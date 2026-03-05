Mădălina Ghenea l-a uitat pe Grigor Dimitrov. Un tinerel s-a lipit de frumoasa din Slatina

Stabilită în Italia, Mădălina Ghenea (38 de ani), care oficial nu are o relație după despărțirea de tenismenul bulgar Grigor Dimitrov (34 de ani), s-a afișat alături de Alex Di Giorgio (35 de ani), un fost sportiv.

Mădălina Ghenea s-a antrenat la sală alături de Alex Di Giorgio, fost participant la Jocurile Olimpice din 2012 și 2016 la natație.

Alex Di Giorgio a participat la proba de ștafetă 4×200 de metri stil liber la Jocurile Olimpice de vară din 2012 și 2016.

Pe lângă înot, Alex Di Giorgio este și antrenor personal. La sală, Alex a lucrat cu Mădălina, care i-a dedicat un selfie.

După ce s-au întâlnit în sala de forță, Mădălina Ghenea a postat pe rețelele sociale o imagine alături de Alex Di Giorgio, care s-ar părea că ar fi prieten cu românca de mai multă vreme.

Mădălina Ghenea este stabilită de mulți ani în Italia, unde este actriță și model. Este fan declarat al Universității Craiova. Tatăl său a jucat la Dinamo Slatina, echipa orașului său natal.