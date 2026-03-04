SURSE Partidele din Coaliția de guvernare, aproape de un acord în privința banilor pentru pensionari

Partidele din coaliția de guvernare PSD, PNL, USR și UDMR sunt la un pas de a ajunge la un consens asupra „pachetului social”, impus de social-democrați drept condiție pentru adoptarea bugetului, potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”.

În varianta inițială, propunerea pusă pe masa Coaliției de PSD cuprindea un sprijin direct pentru pensionari, cu un impact bugetar de 3,2 miliarde de lei, structurat în două tranșe anuale (aprilie și decembrie). În total, pensionarii ar fi urmat să primească între 600 și 1.000 de lei. De asemenea, social-democrații propun eliminarea cotei CASS (10%) pentru anumite categorii, printre care se numără mamele aflate în concediu pentru creșterea copilului și veteranii de război.

Pachetul social va fi adoptat, dar într-o formă restrânsă

În ultimele săptămâni, partidele din Coaliție s-au confruntat în declarații pe marginea acestui subiect. În timp ce social-democrații au susținut că fondurile necesare pachetului social sunt deja în buget, reprezentanții PNL și cei ai USR i-au îndemnat să indice exact sursa de finanțare.

În ciuda acestei retorici, Coaliția este aproape de a ajunge la un acord în privința ajutorului pentru pensionari, dar într-o formă mai restrânsă. Potrivit informațiilor „Adevarul”, în acest moment sunt discuții asupra unui pachet cu un impact bugetar estimat între 1,2 și 1,7 miliarde de lei, urmând a fi definitivați beneficiarii, dar și forma de acordare.

Informația a fost confirmată și de președintele UDMR, Kelemen Hunor, într-o scurtă declarație acordată portalului Știripesurse.

„Aia (n.red. – problema pachetului social) e rezolvată. Acolo nu trebuie susținut, aia era discutată de foarte multă vreme. Singura întrebare e dacă se plătește de două ori sau o singură dată, dacă se plătește și în prima jumătate a anului, și în a doua jumătate, sau o singură dată. Toată lumea e de acord că trebuie plătit one-off pentru pensionarii cu pensiile mici. Aici nu mai avem discuții. Dacă zic toată lumea, eu în această sintagmă „toată lumea” îi includ și pe domnul Bolojan, și pe domnul Nazare, și pe domnul Grindeanu, și pe mine însumi”, a declarat Kelemen Hunor.

Ministrul Finanțelor: „Nu ne permitem cheltuieli fără sursă”

Luni, 2 martie, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat în linii mari bugetul pentru acest an, reiterând că acesta va fi unul al moderației, în condițiile în care România nu își permite cheltuieli fără acoperire.

„Ne propunem reducerea deficitului spre 6% din PIB, într-un context în care presiunile rămân ridicate. Deși, pe fondul împrumuturilor acumulate în anii anteriori, dobânzile cresc cu aproximativ 0,5% din PIB, investițiile se ridică peste nivelul anului 2025 – cu precădere cele din fonduri europene, care cresc de la 78 de miliarde de lei la peste 100 de miliarde de lei. (...) Trebuie să avem un buget realist. Nu ne permitem derapaje, cheltuieli fără sursă sau măsuri fără acoperire, care oferă doar speranțe false populației vulnerabile. Obiectivul este să reducem nevoia de împrumut a statului, să consolidăm încrederea, să creăm condiții pentru finanțare mai avantajoasă – toate acestea, pentru un trai cu adevărat mai bun pentru români”, a transmis Alexandru Nazare într-o postare pe Facebook.

Miercuri este programată o nouă ședință a coaliției de guvernare, în care vor fi analizate mai în amănunt alocările cuprinse în propunerea de buget. Prin urmare, într-un scenariu în care nu apar alte subiecte de tensiune în Coaliție, Parlamentul ar putea adopta bugetul cel mai devreme peste două săptămâni.