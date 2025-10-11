search
Sâmbătă, 11 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Viktor Orban are numai cuvinte de laudă la adresa lui Ilie Bolojan. Ce spune despre cooperarea româno-ungară

0
0
Publicat:

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a avut numai cuvinte de laudă la adresa omologului său român, Ilie Bolojan, despre care a declarat la postul public de radio din Ungaria că „îndreaptă această claie de fân clădită cam strâmb”, referindu-se la situația economică și politică actuală a României, potrivit agenției maghiare Hirado.

Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Viktor Orban la Congresul UDMR FOTO Inquam / Simion Tătaru
Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Viktor Orban la Congresul UDMR FOTO Inquam / Simion Tătaru

Orban a participat pe 10 octombrie la congresul UDMR de la Jucu, în Cluj, unde a evidențiat experiența și respectabilitatea premierului român. „Dacă există un om care, pe baza activității de până acum – în decursul căreia a dovedit că este un lider foarte bun – are șansa de a îndrepta această claie de fân clădită cam strâmb, acela este Ilie Bolojan”, a subliniat premierul maghiar.

În discursul său, Viktor Orban a punctat importanța prosperității economice a României pentru întreaga regiune.

 „Interesul nostru, al maghiarilor, este ca economia României să prospere. Noi vrem să trăim în pace și cooperare cu vecinii noștri. Cu un trecut istoric complicat, atunci când există pace și cooperare, acestea nu sunt lucruri naturale sau întâmplătoare, ci rezultatul unei hotărâri,” a spus Orban. 

Premierul Ungariei a mai evidențiat eforturile României de a-și restabili echilibrul financiar: „România este angajată într-o luptă serioasă pentru a restabili echilibrul financiar al economiei sale, ceea ce este un lucru dureros și o provocare serioasă. Este vorba despre partenerul nostru comercial deosebit, iar cu cât românii au mai mulți bani, cu atât comerțul româno-ungar va funcționa mai bine.”

Orban a explicat și cauzele problemelor economice românești.

 „Viața politică a provocat problemele economiei României. Dacă stabilitatea, previzibilitatea și posibilitatea de a planifica pe termen lung lipsesc, dacă oamenii sau partidele subestimează valoarea și virtutea stabilității, respectiv a echilibrului economic și financiar, consecințele vor fi implementarea unor sugestii întâmplătoare, precum și deciziile economice luate pe termen scurt și într-o manieră oscilantă”, a spus acesta. 

Premierul maghiar a avertizat că deciziile economice pe termen scurt, chiar dacă par populare, generează adesea probleme mari pe termen lung, accentuând necesitatea unei guvernări prudente și stabile.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Amenințarea lui Orban: O treime dintre bugetari, în șomaj tehnic!
digi24.ro
image
Un sat din Toscana oferă până la 20.000 de euro celor care se mută acolo. Și chiriașii primesc bani
stirileprotv.ro
image
Măcinată de BOALĂ, Marinela Chelaru refuza ieșirile cu prietenii din grupul VOUĂ. Adrian Fetecău: „A zis că vine, dar nu a reușit să mai ajungă”
gandul.ro
image
Fiul minor al unei procuroare, accidentat mortal de o mașină de poliție
mediafax.ro
image
Ce filme urmărește Mihai Stoica! Recomandările managerului FCSB pentru weekend
fanatik.ro
image
Cazul femeii exploatate sexual care i-a plătit proxenetului peste două milioane de lei în șapte ani. România, în topul țărilor privind traficul de persoane
libertatea.ro
image
Bogdan Ivan: „Cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce Charlie Ottley a rămas 3 zile fără curent la Bran
digi24.ro
image
„Nu aș mai fi luat toate pastilele acelea dacă aș fi știut”. Drama fostului fotbalist care spune că banii nu-i vor reda sănătatea
gsp.ro
image
Novak Djokovic a dat cărțile pe față: ”Nu voi fi niciodată prieten cu el! Pur și simplu nu se poate”
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
antena3.ro
image
El este tânărul care a murit în accidentul cu autospeciala de poliție din Giurgiu. Eduard avea 17 ani
observatornews.ro
image
Cauza morții Marinelei Chelaru. Actrița nu a mai respectat sfatul medicilor și a comis două greșeli fatale
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
Ce trebuie să faci dacă terenul de sub casă nu este pe numele tău – pași legali și costuri în 2025
playtech.ro
image
Legenda care a câștigat de două ori aurul olimpic a renunțat la viața de la oraș și s-a mutat într-un sat aflat la 40 de km de capitală. Trăiește foarte liniștit acum
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Mircea Lucescu: ”Am fost dat afară, nu am plecat. Asta e soarta mea”
digisport.ro
image
Mii de locuitori din sud-estul Franței și-au întrerupt activitățile pentru a privi mirați la ceea ce a apărut pe cer
stiripesurse.ro
image
Cutremur astăzi în România! În ce zonă s-a produs și ce magnitudine a înregistrat
kanald.ro
image
A găsit în grădină o piatră banală și murdară, iar după un an a aflat că valorează 90.000.000 €, un obiect...
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Bani pentru pensionari, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie”!!!
romaniatv.net
image
Zodiile care strălucesc în sezonul Scorpionului. Cine are parte de noroc, dragoste și revelații interioare
mediaflux.ro
image
A murit Flavius Domide, cel mai mare jucător din istoria clubului UTA. Om al recordurilor, cu aceeași soartă ca Dobrin!
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Plaja ascunsă din Europa care rivalizează cu peisajele din Seychelles: „Nisip fin, apă turcoaz și liniște”. Vremea este excelentă și în octombrie
click.ro
image
Secretele întunecate ale lui Albert Einstein. Cum se comporta cu femeile din viața sa: „Era o cruzime degradantă”
click.ro
image
Declarația emoționantă a lui Cristi Brancu, după moartea Marinelei Chelaru: „O dată pe an, îi făceam o surpriză. Un suflețel de aur, chinuit de suferință”
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Bellini selfportrait jpg
Gentile Bellini, povestea primului artist european care a realizat portretul unui sultan otoman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este scriitoarea din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură. Dan Negru: „Știm mai multe despre cum românul Cărtărescu n-a luat Nobelul, decât despre...”
image
Plaja ascunsă din Europa care rivalizează cu peisajele din Seychelles: „Nisip fin, apă turcoaz și liniște”. Vremea este excelentă și în octombrie

OK! Magazine

image
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc

Click! Pentru femei

image
Ce te așteaptă până pe 23 octombrie? Pluto își reia mersul direct și schimbă jocul pentru toate zodiile

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică