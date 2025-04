Dragoș Sprînceană, despre aşa-zisul său mandat de emisar: „Domnul Ciolacu are dreptate. Tehnic, sunt doar un simplu cetățean care ajută România”

Dragoș Sprînceană a lămurit situaţia sa de „emisar special” în relaţia cu Donald Trump, după ce premierul Marcel Ciolacu a transmis că acesta este „un simplu cetăţean” care s-a oferit să facă lobby în SUA, fără a avea un mandat oficial.

În contextul în care premierului Marcel Ciolacu i s-a solicitat de demisia pentru că l-ar fi mandat pe omul de afaceri Dragoș Sprînceană să reprezinte România în relaţia cu preşedintele american Donald Trump, liderul PSD a postat pe contul său de Facebook un mesaj în care s-a delimitat de aşa-zisul „emisar”.

Ulterior, şi Dragoș Sprînceană a lămurit această situaţie ambuiguă şi a explicat faptul că premierul Marcel Ciolacu spune adevărul și nu are niciun angajament oficial în SUA, chiar dacă a fost vehiculat ca emisar special al României în relația cu Statele Unite.

„Domnul Ciolacu are dreptate. Nu am nici un angajament oficial. Tehnic, sunt doar un simplu cetățean care ajută România. Nu am ajuns în nicio situație. Eram un simplu cetățean care ajutam România și ieri. Sunt un simplu cetățean care ajută România și astăzi”, a spus Dragoș Sprînceană, luni, pentru DC News.

El confirmă astfel ceea ce declarase şi Marcel Ciolacu în mesajul transmis pe Facebook, în care afirma că acesta nu este „emisarul lui Ciolacu”.

„Pozițiile oficiale ale României sunt întotdeauna transmise prin canale instituționale, în strânsă legătură cu Președinția și Ministerul Afacerilor Externe. Prioritățile politicii externe românești rămân, așadar, neschimbate. Prin urmare, nu există niciun «emisar al lui Ciolacu». Există însă mulți români din diaspora – antreprenori, medici, specialiști IT etc, cu care am vorbit în ultima perioadă și care s-au arătat dispuși să deschidă diverse canale de comunicare prin prisma conexiunilor pe care le au atât în Statele Unite, cât și în Europa”, este mesajul de pe Facebook al premierului.

În ceea ce îl priveşte pe Dragoș Sprînceană, până să emigreze în SUA şi să se lanseze în afaceri, el a fost în tinerețe model pentru Cătălin Botezatu, animator în show-uri de televiziune estivale, salvamar și barman pe litoral.

Dragoș Sprînceană crede că toate aceste discuţii privind „mandatul” său de emisar special au luat naştere din cauza faptului că politicienii români „nu înțeleg ce înseamnă lobbying în America”.

„În Statele Unite politica funcționează pe un sistem de lobby și exact asta face un emisar. Deschide porți, deschide uși, poartă negocieri, pune România într-o într-o imagine mai pozitivă decât este și încercăm împreună să facem ca politicienii americani și cei din administrația Trump, care doar ce au fost instalați, să înțeleagă exact adevărul din România, să înțeleagă exact că România este un prieten și un partener strategic și România niciodată nu o să se poziționeze împotriva Statelor Unite. Asta este job-ul unei emisar în situația de față”, a explicat el.