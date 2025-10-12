llie Bolojan, de Ziua Orașului Oradea: „Lașitatea, deciziile greșite, hoția ne-au facut rău. Ăștia sunt dușmanii noștri, nu alții”

Premierul Ilie Bolojan a participat, duminică, 12 octombrie, la manifestările dedicate Zilei Orașului Oradea, unde a transmis un mesaj despre responsabilitate, unitate și onestitate în guvernare.

În fața mulțimii adunate în Piața Unirii din Oradea, la Statuia Regelui Ferdinand, Bolojan a afirmat că România nu poate progresa dacă nu își înfruntă „dușmanii interni”: laşitatea, hoția, incompetența și lipsa de respect față de cetățeni.

„Astăzi, în afară de a-i respecta pe aceşti eroi şi pe oameni care au făcut istorie pentru ţara noastră este şi o zi de reflexie. Trebuie să ne gândim că, dacă totul ar fi fost bine de-a lungul istoriei trecute sau mai recente, probabil că am fi fost în altă parte. Eram, poate, mai bine. Dar, în afară de ce au hotărât alţii pentru noi, în afară de relele care au venit peste noi, trebuie să recunoaştem că şi din interior ne-am făcut câteodată rău. Că uneori laşitatea ne-a făcut rău. Uneori deciziile greşite ne-au făcut rău. Hoţia ne-a facut rău. Ăştia sunt duşmanii noştri, nu alţii”, a declarat premierul, potrivit News.ro.

Bolojan a subliniat că nu se teme de lucrurile care nu depind de guvern, ci de ceea ce poate fi controlat, dar nu se face:

„Pe mine nu mă îngrijorează ceea ce nu depinde de noi. Pe mine mă îngrijoreacă ceea ce depinde de noi şi uneori nu facem. Mă îngrijoareazã lipsa de responsabilitate, mă îngrijorează tolerarea incompetenţei şi uneori lipsa de respect faţă de români. Şi când vom înţelege asta, că astăzi nu ni se mai cere să luăm decizii care ne riscă vieţilem, ni se cere doar să vă respectăm şi fiecare acolo unde suntem să ne facem datoria pentru comunităţile noastre şi pentru ţara noastră.”

Premierul a afirmat că, indiferent cât va dura mandatul său – „o zi sau o lună” – va acționa exclusiv în interesul României:

„Dragii mei, cât voi sta în această funcţie – o zi, o lună - trebuie să ştiţi că voi face tot ceea ce este posibil pentru ţara noastră şi pentru oraşul nostru. Nu poate să fie bine în Oradea, sau la Constanţa, sau la Iaşi, sau la Sighetul Marmaţiei, sau la Turnul Severin, dacă nu este bine în ţară, în general. Aşa cum economiştii ştiu că ratingul unei localităţi nu poate să fie mai mare decât ratingul ţării, ca să ne ridicăm localităţile, trebuie să ne ridicăm ţara.”

El a adăugat că își dorește ca, la finalul mandatului, să se poată uita în ochii oamenilor având conștiința împăcată, chiar dacă nu va fi pe placul tuturor:

„Când trec prin Oradea sau prin judeţul Bihor, ştiu că nu o să mă laude de toţi, dar măcar să mă pot uita în ochii oamenilor că am făcut ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine.”

Bolojan: „Dacă am ajuns prim-ministru, este în primul rând datorită Oradiei și oamenilor ei”

„Am fost onorat să particip astăzi la Ziua orașului Oradea. Dacă am ajuns prim-ministru, este în primul rând datorită Oradiei și oamenilor ei. Vă mulțumesc pentru încredere și pentru tot ce ați făcut în acești ani”, a scris șeful Guvernului pe Facebook, duminică seară.

Bolojan a subliniat că sărbătoarea de astăzi marchează două momente istorice importante — sfârșitul Primului Război Mondial, care a dus la Marea Unire, și sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, când Oradea a revenit României. Premierul a adus un omagiu liderilor și eroilor români care au contribuit la făurirea și apărarea statului român.

„Ne amintim cu recunoștință de Aurel Lazăr, Iuliu Maniu și de episcopii care și-au făcut datoria. În 1944, armata noastră a luptat eroic dincolo de Prut și Nistru, până în Munții Tatra. Mulți nu s-au mai întors. Le datorăm recunoștință veșnică. Glorie eroilor neamului nostru!”, a transmis acesta.

Totodată, premierul a reiterat ideea de responsabilitate și integritate, subliniind că România are nevoie de seriozitate și implicare din partea fiecărui cetățean.

„Nu mă îngrijorează ce nu depinde de noi, ci ceea ce depinde și nu facem: lipsa de responsabilitate, tolerarea incompetenței, lipsa de respect față de români. Nu ni se mai cere să ne riscăm viața, ci să ne facem datoria acolo unde suntem”, a spus Bolojan, asa cum a menționat și în discursul său din Piața Unirii.

În încheiere, Bolojan a lăudat transformarea municipiului Oradea și a promis sprijin pentru continuarea dezvoltării orașului.