Joi, 5 Martie 2026
Ultimele știri

Marele Premiu al Australiei, prima cursă de Formula 1 din 2026. Programul competiției, echipele și favoritul surpriză

Publicat:

Al 77-lea sezon al Campionatului Mondial de Formula 1, cea mai intensă şi apreciată competiţie automobilistică din lume începe în acest weekend, în Australia. Vor fi două sesiuni de antrenamente pe circuitul Albert Park din Melbourne, vineri, înainte de o altă sesiune de antrenamente şi calificări sâmbătă şi de cursa de duminică. Competiția este televizată în România, la fel ca anul trecut, de Antena 1, Antena 3 CNN, Antena Stars și Antena Play.

Marele Circ începe în acest weekend în Australia. Foto Antena 1
Marele Circ începe în acest weekend în Australia. Foto Antena 1

După ce a câștigat patru sezoane la rând, Max Verstappen a fost stopat în stagiunea precedentă de Lando Norris, care a ieșit la mustață campion mondial. Cu toate acestea, niciunul dintre cei doi nu e favorit la câștigarea competiției în acest an. Conform bookmakerilor, George Russel e creditat cu prima șansă (cotă 3.00), urmat de olandezul zburător (4.00), Charles Lecrerc (6.00), Lewis Hamiton (7.00), Kimi Antonelli (10.00), campionul en-titre fiind abia pe 6, cu o cotă de 10.00. La echipe, Mercedes e văzută favorită la titlul mondial (2.20), urmată de Ferrari (3.50), McLaren (3.50), Red Bull (8.00) și Aston Martin (50.00).

Începe sezonul 2026 în Formula 1 cu Marele Premiu al Australiei

În 2026, Marele Circ are programate 24 de Mari Premii și 6 curse sprint. E de așteptat ca unele dintre ele să se schimbe, având în vedere conflictul din Orientul Mijlociu. Deocamdată, noul sezon va începe sub auspicii bune. Biletele pentru Marele Premiu de Formula 1 al Australiei s-au vândut rapid, marcând cea mai rapidă epuizare de trei zile din istoria evenimentului, au anunțat miercuri organizatorii. Iar asistența va fi enormă, dacă avem în vedere că anul trecut cursa de la Melbourne a atras o mulțime record, de peste 465.000 de oameni. În plus, Biroul de Meteorologie prognozează că duminică nu vor fi averse, iar temperatura maximă va fi de 26 de grade Celsius.

Schimbări pentru creșterea spectaculozității

În 2026, organizatorii au decis să facă mai multe schimbări pentru creșterea spectaculozității acestui sport. Podeaua mașinilor va fi simplificată, iar performanța va fi mărită prin folosirea unei aerodinamici sofisticate. De asemenea, se renunță la sistemul DRS, iar pilotul va beneficia de un plus de putere din baterie atunci când se află la mai puțin de o secundă în spatele unui adversar. Asta deoarece se renunță la motoarele V6 de 1600 cmc și se va trece la unități de propulsie hibridă.

Din acest sezon se introduc și două moduri, X și Z. Primul va micșora la minim rezistența la înaintare pe liniile drepte, în timp ce al doilea va oferi mai multă apăsare aerodinamică pentru ca piloții să intre în viraje cu viteză mai mare. Monoposturile vor fi mai ușoare cu aproximativ 30 de kilograme, urmând să aibă până la 768 de kg.

Componența echipelor care iau startul în noul sezon F1

11 echipe se bat, în noul sezon de Formula 1, pentru titlul mondial la constructori. Iată componența acestora.

Alpine-Mercedes: Pierre Gasly (Franţa), Franco Colapinto (Argentina).

Aston Martin Aramco-Honda: Fernando Alonso (Spania), Lance Stroll (Canada).

Atlassian Williams-Mercedes: Alexander Albon (Thailanda), Carlos Sainz Jr. (Spania).

Audi: Gabriel Bortoleto (Brazilia), Nico Hulkenberg (Germania).

Cadillac-Ferrari: Sergio Perez (Mexic), Valtteri Bottas (Finlanda).

Ferrari: Charles Leclerc (Monaco), Lewis Hamilton (Marea Britanie).

Haas-Ferrari: Esteban Ocon (Franţa), Oliver Bearman (Marea Britanie).

McLaren-Mercedes: Lando Norris (Marea Britanie), Oscar Piastri (Australia).

Mercedes: Kimi Antonelli (Italia), George Russell (Marea Britanie).

Racing Bulls-Red Bull Ford: Liam Lawson (Noua Zeelandă), Arvid Lindblad (Marea Britanie).

Red Bull Racing-Red Bull Ford: Max Verstappen (Olanda), Isack Hadjar (Franţa).

Programul curselor din Australia

Antrenamentul 1 - vineri, 03.30 ora României (Antena Play)

Antrenamentul 2 - vineri, 07.00 (Antena Play)

Antrenamentul 3 - sâmbătă, ora 03.30 (Antena Play)

Calificări - sâmbătă, 07.00 (Antena 3 CNN).

Cursa - duminică, 8 martie, ora 06.00 (Antena 1)

Programul noului sezon din Formula 1 2026*

6-8 martie: Marele Premiu al Australiei (Melbourne)

13-15 martie: Marele Premiu al Chinei (Shanghai)

27-29 martie: Marele Premiu al Japoniei (Suzuka)

10-12 aprilie: Marele Premiu al Bahrainului (Sakhir)

17-19 aprilie: Marele Premiu al Arabiei Saudite (Jeddah)

1-3 mai: Marele Premiu de la Miami (Statele Unite)

22-24 mai: Marele Premiu al Canadei (Montreal)

5-7 iunie: Marele Premiu al Principatului Monaco (Monte Carlo)

12-14 iunie: Marele Premiu al Spaniei (Barcelona)

26-28 iunie: Marele Premiu al Austriei (Spielberg)

3-5 iulie: Marele Premiu al Marii Britanii (Silverstone)

17-19 iulie: Marele Premiu al Belgiei (Spa-Francorchamps)

24-26 august: Marele Premiu al Ungariei (Budapesta)

21-23 august: Marele Premiu al Olandei (Zandvoort)

4-6 septembrie: Marele Premiu al Italiei (Monza)

11-13 septembrie: Marele Premiu de la Madrid (Spania)

25-27 septembrie: Marele Premiu al Azerbaidjanului (Baku)

9-11 octombrie: Marele Premiu de la Singapore

23-25 octombrie: Marele Premiu al Statelor Unite (Austin)

30 octombrie-1 noiembrie: M. Premiu al Mexicului (Ciudad de Mexico)

6-8 noiembrie: Marele Premiu al Braziliei (Sao Paulo)

19-21 noiembrie: Marele Premiu de la Las Vegas (SUA)

27-29 noiembrie: Marele Premiu al Qatarului (Losail)

4-6 decembrie: Marele Premiu de la Abu Dhabi (Yas Marina)

*Calendarul  poate suferi modificări, având în vedere actualul context internațional:

Unde vor avea loc cursele sprint în 2026

China (Shanghai) - 14 martie

SUA (Miami) - 2 mai

Canada (Montreal) - 23 mai

Marea Britanie (Silverstone) - 4 iulie

Olanda (Zandvoort) - 22 august

Singapore - 10 octombrie

