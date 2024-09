Mimi Brănescu, creatorul „Las Fierbinți”, a dezvăluit cine sunt persoanele care l-au inspirat. „Dorel nu făcea parte din gașca noastră”

Mimi Brănescu, omul din spatele succesului „Las Fierbinți”, a fost invitatul special la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”. Regizorul a povestit care este legătura dintre personajele îndrăgite din producțiile sale și copilăria sa.

Mimi Brănescu, creatorul lui Celentano, Dorel, Bobiță sau Firicel, a spus povestea personajelor sale, de la origini și până în ziua de astăzi. Acesta a cunoscut succesul în cariera sa din postura de scenarist al serialului „Las Fierbinți”, pe care Pro TV îl transmite de mai multe sezoane. Serialul de comedie românesc a debutat pe data de 1 martie 2012.

Actorul și dramaturgul Mimi Brănescu a mărturisit că personajele serialului există în realitate și că sursă de inspirație i-a fost copilăria, anii din viață petrecuți pe ulițele din Lehliu, județul Călărași.

Personajele au fost extrase din copilăria sa. „În sat erau ăștia, dar mai erau și alții... Din cu totul și cu totul alt grup am luat personajele”, a povestiti Mimi Brănescu la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”.

Personajele au fost „îmbunătățite” și au devenit parte din viața noastră.

„I-am îmbunătățit. Nu am vrut să râd de ei. Am încercat să-i «salvez». De fapt, am încercat să-i înțeleg de ce făceau ce făceau, de ce erau așa. Nu este asemănarea 100%. Sunt lucruri plecate de acolo, dar încercam să înțeleg de ce un sătean se îmbăta seară de seară. Spre exemplu, Celentano de la mine din sat nu e cel din serial. Acela nici nu bea, nu e un bețivan. Bea și el ca toți oamenii, dar m-am gândit că ar merge așa. Dorel nu făcea parte din gașca noastră, dar Dorel este peste tot. La două sate este un Dorel”, a spus Mimi Brănescu.

Relația cu personajele sale este una apropiată, dar fiecare își vede de viața lui. „Am o relație foarte corectă cu personajele. Nu mă bântuie, nici eu pe ele! Avem nevoie, ne închiriem, rezolvăm ce avem de rezolvat și le las în lumea lor. Nu umblu cu personajele în cap.”, a mai spus acesta.

A vrut să fie fotbalist și a visat la o carieră muzicală

Mimi Brănescu a povestit și cum a ajuns să-și urmeze visul de a deveni actor, deși tatăl său a fost împotriva acestui lucru.

„Tata a fost tâmplar. Avea un atelier. Tata n-a vrut niciodată, până târziu, să fiu actor. Că nu e o meserie. Te însori, faci copii. «Tata e actor.. ce face? Se maimuțărește?». Avea o relație destul de neclară cu ceea ce înseamnă actoria. Și neamul.. tuturor le era ciudat: «Te faci actor?»”, a povestit Mimi Brănescu.

S-a visat fotbalist, apoi a visat la o carieră muzicală, dar a realizat că nu este făcut pentru așa ceva. „Mi-ar fi plăcut să fiu fotbalist, pentru că îmi imaginam că sunt bun la fotbal. Nu am fost bun la fotbal. Apoi am zis să mă apuc de cântat. Nici la cântat nu mă pricepeam prea bine. Apoi, mi-a organizat un pic viața ordinul de încorporare în armată. Începuse să-mi placă să nu fac nimic”, a mai spus acesta, în podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene.

Actorul și dramaturgul Cornel Mimi Brănescu s-a născut pe 31 martie 1974 la Lehliu, județul Călărași. A studiat artă actorului, clasa Olga Tudorache, la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică "I.L.Caragiale" - București, promoția 2000.