Marți, 21 Octombrie 2025
Adevărul
Publicat:

Schimbare majoră în viața unui actor din popularul serial românesc Las Fierbinți. După mai bine de 20 de ani de căsnicie și doi copii, actorul a divorțat de femeia alături de care a trăit o poveste discretă de iubire încă din facultate. El s-a recăsătorit cu o coregrafă mai tânără, alături de care are o relație de aproximativ doi ani.

Actorul a preferat să își păstreze viața privată departe de ochii presei. FOTO: arhivă
Nunta actorului Gheorghe Ifrim, cunoscut publicului drept „primarul Vasile” din Las Fierbinți, și a Mariei a avut loc la începutul toamnei, într-un cadru restrâns, cu aproximativ 100 de invitați – familie, prieteni apropiați și colegi din lumea artistică. Martorii spun că actorul a surprins pe toată lumea cu energia sa, mai ales în timpul valsului mirilor, unde a făcut un adevărat spectacol pe ringul de dans, potrivit cancan.ro.

Sursa video: Facebook/ MBuza Patrascu

Relația dintre Gheorghe Ifrim și Maria a început în urmă cu doi ani, însă actorul a preferat să își păstreze viața privată departe de ochii presei. La fel ca și în primul mariaj, el a ales discreția și eleganța, iar noua lui soție pare să îi împărtășească această dorință.

Un nou început

Gheorghe Ifrim are doi copii din prima căsnicie, Ștefan și Cristi, și a rămas mereu rezervat în declarațiile despre viața personală.

După separarea de Roxana, divorț ținut departe de atenția publică, actorul a continuat să se concentreze pe carieră. Acum, el a deschis un nou capitol al vieții sale alături de femeia care l-a cucerit.

