Ce îi reproșează Ludovic Orban lui Ilie Bolojan: „Guvernul trebuia să acționeze din prima zi”

Consilierul prezidențial pe politică internă, Ludovic Orban, a declarat sâmbătă, în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24, că responsabilitatea pentru reducerea deficitului bugetar aparține întregii Coaliții de guvernare.

„Dacă acest plan eșuează, eșuează toate partidele din Coaliție și, mai grav, eșuează România”, a spus fostul premier.

Orban a subliniat că singura cale sustenabilă pentru a corecta deficitul este stimularea creșterii economice, nu tăierea arbitrară a cheltuielilor. „Cea mai sănătoasă metodă de reducere a deficitului bugetar este menținerea cheltuielilor constante și dezvoltarea economiei”, a explicat el.

În opinia sa, Guvernul a pierdut momentul optim pentru reforme majore în sistemul public.

„Dacă din prima zi s-ar fi emis o ordonanță de urgență care să trimită temporar în șomaj tehnic o treime din angajații statului, cu plată parțială, reacția ar fi fost mult mai redusă”, a afirmat Orban.

Fostul premier a adăugat că reformarea administrației publice devine din ce în ce mai dificilă pe măsură ce trece timpul, iar responsabilitatea nu poate fi pasată între partidele de guvernare.

„Joaca de-a aruncatul vinei nu va funcționa. Cetățenii vor judeca întreaga guvernare, nu fiecare partid în parte”, a punctat el.

Întrebat despre relația sa cu premierul Ilie Bolojan, Orban a spus că își va exprima punctele de vedere în cadrul discuțiilor pe care le va avea cu președintele PNL, care susține actualul executiv.