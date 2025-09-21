Lasconi, atacuri dure: Nicușor Dan ar putea fi demis, Bolojan a lovit în oameni, Iohannis e parte din planul de anulare a alegerilor

Elena Lasconi, primarul din Câmpulung și fost candidat la prezidențiale, a făcut declarații dure în emisiunea „Ora de foc” de la Antena 3, vorbind despre cine conduce cu adevărat România în prezent. Edilul susține că frica și ura au pus stăpânire pe țară, iar acestea sunt manipulate de un sistem puternic, care controlează scena politică din umbră.

„Conduce același sistem care a lucrat puternic anul trecut. Sunt sigură că au mare influență Serviciile. Sistemul s-a folosit de frica ce a cuprins întreaga țară. Frica este o emoție extrem de puternică. S-a folosit și la Revoluție, s-a folosit de multe ori. Acum este un alt sentiment rău pe care îl resimt, și anume ura. Sistemul este puternic și s-a folosit de frica care a cuprins întreaga țară. Chestiile astea de ură și de răutate nu fac bine pentru România. Este ca un blestem care a pus stăpânire pe țara asta”, a declarat fosta candidată la prezidențiale.

Primărița din Câmpulung subliniază că statul român este condus de structuri oligarhice, nu de Nicușor Dan sau de prim-ministrul Bolojan. „Eu nu am avut un partid politic puternic în spate, ci niște sabotori. Nu m-am simțit ajutată și m-am temut pentru sănătatea mea, sincer. Unele lucruri cred că ar trebui să le duc cu mine în mormânt. Pentru binele țării. Sistemul e puternic. S-au folosit de frica ce a cuprins întreaga țară și pe cetățenii din afară. Frica e o armă extrem de puternică. S-a folosit și la Revoluție. Acum e un alt sentiment, ura – îi urâm pe toți cei care lucrează la stat. Aceste lucruri negative nu fac bine pentru România și pare că sunt ca un blestem, care se trage din 1989, când soții Ceaușescu au fost împușcați, fără un proces”, a mai explicat Lasconi.

Ea a precizat că există două sisteme: unul subteran, care a lucrat pentru Georgescu, și unul la vedere, implicat în relația cu CCR pentru anularea alegerilor. „Iohannis, cu Ciolacu, cu serviciile, a fost parte din plan. Bolojan nu”, a adăugat edilul.

Regretul legat de propunerea lui Bolojan ca premier

Lasconi și-a exprimat dezamăgirea față de actuala conducere și regretul că l-a propus pe Ilie Bolojan ca prim-ministru. „După ce a făcut, nu l-aș mai numi premier. În primul rând, a lovit în oameni. Cred că noi am ajuns în acest punct critic. Mă sperie ce se întâmplă în România. Nu au organul empatiei. Câți dintre politicienii care conduc acum țara au șters lacrimile unor români? Dacă aș fi simțit că se face cu adevărat reformă, nu aș mai fi spus nimic. Economia pe care vrea Bolojan să o facă e un fel de «mi-am luat vârfurile». Reforma trebuie făcută profund”, a spus fosta șefă USR, menționând „reforma administrativ-teritorială” și „desființarea de agenții și institute”.

Nicușor Dan ar putea fi demis

Lasconi crede că președintele Nicușor Dan ar putea fi suspendat și demis înainte de a-și termina mandatul. „O să ducă AUR la 80%. Acum e la 40%. Pot crede absolut orice, inclusiv asta (că Dan va fi demis). E foarte periculos ce fac cei de la guvernare”, a mai spus primărița. Ea consideră că actuala coaliție nu a luat în considerare ascensiunea partidului AUR. „Dacă ne uităm matematic, nu le-ai dat decât posibilitatea să crească”, a explicat Lasconi.