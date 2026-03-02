Tensiuni la vârful Coaliției. Replici tăioase între Ciprian Ciucu și Kelemen Hunor: „Dacă nu dați banii, din București cade Guvernul”

Un nou scandal a zguduit luni seară Coaliția de guvernare, într-o ședință care ar fi trebuit să pregătească terenul pentru închiderea bugetului pe 2026, dar care s‑a transformat într-un schimb dur de replici și acuzații. Miza: banii pentru pachetul de solidaritate, investițiile locale și fondurile direcționate către București.

Ciprian Ciucu și Kelemen Hunor și-au adresat ironii, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Discuțiile au degenerat rapid după ce Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a propus ca pachetul de solidaritate să primească maximum 1,5 miliarde de lei. PSD a respins categoric varianta, amintind că propriile măsuri sociale însumează 3,3 miliarde de lei.

Atacurile l-au vizat și pe Ilie Bolojan, acuzat de social-democrați că vrea să reducă la jumătate investițiile locale față de anul 2025 și că acceptă doar o parte dintre măsurile sociale propuse de PSD.

Mai mult, susțin aceleași surse, Bolojan ar insista să redirecționeze bani de la autoritățile locale către Primăria Capitalei, condusă de liberalul Ciprian Ciucu.

A urmat momentul care a încins spiritele:

„Dacă nu dați banii, din București cade Guvernul!”, ar fi spus Ciprian Ciucu:

A venit și replica liderului UDMR, Kelemen Hunor:

„Dacă nu trece bugetul, din București cade Guvernul cu adevărat!”

A urmat o ironie adresată de președintele UDMR primarului general:

„Domnule primar, așa cum prezentați situația, Capitala are o țară sau țara are o Capitală?”

Nici Ilie Bolojan nu a scăpat de ironii:

„Vă propun să schimbați numele Ministerului Dezvoltării în cel al Subdezvoltării, având în vedere bugetul alocat!”, a spus Kelemen Hunor.

Miza reală: bugetul pe 2026 și pachetul de solidaritate

Discuțiile de luni au vizat structura generală a bugetului, prioritățile de finanțare și modul în care pot fi asigurate stabilitatea economică și funcționarea instituțiilor statului. Fiecare partid și reprezentanții minorităților au venit cu propriile observații și cereri.

Un punct sensibil rămâne pachetul de sprijin pentru pensionari și familiile vulnerabile. Ministrul Muncii, Florin Manole, a descris situația la Antena 3 drept „o piatră de încercare” pentru Coaliție.

Manole a explicat că 2,8 milioane de pensionari și 220.000 de familii ar urma să beneficieze de ajutoarele sociale propuse.

Ministrul a subliniat că acești oameni sunt cei mai afectați de scumpirile din ultimul an, în special la alimente, și că banii alocați nu vor fi economisiți, ci cheltuiți imediat pentru nevoile de bază.

Amintim că liderii coaliției au hotârât luni, 2 martie, în cadrul ședinței organizate la Palatul Victoria, ca proiectul bugetului de stat pe 2026 să fie finalizat miercuri pentru adoptare în ședința Executivului.