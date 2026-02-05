CTP critică raportul Comisiei MAGA din Congresul SUA: „Trebuie să fii bătut în cap să crezi că i-ar păsa de Georgescu-Dumnezeilă”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu (CTP) a comentat, pe rețelele de socializare, raportul preliminar al Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din SUA, care face referire și la scrutinul anulat din România din 2024.

„Gunoi radioactiv sub vorbe goale. Trebuie să fii bătut în cap sau/și aurici, ca să crezi că acelei comisii MAGA din Congresul SUA i-ar păsa cât negru sub unghie de Georgescu-Dumnezeilă și alegerile fraudate din România”, a scris CTP pe Facebook.

Jurnalistul a criticat vehement documentul american, pe care îl consideră lipsit de orice fundament.

„Marele <Raport> este nimic altceva decât o înșiruire de cuvinte goale, ce nici măcar din coadă nu sună, susținute de NICIO DOVADĂ, nothing, nada, canci. În schimb, de o minciună sfruntată: TikTok le-ar fi spus lor că n-a fost nicio distorsiune în rețea în noiembrie-decembrie 2024 în România. Or, TikTok a comunicat public că în acea perioadă a șters 99 de conturi controlate din Rusia, care îl promovau pe Georgescu. Precum și că a mai desființat nu mai puțin de 27.000 de conturi care făceau propagandă pentru Georgescu și AUR”, afirmă CTP.

Pe această „bază”, susține Cristian Tudor Popescu, comisia lui Trump decretează că UE a intervenit în anularea alegerilor din România. În opinia gazetarului, adevăratul scop al raportului nu este România, ci menținerea libertății nelimitate a platformelor sociale americane de a răspândi dezinformare.

„Acuză <cenzurarea internetului> și „o lovitură dată libertății de exprimare>, ceea ce trădează adevăratul scop al <Raportului>: să asigure inundarea la liber a rețelelor-monstru TikTok, Meta, Youtube, X cu fake news, deep fake, imagini false fabricate cu IA, tot mai performante, violență, ură, sexism, rasism, antisemitism, pornografie. Tot acest gunoi radioactiv aduce accesări cu milioanele și mormane de dolari. Exact ce Comisia Europeană nu acceptă, impunând reguli de protecție pe rețelele sociale și amenzi usturătoare pentru cei ce le nesocotesc”, a spus CTP.

Gazetarul a mai ironizat poziția lui Elon Musk, care critică interzicerea accesului minorilor sub 15 ani la rețelele sociale în Franța.

„Vă dați seama unde au ajuns lăcomia și trufia mogulilor americani, de vreme ce Elon Musk acuză Franța de încălcarea democrației pentru că interzice accesul minorilor sub 15 ani la rețele! Care democrație, când sub 18 ani nu există drept de vot și minorii sunt reprezentați de părinți sau tutori?! Dar ce să ceri de la un ins care salută mulțimea cu brațul drept întins...”, a scris Cristian Tudor Popescu.

Totodată, CTP a atras atenția și asupra posibilelor interferențe externe în politica americană.

„Mai mult, Comisia MAGA zice că știe ea că nu există interferențe rusești în alegerile din România! Asta când 4 senatori, republicani și democrați, au avertizat încă din decembrie 2024 asupra ingerințelor Rusiei prin intermediul <rețelei chinezești>, iar acum câteva luni un alt grup bipartizan de congresmani americani a fost aici și a confirmat manipularea prin TikTok de către Rusia – recunoscută de TikTok. În clipa de față apar tot mai multe informații în legătură cu controlul prin șantaj al KGB asupra <elitelor> SUA, operațiune care l-a avut ca vârf de lance pe Jeffrey Epstein. Întrebarea este: cât de sus în administrația Statelor Unite au pătruns tentaculele lui Epstein-Putin?”, concluzionează gazetarul.