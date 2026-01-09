search
Vineri, 9 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Lia Olguța Vasilescu despre sumele obținute din majorarea taxelor și impozitelor locale: „Primarii rămân cu înjurăturile, iar banii merg la Guvern”

0
0
Publicat:

Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, susține că sumele obținute din majorarea taxelor și impozitelor locale ar trebui să rămână la nivelul administrațiilor locale și nu să fie direcționate către bugetul național, așa cum ar dori premierul Ilie Bolojan. Edilul afirmă că această chestiune urmează să fie tranșată în cadrul coaliției de guvernare.

Chestiunea urmează să fie tranșată în cadrul coaliției. FOTO: Inquam Photos/George Călin
Chestiunea urmează să fie tranșată în cadrul coaliției. FOTO: Inquam Photos/George Călin

Lia Olguța Vasilescu a declarat că premierul Ilie Bolojan le-a transmis reprezentanților Asociațiilor Municipiilor, la ultima întâlnire, că bugetul pe acest an este fundamentat pe creșterea taxelor locale, iar sumele rezultate din această majorare ar urma să fie preluate la bugetul național.

„Cu alte cuvinte, primarii rămân cu înjurăturile, pentru că au crescut taxele locale, iar banii merg către bugetul naţional. Dacă până acum cetăţeanul plătea 100 de lei, iar de anul acesta plăteşte 200 de lei, 100 de lei va fi luat la bugetul naţional. Pentru că nu are dreptul să ia din taxele locale, scade din cotele de IVG (impozitul pe venitul global - n.r.) pe care guvernul le dădea localităţilor”, a explicat primarul Craiovei, vineri, 9 ianuarie, la Antena 3 CNN.

Aceasta a precizat că i-a transmis premierului că primarii nu sunt de acord cu o asemenea soluție, întrucât bugetele locale ar rămâne, în realitate, la nivelul celor de anul trecut.

„I-am transmis premierului la şedinţa respectivă că este exclus să acceptăm aşa ceva şi, atenţie, nu vorbesc doar despre primarii PSD, pentru că la întrunirea respectivă au fost primari din toată ţara, de la toate partidele. Am văzut şi eu ce se întâmplă zilele acestea cu primari înjuraţi peste care s-a intrat în şedinţele de Consiliu Local. Oamenii ăia, săracii, nu au nicio vină”, a mai spus Lia Olguța Vasilescu.

Primarul Craiovei a subliniat că, în condițiile în care cetățenii plătesc taxe mai mari, aceștia se așteaptă ca și serviciile oferite de administrațiile locale să fie îmbunătățite.

„Domnul Bolojan ne-a anunţat în noiembrie că aşa este fundamentat bugetul. Păi nici nu s-a făcut bugetul, este o discuţie care va fi tranşată în coaliţie. Zilele acestea va fi discuţia. Nu vom accepta ca toţi banii care sunt din acest surplus să ajungă la guvern”, a adăugat edilul.

Premierul Ilie Bolojan a declarat recent că, începând cu 1 ianuarie 2026, impozitele au crescut pentru toate persoanele fizice, această majorare reprezentând contribuția proprietarilor de locuințe la bugetele locale, bani care ar urma să fie folosiți pentru îmbunătățirea condițiilor de trai.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: întâlnirea secretă de la Vatican și oferta Rusiei
digi24.ro
image
Kate Middleton, de la „prințesa plictisitoare” la o personalitate „iconică”. Cum arată prințesa la 44 de ani | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Patrick Andre de Hillerin îi explică lui Nicușor Dan de ce „cascadoria” de PR în aer s-a sfârșit în dezastru: „Purtătorul de cuvânt al Armatei Elvețiene reconfirmă informațiile publicate inițial”
gandul.ro
image
Horoscop 10 ianuarie 2026: Două zodii primesc ajutor financiar, altele simt o mare ușurare sufletească
mediafax.ro
image
Dan Șucu, comunicat dur la o zi după ce Stanciu a ratat penalty în minutul 90+9. A fost trasă o linie cât se poate de clară
fanatik.ro
image
Cât cheltuie România pentru mâncarea și confortul deținuților. Administrația Penitenciarelor a cumpărat inclusiv piepteni de 20.000 de euro, dar și teste de sarcină și prezervative cu arome de banane
libertatea.ro
image
Rusia ridică miza și readuce în joc Oreșnik. De ce a aruncat Putin în luptă o armă pe care n-a mai folosit-o din 2024
digi24.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
ADIO: ”ruptură” definitivă în familia Beckham! Nu mai pot comunica decât prin intermediul avocaților
digisport.ro
image
Semnal din interiorul PNL către Ilie Bolojan: 'E obligatoriu să vină acest plan de relansare! Nu mai putem să creștem taxe' EXCLUSIV
stiripesurse.ro
image
Cerul a devenit roz aprins în timpul furtunii de zăpadă de joi seară, în Birmingham
antena3.ro
image
Prima lună de iarnă a adus facturi la gaze cu 50% mai mari: "Mai greuţ, dar le scoatem la capăt"
observatornews.ro
image
S-a aflat cauza reală a morții lui Gabriel din Buzău. Ce i-a curmat viața, de fapt. Familia se pregătește de înmormântare
cancan.ro
image
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
prosport.ro
image
Impozitul auto în 2026: Noua formulă de calcul aduce creșteri masive, iar mașinile hibride pierd avantajele fiscale
playtech.ro
image
Bolojan anunță investiții record, românii se vaită că nu mai au bani. Care este în realitate situația economică a României. „Vremurile sunt grele”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Situație bizară”: verișoara copiilor a devenit mama lor vitregă, iar noii lor frați le sunt și verișori! ”Este trist”
digisport.ro
image
Profețiile lui Arsenie Boca despre 2026 - avertismente care neliniștesc România și misterul 'Zilei Marii Hotărâri'
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat din nou. Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă s-a produs
kanald.ro
image
Amendă de 1.800 de lei și certificat de înmatriculare reținut pentru anvelopele greșite pe ...
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Vortexul polar și-a schimbat traseul. Zonele din România unde lovesc ninsorile abundente în orele următoare – HARTĂ
romaniatv.net
image
Un important lider UE rupe rândurile. Vrea să reia relația cu Putin și cu Rusia
mediaflux.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Alimentul „inteligent” pentru creier și slăbit. Mihaela Bilic explică de ce merită să-l incluzi iarna în meniul săptămânal
click.ro
image
Cutremur la Pro TV! Irina Rimes pleacă de la Vocea României! Motivul pentru care artista ar fi renunțat la juriu după 8 ani
click.ro
image
Horoscop săptămâna 9-15 ianuarie. Leii și Gemenii au destinul de partea lor, iar Capricornii scapă de o problemă gravă
click.ro
Prințesa Sofia a Suediei și Prințul Carl Philip al Suediei în 2023 GettyImages 1682942380 jpg
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Camion Chevrolet, model 1938 (© digitaltmuseum.org)
România Mare și achizițiile de mijloace motorizate în timpul Marii Crize Economice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
image
Alimentul „inteligent” pentru creier și slăbit. Mihaela Bilic explică de ce merită să-l incluzi iarna în meniul săptămânal

OK! Magazine

image
Cum a inversat piramida alimentară noua administrație Trump. Robert F. Kennedy Jr: ”Mesajul meu e clar, mâncați alimente adevărate!”

Click! Pentru femei

image
Producătorii serialului ei de succes o cântăreau în fiecare sezon. Ce greutate trebuia să aibă actrița?

Click! Sănătate

image
Ce vezi în imagine - câine sau pisici? Iată ce spune despre tine!