Lia Olguța Vasilescu despre sumele obținute din majorarea taxelor și impozitelor locale: „Primarii rămân cu înjurăturile, iar banii merg la Guvern”

Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, susține că sumele obținute din majorarea taxelor și impozitelor locale ar trebui să rămână la nivelul administrațiilor locale și nu să fie direcționate către bugetul național, așa cum ar dori premierul Ilie Bolojan. Edilul afirmă că această chestiune urmează să fie tranșată în cadrul coaliției de guvernare.

Lia Olguța Vasilescu a declarat că premierul Ilie Bolojan le-a transmis reprezentanților Asociațiilor Municipiilor, la ultima întâlnire, că bugetul pe acest an este fundamentat pe creșterea taxelor locale, iar sumele rezultate din această majorare ar urma să fie preluate la bugetul național.

„Cu alte cuvinte, primarii rămân cu înjurăturile, pentru că au crescut taxele locale, iar banii merg către bugetul naţional. Dacă până acum cetăţeanul plătea 100 de lei, iar de anul acesta plăteşte 200 de lei, 100 de lei va fi luat la bugetul naţional. Pentru că nu are dreptul să ia din taxele locale, scade din cotele de IVG (impozitul pe venitul global - n.r.) pe care guvernul le dădea localităţilor”, a explicat primarul Craiovei, vineri, 9 ianuarie, la Antena 3 CNN.

Aceasta a precizat că i-a transmis premierului că primarii nu sunt de acord cu o asemenea soluție, întrucât bugetele locale ar rămâne, în realitate, la nivelul celor de anul trecut.

„I-am transmis premierului la şedinţa respectivă că este exclus să acceptăm aşa ceva şi, atenţie, nu vorbesc doar despre primarii PSD, pentru că la întrunirea respectivă au fost primari din toată ţara, de la toate partidele. Am văzut şi eu ce se întâmplă zilele acestea cu primari înjuraţi peste care s-a intrat în şedinţele de Consiliu Local. Oamenii ăia, săracii, nu au nicio vină”, a mai spus Lia Olguța Vasilescu.

Primarul Craiovei a subliniat că, în condițiile în care cetățenii plătesc taxe mai mari, aceștia se așteaptă ca și serviciile oferite de administrațiile locale să fie îmbunătățite.

„Domnul Bolojan ne-a anunţat în noiembrie că aşa este fundamentat bugetul. Păi nici nu s-a făcut bugetul, este o discuţie care va fi tranşată în coaliţie. Zilele acestea va fi discuţia. Nu vom accepta ca toţi banii care sunt din acest surplus să ajungă la guvern”, a adăugat edilul.

Premierul Ilie Bolojan a declarat recent că, începând cu 1 ianuarie 2026, impozitele au crescut pentru toate persoanele fizice, această majorare reprezentând contribuția proprietarilor de locuințe la bugetele locale, bani care ar urma să fie folosiți pentru îmbunătățirea condițiilor de trai.