Guvernul le consideră „găuri negre” ale economiei, societăți care au acumulat datorii de miliarde și a detaliat ce urmează să se întâmple cu acestea, în funcţie de categoria în care se încadrează.