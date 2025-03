Elena Lasconi, radicală cu Nicuşor Dan: „N-are nicio şansă să ajungă în turul doi”

Liderul USR, Elena Lasconi, susține că Nicușor Dan „n-are nicio șansă să ajungă în turul doi” iar sondajele care o plasează pe locurile inferioare „nu o descurajează”.

„N-are nicio șansă să ajungă în turul doi. Eu mă susțin pe mine și o să mă votez pe mine când ajung în turul doi. Eu am ajuns în turul doi cu jumătate de milion de oameni care nu au votat niciodată USR și care n-ar fi votat niciodată USR sau dreapta. Am avut inclusiv votul la femei, care au votat SOS, POT, AUR, din zona PSD, adică e o mare diferență, ceea ce nu se poate spune despre celălalt candidat”, a declarat Elena Lasconi, la Focșani.

Candidata USR a afirmat că nu există posibilitatea să se retragă înainte de turul I al alegerilor în favoarea unui alt candidat.

„Ăia care intră într-o competiție și strigă la ceilalți să se retragă sunt niște loseri. Eu am construcție de câștigător, nimeni nu a dat doi bani pe mine anul trecut, de fapt nu nimeni, din sistem. Oamenii obișnuiți cred că mă apreciază, dar sistemul a dat publicității mai multe sondaje, în care ați văzut că eram pe locul patru, cinci, am avut parte de declarații din partea lui Ciucă, marele general, care spunea <retrageți-vă, doamna Lasconi, că eu am partid mare, cu mulți primari'> (...). Tot timpul făceau mișto de mine și eu nu m-am lăsat copleșită de mizeriile făcute de sistem. Și toată viața mea am îmbrățișat subestimarea, pentru că asta m-a făcut mai puternică”, a spus Lasconi, potrivit Agerpres.

Președinta USR a mai adăugat că „nu este descurajată de sondajele care o plasează pe locurile inferioare și că acestea îi confirmă, de fapt, șansele de a ajunge în finală, fiind convinsă că va repeta scenariul de anul trecut”.