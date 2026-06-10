Eugen Tomac anunță că va transmite programul de guvernare partidelor: „A sosit momentul să lăsăm jocul politic la o parte”

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat miercuri, 10 iunie, că programul de guvernare va fi transmis tuturor partidelor politice în cursul zilei de mâine, exprimându-și speranța că formațiunile parlamentare vor pune pe primul loc interesul cetățenilor și vor contribui la depășirea actualului blocaj politic.

„Eu îmi doresc să găsesc consensul necesar pentru a ieși din această stare de blocaj. Am demonstrat și demonstrez întreaga deschidere spre dialog, însă aceste lucruri pot fi realizate doar atunci când există bună-credință”, a afirmat Eugen Tomac, la B1TV.

Acesta a subliniat că prioritatea clasei politice ar trebui să fie interesele românilor, și nu calculele electorale sau disputele dintre partide. „Îmi doresc ca partidele să se gândească la cetățenii români. Am o misiune extrem de dificilă, dar plec la drum cu convingerea că, dincolo de orice calcul politic, primează interesul cetățenilor”, a declarat premierul desemnat.

Eugen Tomac a făcut apel la responsabilitate și cooperare între forțele politice, avertizând că prelungirea conflictelor politice nu răspunde așteptărilor populației.

„A sosit momentul să lăsăm jocul politic la o parte. Dacă vom continua pe această linie, nu cred că asta își doresc cetățenii. Rolul meu este să guvernez pentru români, într-un acord cinstit cu partidele politice”, a spus acesta.

Totodată, Eugen Tomac a transmis și un mesaj de flexibilitate către partidele implicate în discuții.

„Nicio persoană propusă de mine nu este de neînlocuit”, a declarat premierul desemnat, susținând că este dispus să accepte modificări în structura viitorului guvern.

„Sunt încrezător că vom putea depăși acest moment de criză. Dincolo de agenda politică, există ceva mai presus: interesul cetățenilor, care așteaptă un guvern”, a mai afirmat acesta.

Tomac a spus că programul de guvernare este finalizat și va fi transmis tuturor partidelor pentru analiză și negocieri. „Avem un program de guvernare și îl vom transmite mâine tuturor partidelor”, a precizat Eugen Tomac.