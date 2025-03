Pe cine consideră Crin Antonescu cel mai mare trădător. Cum a răspuns când a fost întrebat de ce nu s-a angajat în ultimii 10 ani?

Crin Antonescu a declarat la dezbaterea electorală organizată de Antena 3 că cei mai mari adversari politici i-au fost Ion Iliescu, Adrian Năstase, Traian Băsescu. De asemenea, a fost întrebat de Elena Lasconi dacă a încercat să se angajeze în ultimii zece ani.

Candidatul coaliției de guvernare, Crin Antonescu, participă luni seara, 31 martie, la dezbaterea electorală organizată de Antena 3 CNN, eveniment la care sunt prezenți și principalii lideri ai partidelor coaliției, adică PNL-PSD-UDMR, dar și liderul grupului minorităților naționale, Varujan Pambuccian.

Crin Antonescu a fost întrebat cine i-a fost cel mai mare dușman politic, cel mai apropiat colaborator politic, dar și pe cine consideră cel mai mare trădător. Candidatul coaliției de guvernare a răspuns că cei mai mari adversari politici i-au fost Ion Iliescu, Adrian Năstase și Traian Băsescu.

În ceea ce privește trădătorul, Antonescu l-a nominalizat pe fostul său partener de la USL, Victor Ponta, care îi este și adversar în cursa pentru Cotroceni.

„Trădătorul nu e mare, dar e trădător. Victor Ponta. By the way, marea problemă nu e că e trădător, ci că e travestit”, a declarat Antonescu.

„Am avut oameni politici sau de care am fost apropiat în decursul timpului, a fost Stelian Tănase, a fost Dinu Patriciu, o personalitate care lipește României de mulți ani. A însemnat mult pentru mine deși n-am avut relații de afaceri cum s-a vorbit mult prostește și calomnios, au fost oameni cu care am construit ei fiind mai tineri, nu pot să spun că i-am format, dar cu care di n postura de mai bătrân, oameni care fac și au făcut lucrurim importante – Eduard Hellvig, Mircea Roșca.

În ultimii zece ani cel mai apropiat politician mi-a fost Adina Vălean, și vorbesc de politician.

Dușmani n-am avut dacă prin dușmănie înțelegem încărcătură sufletească, nu cred că merită să urăști, dar adversari chiar dacă nu pe aceeași poziție mi-au fost mereu cei care mi s-a părut că frânează sau riscă să afecteze evoluția României spre democrației – pe rând au fost Ion Iliescu, Adrian Năstase, Traian Băsescu. Băsescu are un loc special pentru că spre deosebire de ceilalți doi a fost un mare impostor – chestiunea dreptei și a statului de drept, adică două mari valori pentru mine pe care el le-a falsificat”, a declarat candidatul coaliției.

De asemenea, întrebat ce ar fi făcut dacă devenea președintele României, susținut de USL, acesta a afirmat că țara ar fi fost cum își propune să o facă acum.

„Sunteți nostalgic văd. Și eu. Nu știu dacă tot ceea ce cred eu acum că putem și vreau să facem cu România în următorii cinci ani s-ar fi realizat în cei zece de care vorbiți și în care eu aș fi fost cel care pleca. Dar nu pot să-mi imaginez decât ceea ce cred și astăzi că se poate face cu România.

Sigur că difereau conjuncuturile, și persoanele, începând cu persoana mea, eram mai puțin pregătit deși așa cum eram pentru România ar fi fost mai bine. Nostalgia ne-o putem permite până la un punct, acum să privim spre viitor. Am fi avut o Românie așa cum vreau să o fac acum, mai sus, mai sigură, mai unită și mai puternică”.

Cum combate fascismul

Întrebat cum va adresa creșterea fascismului și a inegalităților, dar și cum va stopa ascensiunea fascismului, Crin Antonescu a răspuns că, întâi de toate, trebuie înțelese cauzele.

„Eu nu cred că avem de-a face cu fascism pur și simplu în România, dar cumva pe neașteptate avem de-a face cu un fel de extremism, de nihilism social, de anarhism, putem să vorbim pe multe unghiuri, care s-a născut și a crescut și eu nu cred că poate fi limitat, combătut sau eliminat decât prin mijloace democratice, toate, care țin de înțelegerea cauzelor, frustrărilor, de înțelegerea a aceea ce generează un astfel de fenomen într-o țară care a fost fruntașă în Europa la apetitul pentru democrație, la rezerva masivă față de extremism și fascism, o țară în care opinia publică a avut deschidere față de valori europene democratice, politice, culturale economice.

Deci adresăm cauzele și eliminându-le, eliminăm acest pericol. Eu cred că există și ceva artificial, stimulat artificial, gonflat în anii din urmă după toate lucrurile care au fost adevărate provocări au avut rezultate în altă parte și, iată, și la noi. Cred că mai multă democrație, mai multă încredere, mai multă echitate socială și mai multă demnitate consistentă, nu doar declarativă a reprezentanților națiunii. Demnitatea națională recuperată, valorificată, exprimată.

Sunt patru direcții pe care se poate lupta cu rezonabile șanse de succes. Aș mai adăuga că dincolo de aceste lucruri care sunt esențiale, de font, statul democratic trebuie să fie mai pregătit pentru că ne confruntăm cu așa ceva să apere democrația. Chiar dacă sunt liberal, adept maximal al libertății de exprimare și contestare, nu trebuie să existe sub nicio formă toleranță pentru intoleranță”, a mai declarat candidatul.

Elena Lasconi: „De câte ori ați încercat să vă angajați în ultimii zece ani și de ce credeți că nu v-a angajat nimeni?”

Întrebat de câte ori a încercat să se angajeze în ultimii zece ani, Crin Antonescu a răspuns că

„Stimată doamnă Lasconi, poate pentru că n-am încercat să mă angajez la cabinetul parlamentar al soției mele. N-am avut nicio încercare, puteam fi parlamentar spre exemplu, puteam fi angajat la un cabinet parlamentar.

Am avut alte opțiuni, nu am încercat și nu am reușit să nu mă angajez. Nu vreau să fie vreo notă de malițiozitate în răspuns. Am considerat că de vreme ce am alte preocupări, nu e cazul să încasez niște sume de la statul român sau de la privați pentru care să fac figurație, deci de aceea, doamna Lasconi. Nu mai are întrebări doamna Lasconi?”, a răspuns acesta.