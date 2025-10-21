Video Un actor din Las Fierbinți s-a recăsătorit discret după 20 de ani de mariaj. Primele imagini de la nuntă

Schimbare majoră în viața unui actor din popularul serial românesc Las Fierbinți. După mai bine de 20 de ani de căsnicie și doi copii, actorul a divorțat de femeia alături de care a trăit o poveste discretă de iubire încă din facultate. El s-a recăsătorit cu o coregrafă mai tânără, alături de care are o relație de aproximativ doi ani.

Nunta actorului Gheorghe Ifrim, cunoscut publicului drept „primarul Vasile” din Las Fierbinți, și a Mariei a avut loc la începutul toamnei, într-un cadru restrâns, cu aproximativ 100 de invitați – familie, prieteni apropiați și colegi din lumea artistică. Martorii spun că actorul a surprins pe toată lumea cu energia sa, mai ales în timpul valsului mirilor, unde a făcut un adevărat spectacol pe ringul de dans, potrivit cancan.ro.

Sursa video: Facebook/ MBuza Patrascu

Relația dintre Gheorghe Ifrim și Maria a început în urmă cu doi ani, însă actorul a preferat să își păstreze viața privată departe de ochii presei. La fel ca și în primul mariaj, el a ales discreția și eleganța, iar noua lui soție pare să îi împărtășească această dorință.

Un nou început

Gheorghe Ifrim are doi copii din prima căsnicie, Ștefan și Cristi, și a rămas mereu rezervat în declarațiile despre viața personală.

După separarea de Roxana, divorț ținut departe de atenția publică, actorul a continuat să se concentreze pe carieră. Acum, el a deschis un nou capitol al vieții sale alături de femeia care l-a cucerit.