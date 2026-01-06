search
Marți, 6 Ianuarie 2026
Adevărul
Taxe duble și pentru premierul Bolojan. Cât plătește șeful Guvernului pentru casă și apartament

Publicat:

Premierul Ilie Bolojan va plăti taxe majorate pentru proprietățile sale din județul Bihor, la fel ca restul românilor. Datele arată că impozitele pentru casa de la țară și apartamentul din Oradea s-au dublat, în urma creșterilor operate de administrațiile locale.

Ilie Bolojan va plăti taxe majorate. FOTO: Inquam Photos/George Călin
Ilie Bolojan va plăti taxe majorate. FOTO: Inquam Photos/George Călin

Potrivit primarului comunei Vadu Crișului, Dorel Cosma, citat de Antena 3 CNN, impozitele pe clădiri au fost majorate în unele cazuri cu aproape 100%. O locuință de 100 de metri pătrați, situată în zona A și racordată la utilități, are în prezent un impozit anual de 327 de lei, față de 160 de lei anul trecut.

„Nu știu din ce e casa, cred că e din cărămidă, deci, da, i s-a dublat”, a confirmat edilul, referindu-se la casa premierului Ilie Bolojan din localitate.

Primarul a mai spus că impozitul pentru această proprietate este achitat, de regulă, de mama premierului. „Plătește mama dânsului. A fost acasă de Revelion, m-am întâlnit a doua zi de Anul Nou. Până în martie mama dânsului plătește, acum trimite pe cineva, un vecin, că e cam bolnavă”, a declarat Dorel Cosma.

Întrebat cum vor face față localnicii acestor majorări, primarul a afirmat că nu toți privesc cu ochi buni creșterea taxelor, însă consideră sumele rezonabile raportat la nivelul zonei. Salariul mediu în comună este cuprins între 3.000 și 4.000 de lei.

Creștere similară și la Oradea

Majorări semnificative au fost aplicate și în Oradea. Potrivit primarului Florin-Alin Birta, impozitele pentru apartamente s-au majorat cu 90–100%.

„(La un apartament de trei camere) 580-600 lei, ceva de genul. Impozitele apartamentelor s-au majorat în principal cu 90-100%”, a precizat edilul.

Întrebat dacă și premierul va plăti un impozit dublu pentru apartamentul pe care îl deține în Oradea, primarul a subliniat că legea se aplică tuturor proprietarilor.

„Orice creștere de taxe nu este un motiv de bucurie pentru locuitorii niciunui oraș, dar dacă noi, ca și primari, președinți de Consilii Județene, ne vom face treaba și vom duce la bun sfârșit proiectele pe care le avem în desfășurare, oamenii vor vedea că acei bani au fost cheltuiți cum trebuie”, a declarat Florin-Alin Birta.

Luni, 5 ianuarie, în prima zi lucrătoare în care românii au putut merge să își plătească taxele locale abia majorate, au fost cozi la ghișee.

