Viktor Orban are numai cuvinte de laudă la adresa lui Ilie Bolojan. Ce spune despre cooperarea româno-ungară

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a avut numai cuvinte de laudă la adresa omologului său român, Ilie Bolojan, despre care a declarat la postul public de radio din Ungaria că „îndreaptă această claie de fân clădită cam strâmb”, referindu-se la situația economică și politică actuală a României, potrivit agenției maghiare Hirado.

Orban a participat pe 10 octombrie la congresul UDMR de la Jucu, în Cluj, unde a evidențiat experiența și respectabilitatea premierului român. „Dacă există un om care, pe baza activității de până acum – în decursul căreia a dovedit că este un lider foarte bun – are șansa de a îndrepta această claie de fân clădită cam strâmb, acela este Ilie Bolojan”, a subliniat premierul maghiar.

În discursul său, Viktor Orban a punctat importanța prosperității economice a României pentru întreaga regiune.

„Interesul nostru, al maghiarilor, este ca economia României să prospere. Noi vrem să trăim în pace și cooperare cu vecinii noștri. Cu un trecut istoric complicat, atunci când există pace și cooperare, acestea nu sunt lucruri naturale sau întâmplătoare, ci rezultatul unei hotărâri,” a spus Orban.

Premierul Ungariei a mai evidențiat eforturile României de a-și restabili echilibrul financiar: „România este angajată într-o luptă serioasă pentru a restabili echilibrul financiar al economiei sale, ceea ce este un lucru dureros și o provocare serioasă. Este vorba despre partenerul nostru comercial deosebit, iar cu cât românii au mai mulți bani, cu atât comerțul româno-ungar va funcționa mai bine.”

Orban a explicat și cauzele problemelor economice românești.

„Viața politică a provocat problemele economiei României. Dacă stabilitatea, previzibilitatea și posibilitatea de a planifica pe termen lung lipsesc, dacă oamenii sau partidele subestimează valoarea și virtutea stabilității, respectiv a echilibrului economic și financiar, consecințele vor fi implementarea unor sugestii întâmplătoare, precum și deciziile economice luate pe termen scurt și într-o manieră oscilantă”, a spus acesta.

Premierul maghiar a avertizat că deciziile economice pe termen scurt, chiar dacă par populare, generează adesea probleme mari pe termen lung, accentuând necesitatea unei guvernări prudente și stabile.