Mama premierului îi transmite să nu cedeze presiunilor PSD. Floarea Bolojan, despre copilăria fiului: „Mergea la vaci cu cartea-n brațe”

În curtea casei sale din Birtin, la 60 de kilometri de Oradea, Floarea Bolojan, mama premierului Ilie Bolojan, își trăiește liniștit cei 87 de ani și îi transmite fiului său un mesaj ferm: „Dragul mamei, nu demisiona la cererea PSD-ului! Ai crescut dintr-un pământ puternic!”.

Mama premierului Ilie Bolojan trăiește din pensia de urmaș, mai mică de 3.000 de lei, și își amintește cum a trebuit să fie „și muiere, și bărbat” după ce soțul ei s-a îmbolnăvit grav. „Bărbatul meu o fost paralizat 13 ani. Atunci o trebuit să fiu și muiere, și bărbat, cum ar veni. Trăiam din pensia asta. La țară, dacă ești muncitor, nu mori de foame”, povestește Floarea Bolojan, într-un interviu pentru libertatea.

În Birtin, sat de aproximativ 300 de locuitori, Floarea Bolojan păstrează tradițiile și valorile muncii: „Care muncește și-i place să muncească, și câștigă banii, și-i împărțește așa cum trebuie, nu pe lăcomie, atunci altfel îs banii. Băieții n-au voie să plătească, toate le plătesc eu. Când oi muri, treaba voastră.”

Ea își amintește cu drag de creșterea fiilor săi. „Îi diferență între băieți. Că ăla e cu 14 ani mai mare ca el. Eu n-am vrut să rămâie primul băiat singur. Că eu am fost singură și știu ce înseamnă singurătate. Ești fiul ploii. Primul seamănă cu tată-său, mai nervos și harnic de rupe. Ilie seamănă mai mult cu mine și cu tatăl meu. Tatăl meu a fost un om bun, așa ca el. El, de micuț, n-o înjurat, n-o știut ce înseamnă să înjuri, sub nici o formă. Nici în ziua de astăzi nu știe. Nu bea, nu fumează. Nici ălalaltul”, a spus ea pentru publicația citată.

Floarea Bolojan își amintește cum Ilie purta mereu o carte cu el.

„O șăzut la vaci. Aveam și bivoli. Merea cu animalele pe câmp. (...)Nu-i era rușine să meargă la vaci. Merea cu cartea-n brâncă (mână-n.r.), cetea până-acolo, că bivolii mereau încet. Cu cartea. El orișiunde s-o dus cu cartea. Și-acuma, el are fel și fel de cărți, de istorie, de domnitori, de nu știu ce… Amu mai citește noaptea. Mă mai sună mai târziu: «Mămică, ce faci?». Eu: «Ce să fac? M-am culcat! Tu?», «Eu mai citesc puțin», «Da ce nu te culci, nu-ți ajunge toată ziua?»”, poveste aceasta.

Mama prim-ministrului povestește și despre primele încercări muzicale ale fiului său: „Era micuț, cânta Iordanul toată vara. Dar i-o fost rușine să cânte, deși avea voce. Și eu am avut voce și mi-o plăcut să cânt.”

În opinia Floarei Bolojan, Ilie Bolojan trebuie să rămână ferm în fața presiunilor politice: „PSD-ul tot timpul or condus, dar n-o condus bine. Ei încearcă să-l înfrângă, dar dragul mamei trebuie să nu cedeze. Ai crescut dintr-un pământ puternic! Așa să fii!”

Ea este atentă la viața fiului său și îl sfătuiește zilnic: „Cu Ilie vorbesc în fiecare zi. De venit, vine la două săptămâni. Mai este de lucru aci, dar eu nu poci face nimica. Vin nora și cuscra, săpăm împreună. Da ce-oi face? Nu-mi place să stau.”

Floarea Bolojan trăiește o viață simplă, în mijlocul curții cu găini și câinele Cuțu.

În ciuda vârstei și a problemelor de sănătate, mama prim-ministrului rămâne un simbol al sprijinului familial și al rădăcinilor puternice.

„E sufletist de nu se poate. Și nu poate fi rău cu aceia care-s răi cu el. Îi foarte puternic. Așa am fost și eu. Și i-am spus: «Vezi că te-ai născut dintr-un pământ puternic! Așa să fii!». Nu l-am menajat amu. Fă ce știi că trebuie făcut. Nu pentru noi, pentru oameni, pentru pensionari. Fă ce trebuie pentru țară. Că nu vezi ce se-ntâmplă în războaiele astea pe-acolo? Îi jale, vai și-amar de capul lor, oamenii”, a spus Floarea Bolojan.